La segunda ronda de negociaciones nucleares indirectas entre Irán y Estados Unidos concluyó este martes en Ginebra, según informó la televisión estatal iraní, en un nuevo intento por reactivar una vía diplomática que llevaba meses estancada.

Tras alrededor de cuatro horas de conversaciones en la Embajada de Omán en Ginebra, ambas delegaciones abandonaron el recinto donde, una vez más, el diálogo se desarrolló de forma indirecta, con mediación omaní y sin contacto directo entre las partes.

Al término del encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ofreció una valoración prudente pero positiva. Según explicó, las conversaciones permitieron acordar “un conjunto de principios rectores” que podrían sentar las bases de un eventual acuerdo.

“Finalmente, logramos un amplio consenso sobre una serie de principios guía; sobre esa base avanzaremos y comenzaremos a trabajar en el texto de un posible acuerdo”, declaró a la televisión estatal. Además, subrayó que esta ronda fue “más constructiva” que la celebrada a principios de este mes.

De acuerdo con los reportes, las posiciones no se intercambiaron cara a cara, sino mediante notas transmitidas por mediadores omaníes. En ese proceso participaron expertos en materia nuclear, jurídica y económica, lo que refleja que el foco estuvo puesto, sobre todo, en los detalles técnicos.

El peso de los aspectos técnicos

La sesión comenzó hacia las 10.00 hora local de Ginebra (09.00 GMT) y, tal como estaba previsto, se centró principalmente en los aspectos técnicos de la negociación.

Por un lado, la delegación iraní estuvo encabezada por Araghchi. Por otro, la parte estadounidense fue liderada por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, asesor del presidente estadounidense Donald Trump. Antes de iniciar el intercambio indirecto de mensajes, ambas delegaciones mantuvieron reuniones separadas con el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, en la sede diplomática omaní.

Cabe recordar que la primera ronda tuvo lugar en Mascat a principios de este mes, más de ocho meses después de que la diplomacia quedara suspendida tras la guerra entre Irán e Israel en junio del año pasado. Desde entonces, la desconfianza ha condicionado cada paso.