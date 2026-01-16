La administración de la zona de Deir Hafir, en Siria, afirmó que el grupo terrorista YPG, la rama siria del grupo terrorista PKK, continúa impidiendo que los civiles salgan por un corredor humanitario seguro, según medios sirios.

Esto ocurre pese a la prórroga concedida por el mando de operaciones del ejército para que los civiles puedan abandonar Deir Hafir, en el este de la provincia de Alepo, y sus alrededores.

Un corresponsal de la televisión Syria Al-Ikhbariya informó que unidades del Ejército sirio y equipos de defensa civil se desplegaron cerca de un corredor humanitario designado en el este de Alepo, en preparación para recibir a los civiles que buscan salir de la ciudad de Deir Hafir.

El despliegue tuvo lugar cerca de la aldea de Humaymah, al este de Alepo, como parte de los preparativos para facilitar el movimiento de civiles a través del corredor anunciado por el mando de operaciones del Ejército sirio, añadió la agencia.

Como consecuencia, los civiles se vieron obligados a abandonar la aldea de Al-Mabouja, administrativamente vinculada a la zona de Deir Hafir, utilizando carreteras secundarias y agrícolas peligrosas para llegar a áreas controladas por el Estado sirio, según el informe.