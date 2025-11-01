TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye acogerá conversaciones sobre Gaza la próxima semana ante preocupaciones sobre alto el fuego
El ministro de Relaciones Exteriores turco anunció que Ankara acogerá la próxima semana una cumbre entre varios países musulmanes para analizar la situación en Gaza y la continuidad del alto el fuego.
Türkiye acogerá conversaciones sobre Gaza la próxima semana ante preocupaciones sobre alto el fuego / AA
1 de noviembre de 2025

El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, anunció que Türkiye será la sede la próxima semana de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de varios países musulmanes para analizar la situación en Gaza y definir los próximos pasos tras el alto el fuego. La cita llega en un momento de creciente preocupación internacional sobre la continuidad de la tregua.

Fidan subrayó que Türkiye, bajo la Declaración de Sharm El-Sheij, ha asumido un papel clave en la coordinación con socios internacionales para consolidar un alto el fuego permanente en la región. “Nuestra prioridad es garantizar que la tregua se mantenga y trabajar en la estabilidad futura de Gaza”, afirmó en rueda de prensa en Ankara.

El encuentro incluirá a representantes de los países que participaron en la reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en Nueva York en septiembre, entre ellos Qatar, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán e Indonesia.

El ministro destacó, además, las violaciones del alto el fuego por parte de Israel y advirtió que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, busca “pretextos para reiniciar el genocidio ante los ojos de todo el mundo”. “Por el bien de la paz y la seguridad regional, Israel debe respetar la tregua”, subrayó.

Fidan recordó que Türkiye mantiene asistencia humanitaria continúa en Gaza, con equipos en Rafah y envíos de suministros, como el barco con 900 toneladas que llegó al puerto egipcio de Al-Arish el 17 de octubre. También aseguró que Türkiye ha movilizado todos los recursos disponibles para trasladar a palestinos al país para recibir tratamiento médico y contribuir a la reconstrucción del enclave. 

En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, que se reunió con Fidan, calificó la situación humanitaria en Gaza como “verdaderamente catastrófica” y enfatizó la necesidad de ejercer presión sobre Israel. Tsahkna destacó la entrega de ayuda humanitaria a través de la UNRWA y otros organismos, así como el respaldo de Estonia a la solución de dos Estados y a las resoluciones de la ONU sobre Palestina.

Ambos ministros coincidieron en que la cooperación bilateral se fortalece y que Türkiye sigue siendo un socio estratégico y sólido, mientras también abordaron temas de seguridad euroatlántica, cooperación en la OTAN y el proceso de adhesión de Türkiye a la Unión Europea.

FUENTE:TRT Español y agencias
