Washington D. C. — El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, tras viajar a la capital con el objetivo de instarlo a adoptar una postura más firme en las negociaciones nucleares con Irán. Se trata de su sexta visita desde el inicio del segundo mandato de Trump, un viaje que ha desatado protestas.

Netanyahu ya se reunió previamente con el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, y participó en una firma para unirse a la Junta de Paz para Gaza de Trump. Además, ha estado presionando para ampliar las conversaciones entre EEstados Unidos e Irán más allá de la cuestión nuclear, con el objetivo de incluir también el programa de misiles balísticos de Teherán.

“Presentaré al presidente nuestra perspectiva respecto a los principios de estas negociaciones, los principios esenciales que, en mi opinión, son importantes no solo para Israel, sino para todos en el mundo que desean paz y seguridad en Oriente Medio”, declaró Netanyahu a la prensa antes de abordar su vuelo hacia EE.UU. el martes.

La reunión en la Casa Blanca el miércoles se mantiene cerrada a los medios, y se espera que Netanyahu regrese a Israel el jueves. Por el momento no se ha anunciado una rueda de prensa conjunta.

Además, la llegada de Netanyahu fue más discreta de lo habitual: su vehículo ingresó a la Casa Blanca por una entrada lateral.

Protestas cerca de la Casa Blanca

Mientras tanto, manifestantes se congregaron cerca de la Casa Blanca, afirmando que la visita de Netanyahu tiene como objetivo “incitar y convencer” a Trump de que debería atacar a Irán.

“Estamos suplicando a nuestro presidente, el presidente Trump, que no se deje engañar. Que no sea simplemente embaucado por Netanyahu, porque Netanyahu es elocuente. Netanyahu es satánico”, declaró el rabino Yisroel Dovid Weiss, activista antisionista estadounidense, rabino y portavoz del grupo religioso Neturei Karta, ante los medios frente a la Casa Blanca.