Palestinos de Gaza empiezan el Ramadán en las ruinas de mezquitas destruidas por Israel
Los palestinos de Gaza dan la bienvenida al Ramadán en medio de una escala de destrucción sin precedentes en todo el enclave causada por Israel.
A pesar de la devastación, los fieles palestinos mantienen su fe en las ruinas de Gaza, cumpliendo con los rezos de Tarawih en el sagrado mes de Ramadán / AA Archive
1 de marzo de 2025

Cientos de palestinos de Gaza han comenzado los primeros rezos del Tarawih, que se realizan durante las noches del sagrado mes del Ramadán, en los restos de las mezquitas que Israel devastó en todo el enclave. 

Según un corresponsal de la Agencia Anadolu, los fieles tendieron alfombras y esterillas entre los escombros de los templos arrasados para cumplir con este acto de fe, el viernes pasado.

Las oraciones nocturnas especiales, propias de este mes sagrado musulmán, también se llevaron a cabo en la Gran Mezquita Omari, la más grande y antigua de Gaza.

El minarete de la mezquita, que tiene 1.400 años de historia, fue destruido, y gran parte de su estructura quedó gravemente dañada por el ejército israelí durante su ofensiva genocida.

“Hoy, somos testigos de las primeras oraciones de Tarawih entre las ruinas de las mezquitas. Junto a los escombros, realizamos nuestros grandes rituales, rezando a Dios para que acepte nuestras acciones”, declaró Bilal Al-Lahham, un imam de Gaza. 

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Religiosos de Gaza informó la semana pasada que de las 1.244 mezquitas en Gaza, 1.109 han sido completamente o gravemente dañadas por el ejército israelí.

Ramadán en medio de un frágil alto al fuego

Este Ramadán llega a los palestinos de Gaza en medio de una destrucción sin precedentes, que incluye el desplazamiento de casi 1,5 millones de personas, de una población total de 2,3 millones, debido a la destrucción y daños severos de sus hogares por parte del ejército israelí.

Desde el mes pasado, un frágil alto al fuego y un acuerdo de intercambio de prisioneros han logrado detener temporalmente la ofensiva israelí, que ha dejado la franja en ruinas y ha cobrado la vida de más de 48.360 personas, en su mayoría mujeres y niños.

La magnitud de la tragedia ha provocado una grave escasez de suministros esenciales, como alimentos, agua, medicamentos y electricidad, agravando la situación de una población ya al borde del colapso humanitario.

Por su parte, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió en noviembre órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.

Israel enfrenta también una denuncia por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por sus acciones militares en el enclave. 


FUENTE:TRT Español y agencias
