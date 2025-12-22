Las intenciones de Israel sobre Gaza parecen estar muy lejos de la retirada total de sus fuerzas, a pesar de lo acordado en los términos del alto el fuego con Hamás. Así lo revela un reciente informe de la agencia de investigación Forensic Architechture que, a través de imágenes satelitales, expone cómo las tropas de Tel Aviv se han dedicado a expandir su infraestructura militar y a consolidar su control sobre más del 50% del territorio, dentro y en los alrededores de la denominada “línea amarilla”.

Esta división imaginaria –poco clara y moldeada a los intereses israelíes – se implementó con el acuerdo del alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre, para separar las zonas actualmente ocupadas por el ejército israelí de aquellas de las que se retiró en virtud de la tregua. De manera que la línea recorre Gaza desde el norte, en Beit Hanun, hasta el sur, en Rafah, para demarcar que el territorio al este de dicho límite está bajo control de Tel Aviv.

En consecuencia, el ejército israelí ha designado la zona de la “línea amarilla” como “área de combate peligrosa”, llevando a que soldados israelíes disparen contra cualquier persona que intente acercarse o cruzarla , lo que ha provocado víctimas civiles palestinas y bloqueado el regreso de miles de desplazados. A lo que se suma que, consistentemente, las fuerzas de Tel Aviv han ampliado e incumplido los límites establecidos atacando “a personas e infraestructuras, de modo que ningún lugar en Gaza es seguro”, destaca Forensic Architecture . Y luego advierte: “Nuestra evidencia sugiere que el alto el fuego está legitimando la siguiente etapa de la ocupación de Israel, sin detener el genocidio en curso y amenazando con reducir permanentemente el territorio de Gaza”.

El informe también señala que Tel Aviv parece estar convirtiendo la “línea amarilla”, en una “división permanente”. Algo que a principios de diciembre ya habían alertado diversos reportes sobre la intención de Israel de hacer que este límite fuera su frontera con Gaza. El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, sugirió en ese momento que esta delimitación debía ser “una nueva línea fronteriza”. De hecho, Zamir añadió que ve la llamada “línea amarilla” como “una línea defensiva avanzada para las comunidades y también una línea ofensiva”, y aseguró que las tropas seguirán desplegadas en puntos que el ejército considera estratégicos.

Aunque un mapa del plan de paz de 20 puntos para Gaza –propuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y que fue el marco del alto el fuego– señalaba la intención de colocar bloques de hormigón amarillos para marcar este límite imaginario, los hechos sobre el terreno, junto con las continuas muertes de civiles, muestran que la realidad es otra.

Forensic Architechture señala que “el trazado israelí de la línea es confuso y a menudo contradictorio, lo que pone en riesgo a los palestinos y amplía el área de control israelí”. En ese sentido, su análisis descubrió “discrepancias entre la ubicación de la ‘línea amarilla’ en los mapas militares israelíes y la ubicación física de los bloques amarillos” sobre el terreno. Así, de los 27 bloques amarillos identificados, todos se ubicaban más allá de la línea, como se indica en los mapas israelíes, adentrándose hasta 940 metros en el enclave.

Ahora bien, las imágenes satelitales también indican que Tel Aviv “está expandiendo la infraestructura militar a lo largo de la línea y desmantelando sistemáticamente todo el territorio bajo su control. El resultado es la limpieza étnica del 53% de Gaza”. Los hallazgos documentaron la creación de 13 puestos militares de control desde que empezó el alto el fuego, “ubicados principalmente a lo largo de la ‘línea amarilla’, en el este de Jan Yunis y cerca de la frontera con Gaza”.

De manera que, en total, Tel Aviv mantiene actualmente 48 puestos militares de control al este de la “línea amarilla”. Pero, además, estos puestos “están conectados a una red de carreteras desarrollada, ampliada o expropiada por el ejército israelí. A su vez, esta red se conecta con bases, vías y asentamientos israelíes fuera de Gaza”, señala el análisis de Forensic Architechture. Todo esto, agrega la investigación, revela las intenciones de Israel para establecer una presencia militar en Gaza al consolidar su control a lo largo de la línea amarilla.

“Israel está haciendo lo que siempre hace, y lo que históricamente ha hecho mejor: establecer ‘los hechos sobre el terreno’ de forma gradual –en lugar de espectacularmente– y hacerlos permanentes una vez que quienes tienen influencia para obligarlo a revertir el rumbo pierdan el interés, decidan que el costo de confrontar a Israel no vale la pena o apoyen abiertamente las violaciones israelíes”, dijo Mouin Rabbani, coeditor de Jadaliyya, exfuncionario de la ONU y exanalista de sénior sobre Israel-Palestina para el International Crisis Group, a la plataforma Drop Site News . “Israel no tiene prisa y está preparado para el juego largo”, insistió el experto.

Infraestructura militar sobre la destrucción y los escombros

Las imágenes satelitales de Forensic Architechture también captaron cómo Tel Aviv está construyendo su nueva infraestructura militar sobre la destrucción sistemática de hogares y viviendas de palestinos. El reporte señala que el ejército israelí sigue demoliendo edificios en Rafah, Jan Yunis, el este de Ciudad de Gaza y el norte del enclave. Y aquí hay una sincronía que no puede pasar desapercibida: todas estas áreas fueron atacadas durante la invasión terrestre de Israel antes del alto el fuego. Por lo que el informe advierte: “La destrucción continua amenaza con completar su destrucción total”.

Ahora bien, al mantener demoliciones de viviendas y “despejar” la tierra, Israel amenaza con “transformar la desposesión temporal en el desplazamiento permanente de los palestinos de más de la mitad del territorio de Gaza”. Y no es solo dentro de la “línea amarilla”, al oeste Tel Aviv continúa “atacando viviendas e infraestructuras, socavando los esfuerzos de reconstrucción por parte de los palestinos”.

Rabani, el experto, señaló que si a estos hechos se les suman “las múltiples declaraciones israelíes sobre la extensión de sus fronteras con zonas de amortiguación al norte, este y sur, todo constituye indiscutiblemente una campaña israelí para dividir Gaza y, con ello, promover su objetivo a largo plazo de trasladar a la población palestina a otros lugares”.

Además, Israel está desviando la infraestructura militar existente en Gaza para que quede dentro de su zona de control. Forensic Architechture explica que a mediados de julio de 2025, el ejército de Tel Aviv anunció la finalización del corredor Magen Oz, una carretera militar de 15 kilómetros que separa la ciudad de Jan Yunis en sus partes oriental y occidental. “Desde septiembre, Israel ha estado construyendo una nueva carretera en Jan Younis, desviando el corredor Magen Oz para que discurra dentro de su zona de control”, añadió la investigación.

Alertan que en Gaza se agotan los medicamentos y los suministros médicos esenciales

En medio del dominio que el ejército israelí mantiene sobre el enclave, el Ministerio de Salud de Gaza alertó este domingo que los hospitales sufren una preocupante escasez que llega al 52% en medicamentos y al 71% en suministros médicos. La entidad señaló que el sistema de salud atraviesa un peligroso estado sin precedentes de agotamiento de recursos, tras más de dos años de ofensiva genocida de Tel Aviv y su férreo bloqueo a la ayuda humanitaria. Como resultado, añadió el ministerio, se ha reducido drásticamente la capacidad dentro del territorio para brindar servicios de diagnóstico y tratamiento.