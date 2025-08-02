Cuando Tailandia y Camboya chocaron la semana pasada a lo largo de su disputada frontera, los analistas no tardaron en rastrear las tensiones hasta el legado colonial de las potencias occidentales, principalmente Francia y el Reino Unido, que una vez dominaron la región.

Solo unas semanas antes, en mayo, India y Pakistán, países vecinos, mantuvieron un conflicto de seis días por la disputada región de Jammu y Cachemira. También se trata de un legado del colonialismo: ambos países formaron parte del Raj británico y sus fronteras fueron trazadas por cartógrafos imperiales.

La Línea Radcliffe, nombrada en honor al abogado británico Cyril Radcliffe, dividió el subcontinente en dos vecinos enfrentados que han librado cuatro guerras por ese territorio en siete décadas.

Al igual que en Asia, las huellas coloniales se encuentran en gran parte del mapa político moderno.

Desde América hasta África y Oriente Medio, muchas fronteras no fueron trazadas por los habitantes de esas tierras, sino por potencias lejanas —Francia, Reino Unido, España, Italia, Países Bajos— más interesadas en la conveniencia imperial que en la cohesión étnica o cultural.

El carácter arbitrario de las fronteras africanas y las turbulentas divisiones en Oriente Medio también son fruto de los proyectos coloniales británicos, franceses, holandeses, italianos y españoles, desde Marruecos hasta Iraq, Kuwait, Eritrea y Sudáfrica.

Entre las potencias coloniales occidentales, el Reino Unido y Francia —dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU— desempeñaron un papel destacado en el trazado de las fronteras internacionales.





“El reparto anglo-francés del espacio colonial es una herencia geográfica significativa: casi el 40% de la longitud total de las fronteras internacionales actuales fue trazada por el Reino Unido y Francia”, escribió el académico estadounidense William F. S. Miles en su libro Scars of Partition: Postcolonial Legacies in French and British Borderlands.

Miles no estuvo disponible para hacer comentarios, ya que actualmente viaja por el Caribe, una de las regiones que analiza en su obra. Sin embargo, indicó que contribuirá con un capítulo a una próxima enciclopedia sobre zonas fronterizas, en la que abordará el conflicto entre Tailandia y Camboya.

Como muestran los recientes enfrentamientos entre ambos países, muchas fronteras se trazaron sin tener en cuenta a las poblaciones locales, y menos aún sus realidades sociales, económicas o culturales. Lugares antiguos como el templo de Preah Vihear fueron divididos o disputados, dejando zonas fronterizas en un estado de tensión casi permanente.

“Las fronteras internacionales cargan con un importante bagaje colonial, especialmente en regiones como África, Asia, Oriente Medio y América. El mapa político moderno del mundo es en gran parte un legado del colonialismo europeo, y esas fronteras siguen influyendo en los conflictos, las identidades y las estructuras de gobernanza actuales”, dice a TRT World Abdinor Dahir, analista político somalí.

El reparto del sudeste asiático





Las demarcaciones coloniales han dejado profundas cicatrices en el sudeste asiático.

El enfrentamiento entre Tailandia y Camboya es “un recordatorio vívido de cómo estas demarcaciones heredadas siguen provocando fricciones”, señala Sophal Ear, profesor asociado en la Thunderbird School of Global Management de la Universidad Estatal de Arizona.

“Muchas de las fronteras en esta región fueron trazadas por potencias coloniales, especialmente Francia y el Reino Unido, sin la participación local, a menudo basándose en mapas desactualizados o inconsistentes, y sin reflejar la geografía, la etnicidad o la gobernanza local”, explica a TRT World.

La disputa por el templo de Preah Vihear se origina en mapas coloniales franceses de principios del siglo XX, señala Ear. Aunque la Corte Internacional de Justicia concedió el templo a Camboya en 1962, las tierras circundantes siguen siendo objeto de disputa.

“Esta ambigüedad no es única. La delimitación colonial de fronteras ignoró con frecuencia los límites funcionales utilizados por las comunidades locales durante siglos, creando reclamaciones superpuestas y tensiones latentes que pueden estallar cuando las condiciones políticas se deterioran”, afirma.

Los efectos van más allá de lo geográfico. “El diseño colonial occidental institucionalizó asimetrías en el poder legal y militar”, dice Ear.

Añade que Tailandia, que evitó ser colonizada, tiende a ver su papel histórico en la región a través de una óptica de defensa de la soberanía, mientras que Camboya, que emergió tras décadas de conflicto y dominación externa, interpreta muchas veces las acciones tailandesas como una sobreextensión neoimperial.

“Estas narrativas históricas divergentes aumentan la desconfianza mutua y dificultan la gestión constructiva de las crisis”, dice, subrayando que las fronteras heredadas del colonialismo no solo establecieron líneas físicas, sino también dinámicas de poder distorsionadas e identidades nacionales en disputa.

“Si estos aspectos no se abordan mediante mecanismos legales duraderos, diplomacia sostenida y coordinación regional, los fantasmas del colonialismo seguirán acechando la geopolítica del sudeste asiático”, advierte Ear.