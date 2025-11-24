TÜRKİYE
Türkiye sigue trabajando por una paz duradera entre Rusia y Ucrania: Erdogan a Putin
Türkiye reafirma su papel en la paz internacional: Erdogan asegura a Putin que Ankara está lista para impulsar iniciativas diplomáticas que faciliten el diálogo directo entre Rusia y Ucrania.
FOTO DE ARCHIVO: Putin y Erdogan se reúnen en la cumbre de la SCO en Tianjin. / Reuters
24 de noviembre de 2025

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que Ankara continuará sus esfuerzos para garantizar que la guerra entre Rusia y Ucrania concluya con una paz justa y duradera.

En una conversación telefónica mantenida el lunes, ambos líderes abordaron la situación en Ucrania, así como cuestiones regionales y globales, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Erdogan destacó que Ankara está dispuesto a contribuir a iniciativas diplomáticas que faciliten el contacto directo entre las partes y allanen el camino hacia un acuerdo estable.

En declaraciones a la prensa al margen de la reunión de líderes del G20 el domingo, el mandatario turco subrayó que Türkiye seguirá intensificando su participación en los esfuerzos internacionales por la paz, desde Oriente Medio hasta África y Ucrania, reafirmando el papel de Ankara como un actor clave en la resolución de crisis globales.

El presidente también anunció que planea llamar a Putin para discutir la reactivación del corredor de cereales del mar Negro, y señaló: “Nuestros esfuerzos en torno al corredor de cereales tenían, en realidad, la intención de abrir el camino hacia la paz”.

“Creo que, si logramos poner en marcha este proceso, sería sumamente beneficioso”, agregó.

Asimismo, Erdogan enfatizó que Türkiye no escatimará esfuerzos para tratar de mediar en el fin del conflicto.

“Tantas personas han muerto; voy a dialogar con Putin sobre los pasos que podemos dar para detener estas muertes. Tras estas conversaciones, confío en poder analizar los resultados con nuestros socios europeos, con el señor Trump y con otros amigos”, concluyó.


FUENTE:TRT World
