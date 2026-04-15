En medio de crecientes tensiones en Oriente Medio, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, elogió este miércoles a su homólogo de España, Pedro Sánchez, por su “firme postura” frente a Israel por sus ataques contra los palestinos en Gaza.

“Desde aquí felicito sinceramente al presidente del Gobierno de España, Sánchez, quien ha mantenido una postura firme contra el carnicero de Gaza, (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu. Asimismo, felicito al amistoso pueblo español en nombre de mi país y de mi nación”, afirmó Erdogan.

Agregó además que Israel no logrará “silenciar a los corazones valientes”.

Luego, afirmó que, "si ha de haber paz en nuestra región, será a pesar del régimen sionista. Si se logra la estabilidad, será, una vez más, a pesar del gobierno israelí". “Seguiremos llamando opresor al opresor, pirata al pirata y asesino al asesino, y seremos la voz de los niños de Gaza y escucharemos los lamentos de las madres cuyos corazones arden”.

Relacionado TRT Español - Erdogan y Sánchez destacan cooperación entre Türkiye y España y esfuerzos por la paz

Erdogan indicó que Türkiye también “seguirá defendiendo los derechos de nuestros hermanos cuyas tierras están ocupadas en Cisjordania y apoyando la causa de los niños asesinados mientras dormían en el Líbano”. “Siempre estamos dispuestos a ser la voz de la paz y a liderar los esfuerzos de paz con el principio de paz en casa, paz en la región y paz en el mundo”, añadió.