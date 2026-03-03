ORIENTE MEDIO
Irán descarta conversaciones con EE.UU. tras los ataques conjuntos, promete centrarse en la defensa
El embajador de Irán ante las Naciones Unidas en Ginebra ha descartado, por el momento, cualquier negociación con Estados Unidos, tres días después de que Washington y Tel Aviv lanzaran ataques conjuntos contra su país.
El humo se eleva en Sharjah, tras informes de ataques iraníes después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Foto de archivo. / Reuters
hace 19 horas

Ali Bahreini, embajador de la misión iraní ante la ONU en Ginebra, dijo el martes a los periodistas que Irán no había contactado a Estados Unidos, ni directa ni indirectamente, para sostener conversaciones destinadas a reducir la tensión o reanudar las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de algún diálogo, Bahreini afirmó: “Por ahora, somos muy escépticos sobre la utilidad de las negociaciones… El único lenguaje para hablar con Estados Unidos es el lenguaje de la defensa”.
“Creo que no es el momento para tener ningún tipo de negociación de nuestra parte”, agregó.

Los negociadores iraníes y estadounidenses mantuvieron conversaciones en Ginebra el jueves pasado, en las que Omán actuó como mediador. A pesar de que se informó de ciertos avances, dos días después Estados Unidos e Israel comenzaron sus ataques aéreos sobre Irán, matando al líder supremo Alí Jamenei y a otros altos funcionarios.

Respuestas abiertas

Irán ha respondido disparando misiles y drones contra países árabes vecinos en el Golfo y contra Israel, además de restringir el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial y enormes volúmenes de gas.

Fuertes explosiones sacudieron nuevamente Teherán el martes, mientras los mercados financieros globales cayeron ante el temor de una prolongada interrupción en el suministro energético mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ofrecieron respuestas ambiguas cuando se les preguntó sobre la duración del conflicto.

Trump sugirió que podría durar cuatro o cinco semanas, mientras que Netanyahu afirmó que “no va a tomar años”.

Una fuente familiarizada con el plan israelí dijo el martes que la campaña estaba planeada para durar dos semanas y que se estaba desarrollando más rápido de lo esperado.

