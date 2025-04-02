EUROPA
2 min de lectura
Segunda reunión de EE.UU. y Rusia para normalizar relaciones será en Estambul, confirma Moscú
Sergey Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, confirmó que en Estambul se prepara una segunda reunión con Estados Unidos sobre Ucrania, el acuerdo de cereales y la diplomacia.
00:00
Segunda reunión de EE.UU. y Rusia para normalizar relaciones será en Estambul, confirma Moscú
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, confirmó la reunión durante una rueda de prensa en Moscú este martes. / TRT World
2 de abril de 2025

Rusia anunció que su segunda reunión con Estados Unidos para la normalización de las relaciones bilaterales se celebrará en Estambul, Türkiye. Así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, durante una rueda de prensa en Moscú este martes.

Aunque Lavrov no especificó la fecha exacta de la reunión, sí indicó que el presidente Vladimir Putin les pidió a él y al ministro de Defensa, Andrey Belousov, una sesión informativa sobre el progreso de las conversaciones con EE. UU. sobre el asunto de Ucrania.

En ese sentido, el ministro de Exteriores enfatizó que Rusia y EE.UU. se centran actualmente en tres temas: encontrar una solución al conflicto en Ucrania –que ahora incluye una moratoria a los ataques contra la infraestructura energética–, la restauración de la Iniciativa de Cereales del Mar Negro y la eliminación de los obstáculos en las relaciones bilaterales.

Según Lavrov, estos obstáculos impiden significativamente el funcionamiento de las embajadas de Rusia en Washington y de Estados Unidos en Moscú.

Normalización de relaciones

RECOMENDADOS

"Una reunión se realizó en Estambul y ahora se está preparando la segunda. Mientras tanto, la comunicación continúa mediante llamadas telefónicas y videoconferencias", declaró. Lavrov destacó que los "problemas con las embajadas" se remontan al gobierno de Barack Obama (2009-2017), justo antes del primer mandato del actual presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Me abstengo de hacer predicciones. Se han logrado avances notables, lo que refleja la determinación de nuestros socios estadounidenses de eliminar estos impedimentos totalmente inaceptables para el buen funcionamiento de la diplomacia en sus respectivas capitales", afirmó.

El 27 de febrero, delegaciones de Washington y Moscú se reunieron en la residencia del Consulado General de Estados Unidos en Estambul para abordar las operaciones de sus respectivas embajadas como parte de los esfuerzos bilaterales.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato