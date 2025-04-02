Rusia anunció que su segunda reunión con Estados Unidos para la normalización de las relaciones bilaterales se celebrará en Estambul, Türkiye. Así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, durante una rueda de prensa en Moscú este martes.
Aunque Lavrov no especificó la fecha exacta de la reunión, sí indicó que el presidente Vladimir Putin les pidió a él y al ministro de Defensa, Andrey Belousov, una sesión informativa sobre el progreso de las conversaciones con EE. UU. sobre el asunto de Ucrania.
En ese sentido, el ministro de Exteriores enfatizó que Rusia y EE.UU. se centran actualmente en tres temas: encontrar una solución al conflicto en Ucrania –que ahora incluye una moratoria a los ataques contra la infraestructura energética–, la restauración de la Iniciativa de Cereales del Mar Negro y la eliminación de los obstáculos en las relaciones bilaterales.
Según Lavrov, estos obstáculos impiden significativamente el funcionamiento de las embajadas de Rusia en Washington y de Estados Unidos en Moscú.
Normalización de relaciones
"Una reunión se realizó en Estambul y ahora se está preparando la segunda. Mientras tanto, la comunicación continúa mediante llamadas telefónicas y videoconferencias", declaró. Lavrov destacó que los "problemas con las embajadas" se remontan al gobierno de Barack Obama (2009-2017), justo antes del primer mandato del actual presidente de EE.UU., Donald Trump.
"Me abstengo de hacer predicciones. Se han logrado avances notables, lo que refleja la determinación de nuestros socios estadounidenses de eliminar estos impedimentos totalmente inaceptables para el buen funcionamiento de la diplomacia en sus respectivas capitales", afirmó.
El 27 de febrero, delegaciones de Washington y Moscú se reunieron en la residencia del Consulado General de Estados Unidos en Estambul para abordar las operaciones de sus respectivas embajadas como parte de los esfuerzos bilaterales.