El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que Ankara continuará sus esfuerzos para garantizar que la guerra entre Rusia y Ucrania concluya con una paz justa y duradera.

En una conversación telefónica mantenida el lunes, ambos líderes abordaron la situación en Ucrania, así como cuestiones regionales y globales, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Erdogan destacó que Ankara está dispuesto a contribuir a iniciativas diplomáticas que faciliten el contacto directo entre las partes y allanen el camino hacia un acuerdo estable.

En declaraciones a la prensa al margen de la reunión de líderes del G20 el domingo, el mandatario turco subrayó que Türkiye seguirá intensificando su participación en los esfuerzos internacionales por la paz, desde Oriente Medio hasta África y Ucrania, reafirmando el papel de Ankara como un actor clave en la resolución de crisis globales.

El presidente también anunció que planea llamar a Putin para discutir la reactivación del corredor de cereales del mar Negro, y señaló: “Nuestros esfuerzos en torno al corredor de cereales tenían, en realidad, la intención de abrir el camino hacia la paz”.