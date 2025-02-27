Delegaciones de Rusia y Estados Unidos llevarán a cabo este jueves conversaciones de carácter técnico en Estambul, según confirmaron fuentes diplomáticas turcas.

Las fuentes reiteraron la disposición de Türkiye a respaldar los esfuerzos de paz, incluyendo la organización de reuniones entre ambos países.

"Como hemos señalado antes, Türkiye está preparada para brindar todo tipo de apoyo a los esfuerzos de paz, incluyendo la organización de este tipo de conversaciones", indicaron.

Rusia confirma la reunión

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, confirmó este miércoles que durante el encuentro en Estambul los representantes abordarán el funcionamiento de las embajadas de ambos países.