Aunque ya estamos en 2026, los efectos de la crisis humanitaria que asfixia a Gaza a niveles alarmantes desde el año pasado siguen golpeando a la población más vulnerable: los niños. La ONU reportó este lunes que sólo en 2025 casi 95.000 niños sufrieron de desnutrición, una cifra impactante que refleja cómo la hambruna impuesta por Israel, el frío extremo y la falta de acceso a alimentos y atención básica sigue poniendo en riesgo la vida de los más pequeños. El invierno también ha sido devastador con al menos seis menores que fallecieron por hipotermia en las últimas semanas, de acuerdo a Unicef.

Citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, declaró en una conferencia de prensa que “la situación humanitaria en Gaza sigue siendo grave, ya que las condiciones climáticas extremas ponen en riesgo los progresos logrados por la respuesta humanitaria”. Además, informó que las agencias que lideran la respuesta nutricional continúan detectando un gran número de niños en necesidad urgente.

“Mientras tanto, nuestros socios humanitarios que encabezan la lucha contra la desnutrición informan que el mes pasado revisaron a más de 76.000 niños e identificaron alrededor de 4.900 casos de malnutrición aguda, incluyendo más de 820 casos de malnutrición aguda severa”, señaló. Estas cifras “elevan el número total de casos de desnutrición aguda identificados en 2025 a casi 95.000", completó.

Y el panorama termina de ensombrecerse al conocerse la calidad de los pocos alimentos que Israel permite ingresar. El director general del Ministerio de Salud de Gaza, Muneer Alboursh, publicó en su cuenta de Twitter este fin de semana que “decenas de camiones entran cargados de refrescos, papas fritas y chocolate, mientras que los alimentos reales son bloqueados, la medicina es negada, las vitaminas desaparecen y la fórmula infantil se convierte en una esperanza lejana”.

“El hambre se alimenta con chocolate”, sentenció.

Alboursh añadió que Israel está “orquestando” un genocidio “fríamente calculado”, mediante “una siniestra ingeniería de muerte lenta”. “Sufrimiento adormecido con ilusión y los cuerpos se consumen en silencio”, añadió.

Más de un millón de personas necesitan ayuda urgente en medio del invierno

La tragedia de la hambruna en Gaza se suma a las duras condiciones del invierno que ha azotado el enclave, con tormentas destruyendo las precarias tiendas de campaña en las que los palestinos intentan sobrevivir tras más de dos años de ofensiva genocida. De hecho, Dujarric señaló que “1,1 millones de personas aún necesitan ayuda urgente, mientras las tormentas continúan dañando y destruyendo muchos refugios existentes”.

Aunque los socios de la ONU han proporcionado elementos como tiendas de campaña, lonas y mantas a 28.000 familias, el portavoz señaló que estos elementos “siguen siendo una solución temporal”. Por lo que subrayó la necesidad de más suministros “incluidos kits de herramientas, cemento y maquinaria pesada para despejar escombros, así como financiamiento sostenido, para poder pasar de la fase de emergencia a los esfuerzos de recuperación temprana”.

Y es que la necesidad de refugios es de vida o muerte en medio del mal tiempo. Miles de palestinos sólo tienen la opción de resguardarse en edificios y estructuras dañadas, que también pueden ser letales. Entre este lunes y martes, cinco palestinos perdieron la vida luego de que construcciones gravemente deterioradas por los bombardeos de Israel colapsaran debido a una fuerte tormenta invernal, según fuentes médicas y de defensa civil del enclave.

Cuatro personas –un anciano, un niño y dos mujeres– murieron tras el derrumbe de viviendas agrietadas y estructuras inestables debido a las inclementes lluvias y vientos en Gaza, informaron funcionarios de defensa civil. Varios más resultaron heridos en incidentes diferentes que afectaron a edificios parcialmente dañados en la Ciudad de Gaza, debido a la intensificación de los vientos durante la noche.

Un anciano también murió el martes mientras se encontraba en su tienda de campaña cerca de la destruida mezquita Al-Saraya en la Ciudad de Gaza, al caer los restos del minarete durante la tormenta.