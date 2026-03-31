El Programa Mundial de Alimentos (PMA) afirmó el martes que el conflicto en Oriente Medio ha provocado “la disrupción más significativa de las cadenas de suministro” desde la pandemia de COVID-19 y el inicio de la guerra en Ucrania.

“Para nosotros, es la disrupción más significativa de las cadenas de suministro que hemos visto desde el COVID y el comienzo de la guerra en Ucrania”, declaró Corinne Fleischer, directora de la cadena de suministro, a periodistas en Ginebra.

Señaló que el organismo tiene actualmente “70.000 toneladas métricas de alimentos afectadas por la guerra en Oriente Medio”, con envíos retrasados o bloqueados en puertos debido a las disrupciones más amplias vinculadas al estrecho de Ormuz.

“Esto tiene un efecto en cadena: buques atrapados en puertos, sin atracar, sin salir, y contenedores que no se descargan”, explicó, describiendo “una disrupción total de la cadena de suministro global”.

Fleischer advirtió que el impacto se extiende más allá de Oriente Medio, ya que el desvío de rutas alrededor de África añade “entre 25 y 30 días de navegación” y eleva los costos “entre un 15% y un 25%”.

Indicó que el PMA está buscando acceso prioritario para su carga y ha negociado exenciones de recargos, logrando evitar costos por unos 1,5 millones de dólares hasta ahora.

Aun así, alertó sobre el aumento de las necesidades humanitarias.

“Nuestras proyecciones indican que para junio habrá 45 millones de personas más en situación de hambre aguda”, afirmó, advirtiendo de “más necesidades, mayores costos y la imposibilidad de llegar a las personas” con los actuales bajos niveles de financiación de las operaciones humanitarias.

Concluyó señalando que el aumento de costos y los desvíos necesarios se traducen en precios de los alimentos más altos en todo el mundo, lo que calificó como “una gran preocupación”.