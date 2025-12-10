GENOCIDIO EN GAZA
Türkiye alerta a la ONU que Gaza es un "llamado de atención" para prevenir el genocidio en el mundo
La representante de Ankara advirtió a la comunidad internacional que aún persisten las graves atrocidades en Gaza, por lo que pidió una rendición de cuentas urgente ante las “violaciones flagrantes” que sufre el enclave palestino.
Una enorme columna de humo se eleva después de que las fuerzas israelíes demolieran edificios en el barrio de Shujaiyya en Gaza. / AA
10 de diciembre de 2025

La consejera de Türkiye ante la ONU, Gulsah Cumurcu Kader, advirtió este lunes que la comunidad internacional ha sido testigo de "atrocidades graves que pueden constituir un genocidio", señalando que la situación en Gaza debería servir como un crudo recordatorio de la necesidad urgente de prevenir este crimen a nivel global. 

"Aunque la promesa del ‘nunca más’ hecha después del Holocausto permanece incrustada en nuestra conciencia colectiva, la comunidad internacional hoy continúa siendo testigo de atrocidades graves que pueden constituir un genocidio", sostuvo la representante durante una reunión de alto nivel en la ONU con motivo del décimo aniversario del  Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio.

En ese sentido indicó que Gaza "ha servido como un sombrío recordatorio y un llamado de atención", enfatizando en la necesidad de asegurar que "las trágicas lecciones del pasado guíen nuestros esfuerzos".

RelacionadoTRT Español - Israel ha cometido genocidio en Gaza “con complicidad de demasiados países”, alerta relatora de ONU
Kader también destacó que el derecho internacional debe guiar todas las acciones, explicando que la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 "define claramente el estrecho término legal de genocidio". También que "un tribunal competente debe determinar que este crimen ha sido cometido".

La consejera instó a los Estados a evitar usar el término con fines políticos, advirtiendo que el mundo está presenciando un aumento en el "racismo, la xenofobia, la islamofobia, la discriminación y la simple intolerancia hacia el otro".

"No debe haber impunidad para las graves violaciones del derecho internacional como las que presenciamos en Gaza", dijo. Además, insistió en que la rendición de cuentas es clave para la prevención.

Kader también subrayó la importancia de las "señales de alerta temprana", destacando que una mayor coordinación dentro del sistema de la ONU es esencial para cumplir la promesa de "nunca más".

FUENTE:TRT Español y agencias
