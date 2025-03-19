El 20 de enero de 2025, durante su toma de posesión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que suspendía por 90 días la entrega de ayuda a países con acuerdos de cooperación vigentes con Washington.

Posteriormente, el 3 de febrero de 2025, anunció el cierre de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) como parte de una controvertida estrategia de reducción del gasto público y reestructuración estatal. Esta medida fue liderada por el multimillonario Elon Musk, designado como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

El presidente Trump afirmó que gran parte de los fondos de USAID fueron utilizados de manera fraudulenta y que el manejo de estos recursos es injustificable en operaciones de cooperación exterior que no benefician directamente a ciudadanos estadounidenses ni se alinean con los intereses de Estados Unidos.

“LA CORRUPCIÓN ESTÁ A NIVELES RARAMENTE VISTOS ANTES. ¡CIÉRRENLA!”, escribió Trump en mayúsculas en su red social Truth Social. Esta decisión deja abierta la incógnita sobre el rumbo de su política exterior y el posible choque de poderes.

Un cuestionado pilar de la estrategia global

Desde su creación en 1961, USAID ha sido un pilar en la estrategia global de Washington. Aunque se presentó como organismo de cooperación y asistencia humanitaria, su intervención en distintos países ha sido fuertemente cuestionada.

El pasado 13 de febrero, durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU., el congresista Brian Mast criticó duramente a USAID. Calificó su actuación como una "traición a Estados Unidos", argumentando que muchos de los programas de la agencia han perjudicado la posición global del país y desperdiciado recursos financieros, dándole un uso contraproducente para los intereses estadounidenses​.

Con presencia en más de 180 países y un presupuesto que superó los 60.000 millones de dólares en 2023, USAID ha financiado sectores estratégicos como justicia, paz, derechos humanos, migración, fortalecimiento democrático, medios de comunicación y desarrollo económico.

Un ejemplo de su impacto es Colombia, donde representa el 75% de la cooperación internacional . Su desaparición pone en riesgo 413 millones de dólares , afectando a múltiples ONG y programas de paz.

Sin embargo, USAID ha sido señalada en episodios de injerencia política en América Latina y otras regiones.

En Chile, según informes desclasificados de EE.UU., financió grupos opositores al gobierno de Salvador Allende antes del golpe de Estado de 1973. En Venezuela, en 2002, financió grupos involucrados en el fallido golpe contra el entonces presidente Hugo Chávez, a través de la consultora estadounidense Development Alternatives Inc., y entre 2006 y 2009 apoyó protestas opositoras en el país.

En Bolivia, USAID fue expulsada en 2013 por el gobierno de Evo Morales, quien la acusó de conspirar contra su administración al apoyar a sectores opositores. Un año después, en 2014, se reveló que la agencia había desarrollado una estrategia para influir en la juventud cubana mediante una red social encubierta llamada ZunZuneo .

En Ecuador, el expresidente Rafael Correa denunció en 2014 la interferencia de USAID en la política interna, lo que llevó a su expulsión tras años de conflictos con el gobierno. Mientras tanto, en Nicaragua, la agencia ha sido acusada de financiar protestas contra Daniel Ortega en 2018 con el fin de generar inestabilidad.

Más recientemente, en 2025, se reveló el financiamiento de USAID a opositores y también a festivales de rock que se realizaron en la frontera entre Venezuela y Colombia con fines políticos, además de exponer un entramado de corrupción que operó entre 2018 y 2020.

Manipulación mediática

Una investigación publicada en el portal internacional Observatorio Crisis reveló que USAID destinó aproximadamente 472,6 millones de dólares a la ONG Internews Network, una organización con presencia en más de 30 países.

Aunque Internews se presenta como promotora de la libertad de prensa, el informe sugiere que ha sido utilizada para moldear narrativas alineadas con los intereses geopolíticos de EE.UU. y restringir voces disidentes.

Según un informe del Centro de Investigación en Economía y Política, la agencia también ha colaborado con diversas ONG y periodistas para desacreditar movimientos sociales y figuras políticas contrarias al modelo neoliberal.

Su rol en el "orden basado en el caos"

En el libro "Failed States", el lingüista y politólogo Noam Chomsky analiza cómo Estados Unidos ha utilizado herramientas como la ayuda exterior (incluyendo programas de USAID) para mantener su influencia global, a menudo a expensas de la autonomía y el desarrollo sostenible de los países receptores.