TÜRKİYE
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Ministro turco Fidan propone reanudar diálogo entre Ucrania y Rusia en llamada con Lavrov
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, en llamada con su homólogo ruso, Sergey Lavrov, pidió retomar las negociaciones entre Rusia y Ucrania, subrayando riesgos globales y la disposición de Ankara a mediar por la paz.
Ministro turco Fidan propone reanudar diálogo entre Ucrania y Rusia en llamada con Lavrov
Fidan y Lavrov conversan sobre retomar negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. / AP
hace un día

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, instó a retomar las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania durante una llamada telefónica con su homólogo ruso, Sergey Lavrov, según fuentes diplomáticas.

De acuerdo con el ministerio de Relaciones Exteriores turco, ambos titulares discutieron pasos concretos que podrían contribuir a cerrar el conflicto y abrir la vía a un nuevo diálogo entre las partes enfrentadas.

Fidan subrayó que prolongar la guerra representa riesgos graves no solo para la región, sino también para el orden global, destacando la creciente inestabilidad y las consecuencias geopolíticas más amplias.

El jefe de la diplomacia turca reiteró la disposición de Ankara para acoger una nueva ronda de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, enfatizando el compromiso continuo de Türkiye con una solución diplomática.

Seguridad energética en la agenda

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Los ministros también abordaron el impacto global del conflicto, especialmente en la seguridad energética, dado que las interrupciones siguen afectando cadenas de suministro y mercados.

Ambas partes compartieron puntos de vista sobre cómo mantener un suministro energético estable y resaltaron la importancia de continuar el diálogo y la cooperación en el sector.

Türkiye, que ya ha sido sede de negociaciones entre Rusia y Ucrania, se mantiene como un actor clave en la mediación mientras crece la urgencia por reactivar las conversaciones.

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FUENTE:TRT World
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