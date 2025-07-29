Los palestinos en Cisjordania ocupada sufren una escalada de violencia a manos de las fuerzas israelíes y los colonos ilegales. Este lunes, el reconocido activista Awdah Muhammad Hathaleen fue asesinado a tiros durante un ataque de colonos en la aldea palestina de Umm al-Kheirm cerca a Al-Khaleel, en el sur de Cisjordania ocupada, según informó el Ministerio de Educación de la Autoridad Palestina. A su crimen se suman decenas de arrestos y un ataque contra un pueblo cristiano.

Hathaleen, quien participó en el documental “No Other Land”, premiado con Oscar, vivía en Masafer Yatta, un conjunto de aldeas rurales en el sur de Cisjordania ocupada que Tel Aviv ha declarado "zona militar cerrada". Durante largo tiempo, esta área ha sido blanco de campañas de demolición israelíes y de la invasión ilegal de colonos.

Los esfuerzos del activista por resistirse al desplazamiento forzado quedaron plasmados en el documental. Yuval Abraham, codirector israelí de la producción, publicó un video en Instagram que aparentemente muestra imágenes posteriores al ataque contra Hathaleen: un hombre portando un arma mientras se escuchan discusiones y gritos en árabe y hebreo.

"Un colono israelí acaba de dispararle a Awdah Hathaleen en los pulmones", escribió Abraham. "Un activista notable que nos ayudó a filmar ‘No Other Land’ en Masafer Yatta".

Por su parte, la policía israelí confirmó que investiga lo que describió como “un incidente cerca del asentamiento de Carmel”. También indicó que se verificó la muerte de un palestino. “Un ciudadano israelí fue detenido en el lugar y posteriormente arrestado” para ser interrogado, agregó. Además, cuatro palestinos fueron detenidos por soldados israelíes en relación con el incidente, de acuerdo al informe.

Desde octubre de 2023, cuando Tel Aviv comenzó a arrasar Gaza con su ofensiva genocida, las fuerzas israelíes y los colonos ilegales han matado a 1.008 palestinos en Cisjordania ocupada y han herido a más de 7.000, según el Ministerio de Salud palestino.

Ejército israelí arresta a más de 30 palestinos

Las fuerzas israelíes detuvieron a por lo menos a 30 palestinos en redadas militares en Cisjordania ocupada, según informaron este martes organizaciones de defensa de los derechos de los prisioneros.

En un comunicado conjunto, la Sociedad Palestina de Prisioneros y la Comisión de Asuntos de los Detenidos afirmaron que los arrestos formaban parte de un "castigo colectivo sistemático" en el marco de la brutal ofensiva de Israel contra Gaza.

El reporte de las organizaciones indicó que las redadas incluyeron interrogatorios y se concentraron en el campo de refugiados de Al-Fawwar en Hebrón, mientras que otras tuvieron lugar en Ramala, Belén, Nablus, Tubas, Salfit, Tulkarem y Qalqilya.

Entre los detenidos hay tres exprisioneros de Qalqilya que habían sido liberados en el último intercambio de prisioneros en enero y febrero de este año.

Las organizaciones afirmaron que esta nueva captura de palestinos que habían sido prisioneros, especialmente aquellos liberados en intercambios, refleja "una política deliberada destinada a mantenerlos bajo constante amenaza y persecución, en clara violación del acuerdo".

Desde que comenzó el genocidio de Israel en Gaza, más de 18.000 palestinos han sido arrestados en Cisjordania ocupada, señala el comunicado. Esta cifra no incluye a los miles de detenidos en el enclave.