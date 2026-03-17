El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, instó a retomar las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania durante una llamada telefónica con su homólogo ruso, Sergey Lavrov, según fuentes diplomáticas.

De acuerdo con el ministerio de Relaciones Exteriores turco, ambos titulares discutieron pasos concretos que podrían contribuir a cerrar el conflicto y abrir la vía a un nuevo diálogo entre las partes enfrentadas.

Fidan subrayó que prolongar la guerra representa riesgos graves no solo para la región, sino también para el orden global, destacando la creciente inestabilidad y las consecuencias geopolíticas más amplias.

El jefe de la diplomacia turca reiteró la disposición de Ankara para acoger una nueva ronda de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, enfatizando el compromiso continuo de Türkiye con una solución diplomática.