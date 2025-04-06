Mi padre no había puesto un pie en Siria desde que tenía 19 años.

A los 76 años, Ahmed Al-Zeer bajó de un avión en el aeropuerto de Damasco una tarde de febrero. El sol le daba en el rostro, la música resonaba en el aire y una patria que había atesorado en su corazón durante más de cinco décadas se desplegaba ante él.



Mi padre partió como un joven esperanzado en 1975, rumbo a Medina para estudiar religión y derecho islámico. Pero mientras estaba en el extranjero, el terreno bajo sus pies se tambaleó. El régimen de Hafez Al-Assad aprobó la Ley 49 , un decreto despiadado que condenaba a muerte a cualquier persona afiliada a la Hermandad Musulmana .

De la noche a la mañana, su hogar se convirtió en un lugar al que ya no podía regresar. Lo que comenzó como un viaje en busca de conocimiento se convirtió en un exilio imprevisto.

Otros grupos políticos también fueron rápidamente desmantelados , pero la Hermandad Musulmana, un movimiento político no violento, con profundas raíces y amplio alcance, representaba la mayor amenaza ideológica para el régimen.

En respuesta a un levantamiento de una facción del movimiento en 1981, el régimen baazista desató una brutal campaña, silenciando la disidencia con arrestos masivos, masacres e incluso asesinatos en el extranjero. Siria estaba siendo despojada de toda oposición de forma sistemática y sin piedad.

Tras casarse con mi madre en Siria, mi padre pudo continuar sus estudios en el Reino Unido, donde nacimos mis cinco hermanos y yo, y donde se estableció y trabajo como profesor, con la esperanza de regresar pronto a su querida Siria.

Cuando se fue, era un joven, atrapado en las garras de un régimen que parecía inquebrantable. Ahora, cinco décadas después, regresó como un anciano, con la barba canosa y el paso lento, asombrado al descubrir que lo impensable había sucedido: el régimen de Assad había desaparecido.

Una tierra recordada

Y luego, como una marea tranquila que se eleva bajo lo personal, vino el peso de lo político.

Porque esto no era solo una reunión familiar. Era la historia abriéndose de golpe.

El 8 de diciembre, Siria conmocionó al mundo. Una ofensiva rebelde rápida y decisiva arrasó Alepo, Homs y, finalmente, Damasco, derrocando un régimen que había gobernado mediante la brutalidad y el miedo durante más de cincuenta años. Los Asad —primero el padre, luego el hijo— habían mantenido a Siria bajo un control implacable desde 1971. El coste fue inmenso: encarcelamientos masivos, ejecuciones, represión y el desplazamiento forzado de millones de personas.

Mi padre, un maestro, siempre había esperado regresar. Como tantos otros en la diáspora—ingenieros, tenderos, poetas, madres—se había aferrado a la esperanza de que algún día Siria sería libre, y que podría caminar sobre su tierra sin temor. Pero los años pasaron, y el sueño se convirtió en un susurro, enterrado bajo el peso del exilio.