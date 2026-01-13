Aunque ya estamos en 2026, los efectos de la crisis humanitaria que asfixia a Gaza a niveles alarmantes desde el año pasado siguen golpeando a la población más vulnerable: los niños. La ONU reportó este lunes que sólo en 2025 casi 95.000 niños sufrieron de desnutrición, una cifra impactante que refleja cómo la hambruna impuesta por Israel, el frío extremo y la falta de acceso a alimentos y atención básica sigue poniendo en riesgo la vida de los más pequeños. El invierno también ha sido devastador con al menos seis menores que fallecieron por hipotermia en las últimas semanas, de acuerdo a Unicef.
Citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, declaró en una conferencia de prensa que “la situación humanitaria en Gaza sigue siendo grave, ya que las condiciones climáticas extremas ponen en riesgo los progresos logrados por la respuesta humanitaria”. Además, informó que las agencias que lideran la respuesta nutricional continúan detectando un gran número de niños en necesidad urgente.
“Mientras tanto, nuestros socios humanitarios que encabezan la lucha contra la desnutrición informan que el mes pasado revisaron a más de 76.000 niños e identificaron alrededor de 4.900 casos de malnutrición aguda, incluyendo más de 820 casos de malnutrición aguda severa”, señaló. Estas cifras “elevan el número total de casos de desnutrición aguda identificados en 2025 a casi 95.000", completó.
Y el panorama termina de ensombrecerse al conocerse la calidad de los pocos alimentos que Israel permite ingresar. El director general del Ministerio de Salud de Gaza, Muneer Alboursh, publicó en su cuenta de Twitter este fin de semana que “decenas de camiones entran cargados de refrescos, papas fritas y chocolate, mientras que los alimentos reales son bloqueados, la medicina es negada, las vitaminas desaparecen y la fórmula infantil se convierte en una esperanza lejana”.
“El hambre se alimenta con chocolate”, sentenció.
Alboursh añadió que Israel está “orquestando” un genocidio “fríamente calculado”, mediante “una siniestra ingeniería de muerte lenta”. “Sufrimiento adormecido con ilusión y los cuerpos se consumen en silencio”, añadió.
Más de un millón de personas necesitan ayuda urgente en medio del invierno
La tragedia de la hambruna en Gaza se suma a las duras condiciones del invierno que ha azotado el enclave, con tormentas destruyendo las precarias tiendas de campaña en las que los palestinos intentan sobrevivir tras más de dos años de ofensiva genocida. De hecho, Dujarric señaló que “1,1 millones de personas aún necesitan ayuda urgente, mientras las tormentas continúan dañando y destruyendo muchos refugios existentes”.
Aunque los socios de la ONU han proporcionado elementos como tiendas de campaña, lonas y mantas a 28.000 familias, el portavoz señaló que estos elementos “siguen siendo una solución temporal”. Por lo que subrayó la necesidad de más suministros “incluidos kits de herramientas, cemento y maquinaria pesada para despejar escombros, así como financiamiento sostenido, para poder pasar de la fase de emergencia a los esfuerzos de recuperación temprana”.
Y es que la necesidad de refugios es de vida o muerte en medio del mal tiempo. Miles de palestinos sólo tienen la opción de resguardarse en edificios y estructuras dañadas, que también pueden ser letales. Entre este lunes y martes, cinco palestinos perdieron la vida luego de que construcciones gravemente deterioradas por los bombardeos de Israel colapsaran debido a una fuerte tormenta invernal, según fuentes médicas y de defensa civil del enclave.
Cuatro personas –un anciano, un niño y dos mujeres– murieron tras el derrumbe de viviendas agrietadas y estructuras inestables debido a las inclementes lluvias y vientos en Gaza, informaron funcionarios de defensa civil. Varios más resultaron heridos en incidentes diferentes que afectaron a edificios parcialmente dañados en la Ciudad de Gaza, debido a la intensificación de los vientos durante la noche.
Un anciano también murió el martes mientras se encontraba en su tienda de campaña cerca de la destruida mezquita Al-Saraya en la Ciudad de Gaza, al caer los restos del minarete durante la tormenta.
Escasez de mantas
Adicionalmente, la Oficina de Prensa de Gaza informó este lunes que 127.000 de las 135.000 tiendas de campaña que albergan a palestinos desplazados ya no son aptas para ser habitadas debido al intenso frío que azota el territorio.
El director de la oficina de prensa, Ismail Al-Thawabteh, afirmó que el fenómeno meteorológico ha puesto de manifiesto una grave falta de refugio, mantas y calefacción, especialmente entre las familias que viven en tiendas de campaña deterioradas y en zonas remotas. También afirmó que la escasez de mantas y suministros de calefacción supera el 70% en Gaza, y añadió que las familias desplazadas se enfrentan a temperaturas gélidas sin protección adecuada contra la lluvia, la humedad y el frío del suelo.
El grupo de resistencia palestino Hamás afirmó que las continuas muertes de niños y ancianos debido al frío, así como el derrumbe de viviendas, demuestran que Gaza aún sufre lo que describió como las formas más graves de genocidio.
Al menos seis niños han muerto de hipotermia durante el invierno
Por su parte, Unicef informó que seis niños palestinos han muerto por hipotermia en lo que va de este invierno, elevando a más de 100 el número de menores fallecidos desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás en octubre del año pasado, aunque con reiteradas violaciones por parte de Tel Aviv. “Eso equivale aproximadamente a un niño o una niña muertos cada día durante un alto el fuego”, declaró James Elder, portavoz de la organización.
Sin embargo, aclaró que la cifra de menores muertos en el enclave puede ser mucho mayor, ya que “el recuento sólo refleja los casos en los que se disponía de suficientes detalles”.
Elder explicó que la mayoría de las muertes desde el alto el fuego han sido causadas por acciones militares, incluidas ataques aéreos, bombardeos de tanques y disparos de munición real. Aunque la tregua ha permitido algunos avances humanitarios, como cierta ampliación de servicios de salud, nutrición y agua, las condiciones para los niños siguen siendo críticas.
En esa línea, el portavoz de Unicef hizo un llamado a garantizar la plena implementación del alto el fuego, acceso humanitario y rendición de cuentas, insistiendo en la necesidad de proteger a los niños de Gaza de manera real y urgente.
Aunque el acuerdo del cese del fuego entró en vigor hace más de tres meses, Israel lo ha incumplido prácticamente a diario. De hecho, este lunes lanzó ataques en el sur de Gaza, en los que murieron tres palestinos. Desde que se implementó la tregua, Tel Aviv ha matado a 442 palestinos y herido a 1.200, según el Ministerio de Salud del enclave.
En total, desde que lanzó su ofensiva genocida contra el enclave en octubre de 2023, las fuerzas israelíes han asesinado a más de 71.400 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, y herido a más de 171.000.