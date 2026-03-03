Ali Bahreini, embajador de la misión iraní ante la ONU en Ginebra, dijo el martes a los periodistas que Irán no había contactado a Estados Unidos, ni directa ni indirectamente, para sostener conversaciones destinadas a reducir la tensión o reanudar las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de algún diálogo, Bahreini afirmó: “Por ahora, somos muy escépticos sobre la utilidad de las negociaciones… El único lenguaje para hablar con Estados Unidos es el lenguaje de la defensa”.

“Creo que no es el momento para tener ningún tipo de negociación de nuestra parte”, agregó.

Los negociadores iraníes y estadounidenses mantuvieron conversaciones en Ginebra el jueves pasado, en las que Omán actuó como mediador. A pesar de que se informó de ciertos avances, dos días después Estados Unidos e Israel comenzaron sus ataques aéreos sobre Irán, matando al líder supremo Alí Jamenei y a otros altos funcionarios.

Irán ha respondido disparando misiles y drones contra países árabes vecinos en el Golfo y contra Israel, además de restringir el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial y enormes volúmenes de gas.