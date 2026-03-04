Irán pospuso la ceremonia de despedida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió durante los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel en el país.

La ceremonia estaba prevista para comenzar el miércoles por la noche, pero la televisión estatal iraní informó que los organizadores decidieron aplazarla ante la “previsión de una asistencia sin precedentes de dolientes”.

La nueva fecha y hora se anunciarán más adelante, indicó el medio.

El jefe del Consejo de Coordinación de la Propagación Islámica de Teherán, organismo responsable de organizar este tipo de ceremonias, había señalado previamente que los actos comenzarían a las 22:00 hora local (18:30 GMT) en el Mosalla Imam Jomeini, el gran complejo de oración donde tradicionalmente se celebran las plegarias congregacionales de los viernes.

Los organizadores informaron que el cuerpo de Jamenei sería velado en el Mosalla, con las puertas abiertas durante tres días para que los dolientes pudieran rendirle homenaje.

Para cada uno de los tres días estaban previstos programas religiosos y culturales especiales, a partir del miércoles por la noche.

La procesión fúnebre estaba programada para realizarse tras el período de duelo de tres días.

Existen versiones contradictorias sobre el lugar de enterramiento de Jamenei. No obstante, algunos medios señalan que probablemente será sepultado en la ciudad nororiental de Mashhad, su lugar de nacimiento.

Su padre, un destacado clérigo de su época, también está enterrado en Mashhad, en el venerado santuario del Imam Reza, un popular sitio de peregrinación en el país.

Los familiares de Jamenei fallecidos, incluidos su esposa, su hija, su yerno, su nuera y dos nietos, también serán enterrados el mismo día.

Murieron el primer día de la ofensiva de EE.UU. e Israel el sábado, que hasta ahora ha dejado cerca de 900 muertos en todo el país, incluidos 165 estudiantes de una escuela en la ciudad meridional iraní de Minab.

Según las fuentes, se implementarán estrictas medidas de seguridad tanto durante la ceremonia de duelo de tres días como en la procesión fúnebre, mientras continúan los ataques desde ambos bandos.