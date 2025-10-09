Los palestinos en la asediada Gaza se despertaron con una noticia esperada desde hace largo tiempo: Hamás e Israel acordaron la "primera fase" del acuerdo de paz mediado por Estados Unidos que finalmente podría poner fin al genocidio en el enclave costero.

Roba, una joven gazatí desplazada al campo de Nuseirat, recibió la noticia con incredulidad. En declaraciones a TRT World, confesó que no podía creer que estuviera ocurriendo realmente.

Ha sobrevivido a varias treguas que se derrumbaron en cuestión de días, la más reciente el pasado mes de enero, que terminó cuando Israel reanudó los bombardeos dos meses después.

"No quiero celebrar demasiado pronto", dijo. "Después de este genocidio, nada volverá a ser cómo antes. Ya no hay hogares, ni infraestructura, ni escuelas ni jardines de infancia. No queda nada".

Roba perdió su hogar en los ataques israelíes, uno más entre más del 90 % de las viviendas del enclave que han sido arrasadas.

Desempleada y desplazada, asegura que el futuro sigue siendo incierto.

"No hay horizonte, no hay futuro por delante. Lo que nos espera podría ser tan duro como estos dos años de genocidio", lamentó.

El acuerdo, que contempla la liberación de rehenes y una retirada gradual de las fuerzas israelíes, ha sido celebrado por el presidente estadounidense Donald Trump como "los primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna".

Anunciado en Sharm el-Sheij con la mediación de Türkiye, Egipto, Qatar y Estados Unidos, el pacto ha sido recibido con optimismo por todos los países implicados.

Sin embargo, para quienes viven bajo el asfixiante asedio israelí, la esperanza llega mezclada con cansancio y el temor de una nueva decepción.

“Podemos reconstruir nuestros hogares, y nuestras vidas”

El arquitecto Mohammed Suhail calificó este avance como “un momento de alivio” tras dos años de destrucción y unas 200.000 víctimas palestinas, aunque se mantiene cauto.

“Hemos vivido demasiadas treguas fallidas”, dijo a TRT World. "Pero esta vez, quiero creer que podemos reconstruir nuestros hogares, y nuestras vidas".

Suhail aseguró que espera contribuir a los esfuerzos de reconstrucción una vez que regrese la estabilidad. “Si hay un verdadero apoyo árabe e internacional, Gaza puede levantarse de nuevo rápidamente”, afirmó.

Además, cree que la reconstrucción debe comenzar tanto por las personas como por la infraestructura. “Al menos podemos reconstruir el espíritu humano y la ciudad”, añadió.

Su optimismo coincide con el llamado de la ONU a poner en marcha un plan de reconstrucción de 7.000 millones de dólares para restaurar hospitales, clínicas e infraestructuras esenciales, lo que el organismo describe como “la base para la paz y la recuperación”.

“Mi sueño es volver a estudiar”

Ibrahim, un joven de 19 años que terminó la secundaria con una nota del 97 % justo antes de que comenzara la guerra, expresó su alegría al conocer la noticia de un posible fin a los bombardeos israelíes.

“El genocidio me impidió ir a la universidad durante dos años, pero no quebró mi determinación”, dijo a TRT World.