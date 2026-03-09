CONFLICTO ISRAEL-IRÁN
¿Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder Supremo de Irán?
Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo Alí Jamenei, asumirá como la máxima autoridad política y religiosa de Irán, luego de que fuera nombrado por la Asamblea de Expertos del país. Esto es lo que sabemos sobre el dirigente de 56 años.
Mojtaba Jamenei se convierte en el tercer líder Supremo de Irán desde la revolución de 1979, asumiendo el cargo en un momento clave. Foto de archivo. / Reuters
Mojtaba Jamenei, un clérigo considerado durante mucho tiempo como una de las figuras más influyentes –aunque menos visibles– del círculo político de Irán, fue designado como nuevo líder Supremo del país, luego de que los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel mataran a su padre, Alí Jamenei, el pasado 28 de febrero

Este clérigo de 56 años fue elegido por la Asamblea de Expertos de Irán, un órgano compuesto por 88 miembros encargado, según la Constitución, de designar a la máxima autoridad política y religiosa del país.

Con su nombramiento, Mojtaba se convierte en el tercer líder Supremo de Irán desde la revolución de 1979, asumiendo el liderazgo en un momento de intenso conflicto regional e incertidumbre interna.

Primeros años y origen familiar

Mojtaba nació el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad de Mashhad, ubicada en el noreste de Irán y uno de los principales centros religiosos del país. Es el segundo hijo del fallecido Alí Jamenei, quien gobernó Irán como líder Supremo desde 1989 hasta su muerte hace nueve días, y nieto del clérigo Javad Jamenei.

Criado en un entorno con una importante carga política, Mojtaba fue testigo del ascenso de su padre como una figura clave en el país y, posteriormente, como presidente de Irán antes de asumir el cargo de líder Supremo.

Se casó con Zahra Haddad-Adel, hija de Gholam-Ali Haddad-Adel, un destacado político conservador y expresidente del Parlamento que actualmente dirige una de las principales instituciones culturales del país.

Zahra también perdió la vida en el ataque conjunto de EE.UU. e Israel que apuntó contra el complejo residencial de la familia Jamenei en la capital, Teherán. Mojtaba sobrevivió al bombardeo, pero perdió a su madre, su hermana, su cuñado y sus sobrinos.

Educación y formación clerical

Como muchas figuras del establecimiento clerical iraní, Mojtaba recibió su educación religiosa en la ciudad de Qom, el principal centro de aprendizaje teológico chií del país y sede de los seminarios que forman al clero del país.

Según analistas iraníes, Mojtaba ha dedicado gran parte de su carrera a impartir lecciones en los seminarios de Qom, incluidas clases avanzadas de jurisprudencia conocidas como dars-e kharej, consideradas el nivel más alto de educación seminaria.

Mojtaba nunca se ha presentado a ningún cargo ni ha sido candidato en una votación pública. Sin embargo, durante décadas se consolidó como una figura de gran influencia en el círculo íntimo del anterior líder Supremo, cultivando profundos vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI).

Influencia

Con frecuencia, los medios de comunicación internacionales retratan a Jamenei como una figura opaca con posible influencia tras bambalinas. Su limitada visibilidad pública refuerza esta imagen, ya que no existen discursos públicos extensos, entrevistas ni manifiestos políticos que expongan sus posiciones.

El nombre de Mojtaba ha surgido periódicamente en los debates políticos de Irán, generalmente en relación con las elecciones presidenciales o con especulaciones sobre a qué candidatos podría apoyar.

Sin embargo, el propio Mojtaba rara vez ha participado en debates políticos públicos. Sus apariciones se han limitado principalmente a ceremonias oficiales, conmemoraciones nacionales y reuniones religiosas cubiertas por los medios estatales iraníes.

La última vez que fue visto públicamente fue durante una concentración progubernamental celebrada tras las protestas masivas de principios de este año.

Según informes iraníes, Mojtaba también participó en la Guerra Irán-Irak a finales de la década de 1980, cuando su padre ejercía como presidente. Reportes señalan que se unió a unidades de voluntarios siendo joven, marcando así su primera experiencia en asuntos militares.

La sucesión bajo amenaza

Mojtaba Jamenei asume el liderazgo de la nación en uno de los momentos más convulsos de su historia moderna.

La transición se produce además bajo amenazas directas de Israel, cuyos líderes han prometido asesinar a cualquier dirigente iraní que sea elegido para suceder a Alí Jamenei.

"Cualquier líder seleccionado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destrucción de Israel, amenazando a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, y reprimiendo al pueblo iraní, será un objetivo seguro de asesinato, independientemente de su nombre o de dónde se esconda", declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en X.

Las amenazas subrayan la extraordinaria presión que rodea la designación, situando a Mojtaba en el centro de una confrontación geopolítica que se extiende mucho más allá de las fronteras de Irán.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Mojtaba en 2019, alegando que representaba a su padre, entonces líder Supremo, en "calidad oficial a pesar de no haber sido elegido ni nombrado para ningún cargo gubernamental", además de trabajar en la oficina de él.

FUENTE:TRT World & Agencies
