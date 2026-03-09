Mojtaba Jamenei, un clérigo considerado durante mucho tiempo como una de las figuras más influyentes –aunque menos visibles– del círculo político de Irán, fue designado como nuevo líder Supremo del país, luego de que los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel mataran a su padre, Alí Jamenei, el pasado 28 de febrero.

Este clérigo de 56 años fue elegido por la Asamblea de Expertos de Irán, un órgano compuesto por 88 miembros encargado, según la Constitución, de designar a la máxima autoridad política y religiosa del país.

Con su nombramiento, Mojtaba se convierte en el tercer líder Supremo de Irán desde la revolución de 1979, asumiendo el liderazgo en un momento de intenso conflicto regional e incertidumbre interna.

Primeros años y origen familiar

Mojtaba nació el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad de Mashhad, ubicada en el noreste de Irán y uno de los principales centros religiosos del país. Es el segundo hijo del fallecido Alí Jamenei, quien gobernó Irán como líder Supremo desde 1989 hasta su muerte hace nueve días, y nieto del clérigo Javad Jamenei.

Criado en un entorno con una importante carga política, Mojtaba fue testigo del ascenso de su padre como una figura clave en el país y, posteriormente, como presidente de Irán antes de asumir el cargo de líder Supremo.

Se casó con Zahra Haddad-Adel, hija de Gholam-Ali Haddad-Adel, un destacado político conservador y expresidente del Parlamento que actualmente dirige una de las principales instituciones culturales del país.

Zahra también perdió la vida en el ataque conjunto de EE.UU. e Israel que apuntó contra el complejo residencial de la familia Jamenei en la capital, Teherán. Mojtaba sobrevivió al bombardeo, pero perdió a su madre, su hermana, su cuñado y sus sobrinos.

Educación y formación clerical

Como muchas figuras del establecimiento clerical iraní, Mojtaba recibió su educación religiosa en la ciudad de Qom, el principal centro de aprendizaje teológico chií del país y sede de los seminarios que forman al clero del país.

Según analistas iraníes, Mojtaba ha dedicado gran parte de su carrera a impartir lecciones en los seminarios de Qom, incluidas clases avanzadas de jurisprudencia conocidas como dars-e kharej, consideradas el nivel más alto de educación seminaria.

Mojtaba nunca se ha presentado a ningún cargo ni ha sido candidato en una votación pública. Sin embargo, durante décadas se consolidó como una figura de gran influencia en el círculo íntimo del anterior líder Supremo, cultivando profundos vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI).

Influencia