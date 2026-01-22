EUROPA
Trump destaca diálogos “muy buenos” con Zelenskyy ante reunión de Ucrania y Rusia en Emiratos Árabes
“Todo el mundo quiere que la guerra termine”, afirma el presidente estadounidense, mientras enviados de Washington ultiman contactos de alto nivel con el presidente ruso, Vladimir Putin.
Trump destaca diálogos “muy buenos” con Zelenskyy / Reuters
hace 3 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que mantuvo una reunión “muy buena” con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, un encuentro que, según dijo, introduce un nuevo impulso diplomático para poner fin a la guerra.

“Tuve una muy buena reunión con el presidente Zelenskyy. Todo el mundo quiere que la guerra termine”, declaró Trump al término de la conversación.

La reunión, de una hora de duración, se celebró en Davos, Suiza, al margen del Foro Económico Mundial y llega en un contexto en el que la administración estadounidense está intensificando sus esfuerzos diplomáticos a ambos lados de las líneas del frente.

Por su parte, Zelenskyy también calificó las conversaciones de “buenas” y anunció que delegaciones de Ucrania y Rusia mantendrán sus primeros encuentros trilaterales con representantes de Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos. En concreto, las reuniones están previstas para viernes y sábado.

Además, tras su intervención en el foro, el presidente ucraniano aseguró que los documentos que se están elaborando junto a Washington para poner fin a una guerra que se acerca ya a los cuatro años están prácticamente concluidos.

“Nos reunimos con el presidente Trump y nuestros equipos trabajan prácticamente todos los días. No es sencillo”, explicó Zelenskyy. “Sin embargo, los documentos destinados a poner fin a esta guerra están casi, casi terminados”.

En este sentido, reconoció que su diálogo con Trump ha sido complejo, aunque subrayó que, en última instancia, el balance del encuentro fue positivo.

“Ninguna garantía de seguridad funciona sin Estados Unidos”

En paralelo, Zelenskyy insistió en que cualquier paz duradera requerirá garantías de seguridad firmes por parte de Estados Unidos y advirtió de que los compromisos de los aliados europeos, por sí solos, no serían suficientes para disuadir una futura agresión rusa.

“El Reino Unido y Francia están dispuestos a comprometer realmente a sus fuerzas sobre el terreno”, afirmó. “No obstante, se necesita el respaldo del presidente Trump. Ninguna garantía de seguridad funciona sin Estados Unidos”.

Más allá de la guerra, Zelenskyy amplió su reflexión y sostuvo que Europa aparece “fragmentada” y “desorientada” ante los cambios que se están produciendo en Washington.

“En lugar de convertirse en una auténtica potencia global, Europa sigue siendo un bello pero fragmentado caleidoscopio de pequeñas y medianas potencias”, señaló. “Así, Europa parece perdida intentando convencer al presidente de Estados Unidos de que cambie”.

Reunión con Putin

En este contexto, Trump confirmó que está prevista una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, y con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, aunque precisó que el calendario exacto del encuentro sigue siendo flexible.

De hecho, Putin había indicado previamente este jueves que recibiría a los emisarios en Moscú hoy, mientras que Trump señaló que la reunión tendría lugar el viernes.

“Tenemos paz en Oriente Medio… y creo que otra está llegando bastante pronto”, afirmó Trump a lo largo del día, en alusión a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Finalmente, Witkoff reforzó ese tono optimista y aseguró que los negociadores se centran ahora en resolver un último punto pendiente.

FUENTE:TRT Español y agencias
