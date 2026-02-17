ORIENTE MEDIO
Irán dice que conversaciones nucleares con EE.UU. en Ginebra acordaron “principios rectores”
Tanto la delegación iraní como la estadounidense regresarán a sus respectivas capitales y volverán a reunirse en una fecha posterior.
La primera ronda fue en febrero tras fracasar las conversaciones por la guerra Irán-Israel. / Reuters Archive
hace 2 horas

La segunda ronda de negociaciones nucleares indirectas entre Irán y Estados Unidos concluyó este martes en Ginebra, según informó la televisión estatal iraní, en un nuevo intento por reactivar una vía diplomática que llevaba meses estancada.

Tras alrededor de cuatro horas de conversaciones en la Embajada de Omán en Ginebra, ambas delegaciones abandonaron el recinto donde, una vez más, el diálogo se desarrolló de forma indirecta, con mediación omaní y sin contacto directo entre las partes.

Al término del encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ofreció una valoración prudente pero positiva. Según explicó, las conversaciones permitieron acordar “un conjunto de principios rectores” que podrían sentar las bases de un eventual acuerdo.

“Finalmente, logramos un amplio consenso sobre una serie de principios guía; sobre esa base avanzaremos y comenzaremos a trabajar en el texto de un posible acuerdo”, declaró a la televisión estatal. Además, subrayó que esta ronda fue “más constructiva” que la celebrada a principios de este mes.

De acuerdo con los reportes, las posiciones no se intercambiaron cara a cara, sino mediante notas transmitidas por mediadores omaníes. En ese proceso participaron expertos en materia nuclear, jurídica y económica, lo que refleja que el foco estuvo puesto, sobre todo, en los detalles técnicos.

El peso de los aspectos técnicos

La sesión comenzó hacia las 10.00 hora local de Ginebra (09.00 GMT) y, tal como estaba previsto, se centró principalmente en los aspectos técnicos de la negociación.

Por un lado, la delegación iraní estuvo encabezada por Araghchi. Por otro, la parte estadounidense fue liderada por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, asesor del presidente estadounidense Donald Trump. Antes de iniciar el intercambio indirecto de mensajes, ambas delegaciones mantuvieron reuniones separadas con el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, en la sede diplomática omaní.

Cabe recordar que la primera ronda tuvo lugar en Mascat a principios de este mes, más de ocho meses después de que la diplomacia quedara suspendida tras la guerra entre Irán e Israel en junio del año pasado. Desde entonces, la desconfianza ha condicionado cada paso.

Según fuentes citadas por medios iraníes, en esta ocasión ambas partes presentaron propuestas prácticas sobre cuestiones técnicas relacionadas con el programa nuclear iraní. Sin embargo, Teherán volvió a insistir en una exigencia central: la eliminación de las sanciones. En ese sentido, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, confirmó que el alivio de sanciones fue uno de los temas abordados durante las conversaciones del martes.

No obstante, algunos reportes apuntan a que las propuestas presentadas por Irán podrían no resultar aceptables para la parte estadounidense.

Jameneí advierte que Estados Unidos “no logrará” destruir a Irán

Mientras en Ginebra se intentaba avanzar en los detalles técnicos, en Teherán el líder supremo iraní, Ali Jamenei, endurecía el tono. En un discurso pronunciado el mismo martes, aseguró que Trump no logrará destruir la República Islámica.

“En uno de sus discursos recientes, el presidente de Estados Unidos dijo que durante 47 años América no ha logrado destruir la República Islámica… Les digo: ustedes tampoco lo lograrán”, afirmó.

Asimismo, lanzó una advertencia sobre la presencia militar estadounidense en el Golfo. “Escuchamos constantemente que han enviado un buque de guerra hacia Irán. Un buque de guerra es ciertamente un arma peligrosa, pero más peligrosa aún es el arma capaz de hundirlo”, señaló.

Las tensiones se arrastran desde la guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio del año pasado, cuando Estados Unidos se sumó brevemente con bombardeos contra instalaciones nucleares clave iraníes.

El programa nuclear continúa siendo uno de los principales puntos de fricción. Las reservas de uranio enriquecido de Irán, que antes del conflicto habían alcanzado un 60% de pureza, siguen en el centro de las discrepancias entre Teherán y Washington.


FUENTE:TRT Español
