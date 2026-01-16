NUEVA SIRIA
2 min de lectura
YPG sigue bloqueando a civiles el uso de un corredor humanitario seguro, según autoridades sirias
El Ejército y unidades de defensa civil se despliegan cerca del corredor en Alepo mientras residentes huyen por rutas inseguras debido al bloqueo del grupo terrorista YPG.
YPG sigue bloqueando a civiles el uso de un corredor humanitario seguro, según autoridades sirias
El despliegue tuvo lugar cerca de la aldea de Humaymah, al este de Alepo. Foto de archivo. / AA
hace 21 horas

La administración de la zona de Deir Hafir, en Siria, afirmó que el grupo terrorista YPG, la rama siria del grupo terrorista PKK, continúa impidiendo que los civiles salgan por un corredor humanitario seguro, según medios sirios.

Esto ocurre pese a la prórroga concedida por el mando de operaciones del ejército para que los civiles puedan abandonar Deir Hafir, en el este de la provincia de Alepo, y sus alrededores.

Un corresponsal de la televisión Syria Al-Ikhbariya informó que unidades del Ejército sirio y equipos de defensa civil se desplegaron cerca de un corredor humanitario designado en el este de Alepo, en preparación para recibir a los civiles que buscan salir de la ciudad de Deir Hafir.

El despliegue tuvo lugar cerca de la aldea de Humaymah, al este de Alepo, como parte de los preparativos para facilitar el movimiento de civiles a través del corredor anunciado por el mando de operaciones del Ejército sirio, añadió la agencia.

Como consecuencia, los civiles se vieron obligados a abandonar la aldea de Al-Mabouja, administrativamente vinculada a la zona de Deir Hafir, utilizando carreteras secundarias y agrícolas peligrosas para llegar a áreas controladas por el Estado sirio, según el informe.

RelacionadoTRT Español - Siria declara zona militar el oeste del Éufrates tras nuevos ataques del grupo terrorista YPG
RECOMENDADOS

En marzo de 2025, la presidencia siria anunció un acuerdo para la integración de la organización terrorista YPG en las instituciones estatales, reafirmando la unidad territorial del país y rechazando cualquier intento de división.

En abril de 2025, las autoridades sirias firmaron un acuerdo separado sobre los barrios de Sheikh Maqsoud y Ashrafieh, que estipula que ambos distritos sigan siendo partes administrativas de la ciudad de Alepo, respetando al mismo tiempo sus particularidades locales.

El acuerdo incluyó disposiciones que prohíben las manifestaciones armadas, restringen las armas a las fuerzas de seguridad interna y exigen la retirada de las fuerzas del YPG hacia zonas al este del río Éufrates, en el noreste de Siria.

Sin embargo, las autoridades señalaron que el YPG no ha cumplido los términos de esos acuerdos.

El Gobierno sirio ha intensificado los esfuerzos para restablecer la seguridad en todo el país desde la caída del régimen de Bashar Al-Assad en diciembre de 2024, tras 24 años en el poder.

RelacionadoTRT Español - Por qué desarmar al grupo terrorista YPG es imprescindible para la seguridad y estabilidad de Siria
FUENTE:TRT World
Explora
Trump no aclara su mensaje de “la ayuda está en camino” sobre las protestas en Irán
Parlamentarios israelíes impulsan una ley para ejecutar por ahorcamiento a prisioneros palestinos
Israel rompe de forma "inmediata" relaciones con siete agencias y entidades vinculadas a la ONU
El hambre y el frío apagan la vida de los niños en Gaza: casi 95.000 sufrieron desnutrición en 2025
Desde Venezuela hasta Irán: Fidan, ministro turco de Exteriores, analiza desafíos globales de 2026
Trump “tiene interés” en una vía diplomática con Irán, en medio de las protestas que sacuden al país
Siria advierte sobre “respuesta violenta” ante escalada de ataques del grupo terrorista YPG en Alepo
Alepo recupera seguridad y estabilidad tras la evacuación del grupo terrorista YPG, dice gobernador
Türkiye envía a Sudán otro “Barco de la Bondad” con toneladas de ayuda
Estados Unidos y sus socios lanzan ataques contra objetivos de Daesh en Siria
La tormenta daña miles de tiendas en Gaza y aviva el temor a una “catástrofe humanitaria” aún mayor
Primera dama de Türkiye se reúne con jefe de la UNRWA, que planea abrir una oficina en Ankara
Ejército sirio completa barrido de seguridad total en barrio de Alepo contra el grupo terrorista YPG
Trump promete “seguridad total” a petroleras y EE. UU. decidirá quién opera en Venezuela
Abogado de Maduro afirma que captura del líder venezolano violó cláusula de Constitución de EE.UU.