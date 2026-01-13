El Parlamento de Israel avanza en un controvertido proyecto de ley que permitiría la ejecución por ahorcamiento de prisioneros palestinos, según medios israelíes, en contradicción con afirmaciones oficiales previas que señalaban que se usaría la inyección letal.

El diario Haaretz informó el martes que el borrador legislativo establece explícitamente que las ejecuciones se realizarían mediante ahorcamiento, a cargo de un funcionario penitenciario especialmente designado.

El proyecto fue presentado por la legisladora de extrema derecha Limor Son Har-Melech, del partido Otzma Yehudit, liderado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y ya superó la segunda y tercera lectura en la Knéset, el parlamento israelí. Aún no se ha fijado fecha para la votación final.

Según la propuesta, el comisionado del Servicio Penitenciario de Israel nombraría al ejecutor, y el proceso sería supervisado por un director de prisión, un representante judicial y un familiar del prisionero. Las ejecuciones podrían llevarse a cabo incluso si algunos supervisores no están presentes, para evitar retrasos.

Inmunidad total para los funcionarios

La legislación concede inmunidad civil y penal total a los funcionarios implicados y prohíbe cualquier conmutación, apelación o anulación una vez dictada la sentencia de muerte.

Las personas condenadas serían recluidas en aislamiento total, con visitas limitadas a personal autorizado, y las ejecuciones deberían realizarse dentro de los 90 días posteriores al fallo definitivo.

El Servicio Penitenciario publicaría los detalles de las ejecuciones, mientras que la identidad de quienes las lleven a cabo permanecería en el anonimato.

El método de ahorcamiento contradice directamente una publicación realizada por la Knéset en redes sociales en noviembre pasado, en la que se afirmaba que las ejecuciones se efectuarían mediante inyección letal.