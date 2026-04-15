En medio de crecientes tensiones en Oriente Medio, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, elogió este miércoles a su homólogo de España, Pedro Sánchez, por su “firme postura” frente a Israel por sus ataques contra los palestinos en Gaza.
“Desde aquí felicito sinceramente al presidente del Gobierno de España, Sánchez, quien ha mantenido una postura firme contra el carnicero de Gaza, (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu. Asimismo, felicito al amistoso pueblo español en nombre de mi país y de mi nación”, afirmó Erdogan.
Agregó además que Israel no logrará “silenciar a los corazones valientes”.
Luego, afirmó que, "si ha de haber paz en nuestra región, será a pesar del régimen sionista. Si se logra la estabilidad, será, una vez más, a pesar del gobierno israelí". “Seguiremos llamando opresor al opresor, pirata al pirata y asesino al asesino, y seremos la voz de los niños de Gaza y escucharemos los lamentos de las madres cuyos corazones arden”.
Erdogan indicó que Türkiye también “seguirá defendiendo los derechos de nuestros hermanos cuyas tierras están ocupadas en Cisjordania y apoyando la causa de los niños asesinados mientras dormían en el Líbano”. “Siempre estamos dispuestos a ser la voz de la paz y a liderar los esfuerzos de paz con el principio de paz en casa, paz en la región y paz en el mundo”, añadió.
Intensificar esfuerzos diplomáticos para paz en Oriente Medio
Por otra parte, el mandatario aseguró que Türkiye está intensificando sus esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones y extender el alto el fuego vinculado entre Estados Unidos e Irán, y advirtió que la frágil tregua no debe verse debilitada.
Durante una reunión del grupo parlamentario de su partido este miércoles, Erdogan señaló que Ankara está realizando “los llamamientos e iniciativas necesarias” para mantener vivas las negociaciones entre Washington y Teherán y evitar un regreso a los ataques.
El presidente turco advirtió que Israel podría intentar descarrilar el proceso, y sostuvo que el gobierno israelí “no debe ser autorizado a sabotear” el alto el fuego.
“Las negociaciones no pueden llevarse a cabo con los puños cerrados”, señaló. “La ventana de oportunidad abierta por el alto el fuego debe ser aprovechada”, agregó. También subrayó que el diálogo —y no una escalada militar— debe guiar la próxima etapa, y pidió moderación junto con un compromiso continuo.
Erdogan enfatizó que Türkiye está dispuesta a liderar los esfuerzos de paz en Oriente Medio, y destacó una política sostenida de promover la estabilidad tanto dentro como fuera del país.
Así, mientras las conversaciones para mantener el alto el fuego atraviesan un momento delicado, Ankara busca posicionarse como un crítico firme de la ofensiva israelí y, al mismo tiempo, como un actor clave para sostener las negociaciones.