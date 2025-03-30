CDMX - Hace más de 500 años Tomás Moro , escritor y humanista, utilizó por primera vez el término utopía para nombrar una isla ficticia donde se desarrollaba una comunidad basada en la justicia, la igualdad y el bienestar común. La palabra, derivada del griego ou ("no") y topos ("lugar"), significa "no lugar" o "lugar inexistente", haciendo referencia a un ideal inalcanzable.

En 2019, este mismo término fue resignificado en la Ciudad de México (CDMX) para dar nombre a una serie de espacios creados en Iztapalapa , una de las zonas más pobladas , pobres e inseguras de la capital.

En el contexto mexicano, las UTOPÍAS responden a las siglas de las Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social de una delegación al oriente del estado mexicano. Sin embargo, estos espacios surgieron con el propósito de lograr el bienestar de quienes habitan en una zona históricamente marginada y de fortalecer su sentido de identidad y pertenencia. Principios inspirados en la isla que Moro alguna vez imaginó.

Un segundo hogar

A Rosaura Colín, profesora jubilada de 79 años que ha vivido en Iztapalapa toda su vida, todavía le cuesta creer que sea un miércoles a las 9:00 de la mañana y acaba de terminar su clase de activación física en un terreno en el que se solían vender piezas de automóviles.

“Se llamaba ‘La Ford’ y aquí solo veías coches desarmados y piezas que sabrá Dios de donde venían”, recuerda Rosaura. “Si me hubieran dicho en qué se iba a convertir, no me lo hubiera creído. Mira nada más esto”. La mujer extiende su brazo para mostrar el lugar que la rodea, como quien enseña su nueva casa.

Ese “segundo hogar” de Rosaura es la Utopía Papalótl, un centro comunitario con áreas verdes, espacios recreativos, deportivos y culturales, un mariposario, un orquideario, una piscina semiolímpica y un auditorio.

Papalótl es una de las 15 UTOPÍAS construidas desde 2018 en terrenos que antes eran basureros o lotes abandonados donde predominaban la delincuencia y el vandalismo. Estos espacios fueron impulsados inicialmente por la entonces alcaldesa de Iztapalapa (2018-2021) y actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, con la participación de autoridades locales, especialistas y lo más importante: la comunidad.

Un sistema de cuidados para sectores vulnerables

Andrea Monroy, coordinadora social de las UTOPÍAS, explica que su diseño tomó como referencia las Unidades de Vida Articulada de Colombia , espacios públicos comunitarios que fomentan el deporte, la cultura y la recreación, y diversos programas de urbanismo social.

“Inicialmente, se priorizó la atención a sectores vulnerables, con un enfoque en lo social, cultural, deportivo y recreativo”, explica Monroy. “Pero con el tiempo las necesidades evolucionaron y se incorporó un nuevo eje: el sistema público de cuidados”.

Hoy en día estos centros ofrecen atención psicológica, apoyo a adictos y a sus familias, así como asistencia para víctimas de violencia doméstica y áreas de autocuidado para la mujer.

Aunque todas las UTOPÍAS están equipadas y diseñadas para ser accesibles, ninguna es idéntica. “Hay una con un mariposario, otra con un planetario, un parque de dinosaurios, proyectos hídricos de captación de agua, un museo de artes digitales con forma de barco, una pista de BMX e incluso una de hockey”, enumera Luca Bonilla, integrante del área de proyectos de la Secretaría de Obras de la capital. “Cada una tiene su programa ancla”.