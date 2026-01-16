La administración de la zona de Deir Hafir, en Siria, afirmó que el grupo terrorista YPG, la rama siria del grupo terrorista PKK, continúa impidiendo que los civiles salgan por un corredor humanitario seguro, según medios sirios.
Esto ocurre pese a la prórroga concedida por el mando de operaciones del ejército para que los civiles puedan abandonar Deir Hafir, en el este de la provincia de Alepo, y sus alrededores.
Un corresponsal de la televisión Syria Al-Ikhbariya informó que unidades del Ejército sirio y equipos de defensa civil se desplegaron cerca de un corredor humanitario designado en el este de Alepo, en preparación para recibir a los civiles que buscan salir de la ciudad de Deir Hafir.
El despliegue tuvo lugar cerca de la aldea de Humaymah, al este de Alepo, como parte de los preparativos para facilitar el movimiento de civiles a través del corredor anunciado por el mando de operaciones del Ejército sirio, añadió la agencia.
Como consecuencia, los civiles se vieron obligados a abandonar la aldea de Al-Mabouja, administrativamente vinculada a la zona de Deir Hafir, utilizando carreteras secundarias y agrícolas peligrosas para llegar a áreas controladas por el Estado sirio, según el informe.
En marzo de 2025, la presidencia siria anunció un acuerdo para la integración de la organización terrorista YPG en las instituciones estatales, reafirmando la unidad territorial del país y rechazando cualquier intento de división.
En abril de 2025, las autoridades sirias firmaron un acuerdo separado sobre los barrios de Sheikh Maqsoud y Ashrafieh, que estipula que ambos distritos sigan siendo partes administrativas de la ciudad de Alepo, respetando al mismo tiempo sus particularidades locales.
El acuerdo incluyó disposiciones que prohíben las manifestaciones armadas, restringen las armas a las fuerzas de seguridad interna y exigen la retirada de las fuerzas del YPG hacia zonas al este del río Éufrates, en el noreste de Siria.
Sin embargo, las autoridades señalaron que el YPG no ha cumplido los términos de esos acuerdos.
El Gobierno sirio ha intensificado los esfuerzos para restablecer la seguridad en todo el país desde la caída del régimen de Bashar Al-Assad en diciembre de 2024, tras 24 años en el poder.