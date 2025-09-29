El impulso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al nuevo plan que trazó para una tregua en Gaza intentará ganar fuerza este lunes, cuando se reúna en Washington con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Un encuentro que se produce en medio de desarrollos clave y tensiones por cuenta de la propuesta renovada. Por un lado, el rey de Jordania reveló este domingo que hay un “amplio acuerdo” entre líderes árabes y musulmanes respecto al plan. Mientras, por el otro, el grupo de resistencia palestino Hamás alertó que no ha recibido una propuesta oficial de manos de los mediadores, y que la información ha circulado por los medios de comunicación.

Ahora, no se debe perder de vista que lo que realmente está sobre la mesa va más allá de los cálculos políticos entre Tel Aviv y Washington. Y es lo mismo que se ha denunciado desde hace casi dos años, cuando Israel lanzó su ofensiva genocida en Gaza: la vida y la existencia misma de los palestinos. Su supervivencia, su derecho a no ser aniquilados y a conformar, como pueblo, un Estado.

Algo que Netanyahu ha descartado reiteradamente bajo el argumento de la “seguridad” de su país, cuando han sido las fuerzas israelíes las que han masacrado en Gaza a más de 66.000 personas, la mayoría mujeres y niños. También ha sido el primer ministro el que ha obstaculizado sistemáticamente los esfuerzos para un cese del fuego, y el que bombardeó a una delegación negociadora de Hamás, en Qatar, hace menos de un mes el pasado 9 de septiembre.

Aun así, se espera que Netanyahu sea recibido cálidamente en la Casa Blanca, durante la que será su cuarta visita desde que Trump regresó al poder en enero de este año. Una bienvenida que contrastará con la frialdad que enfrentó el pasado viernes en la Asamblea General de la ONU, donde la gran mayoría de delegados abandonó la sala antes de que diera su discurso, dejándolo con una audiencia casi inexistente.

Esto fue prueba del creciente aislamiento internacional que se ha granjeado Tel Aviv por el genocidio en Gaza, y que se ha apuntalado a través de los sucesivos reconocimientos del Estado de Palestina, por parte de Gran Bretaña, Francia, Canadá, Australia y otros países. Justamente, un giro diplomático logrado incluso a pesar del rechazo de EE.UU. e Israel. En ese sentido, uno de los claros objetivos de Netanyahu con la visita será asegurar y mantener su relación con Washington, su aliado más importante y principal proveedor de armas.

Pero Trump también tiene su propia agenda: asegurar que el primer ministro israelí acepte un marco general para poner fin a la ofensiva en Gaza. “Estamos recibiendo una muy buena respuesta porque Bibi también quiere llegar a un acuerdo", declaró Trump en una entrevista telefónica con la agencia Reuters, utilizando el apodo de Netanyahu. "Todos quieren llegar a un acuerdo", insistió.

Y luego procedió a reconocer la ayuda de los líderes de Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Egipto, afirmando que el acuerdo pretende ir más allá de Gaza, hacia una paz más amplia en Oriente Medio. "Se llama paz en Oriente Medio, más que en Gaza. Gaza es parte de ella. Pero es paz en Oriente Medio", afirmó.

Pero, como ya se ha vuelto usual en los esfuerzos por un cese del fuego, desde Tel Aviv llegan respuestas cautelosas y poco claras. Al preguntársele si ya existe un acuerdo para la paz en Gaza, un alto funcionario israelí respondió: "Es demasiado pronto para saberlo". El funcionario añadió que Netanyahu daría la respuesta del país a la propuesta cuando se reúna con Trump este lunes.

Un “amplio acuerdo”, dice Jordania





Por su parte, el rey Abdullah II de Jordania afirmó este domingo que existe un "amplio acuerdo" entre los líderes árabes y musulmanes sobre el plan de Trump para el tan anhelado alto el fuego en Gaza. Durante una reunión con ex primeros ministros en el Palacio Al Husseiniya de Amán, el rey abordó las posibilidades de la propuesta.

Según un comunicado de la corte real, Jordania "está trabajando en coordinación con socios árabes y activos en los detalles de un plan integral para Gaza”, que Trump presentó el pasado 25 de septiembre en un encuentro multilateral con líderes árabes y musulmanes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU. El rey agregó que muchos detalles de la propuesta "se ajustan a lo acordado".

El plan, que contempla 21 puntos, exige un alto el fuego permanente en Gaza, la liberación de todos los rehenes israelíes, un gobierno del enclave sin Hamás y una retirada gradual de las fuerzas israelíes del territorio, según lo reportado por algunos medios.

Los líderes árabes respaldaron gran parte del plan, pero solicitaron elementos adicionales, entre ellos garantías contra la anexión de Cisjordania ocupada, el mantenimiento del statu quo de Jerusalén, el aumento de la ayuda humanitaria y la lucha contra los asentamientos ilegales israelíes, según informaron diplomáticos regionales a CNN.

Además, trascendió que la propuesta también incluye el cese de nuevos ataques israelíes contra Qatar y un nuevo diálogo entre Tel Aviv y los palestinos para una "coexistencia pacífica", declaró posteriormente un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

Sin embargo, hay escepticismo por cuenta de los esfuerzos previos de alto el fuego que, a pesar de estar respaldados por Estados Unidos, fracasaron debido a las dilaciones del Gobierno de Netanyahu y la aparición de nuevas exigencias que llevaron a los diálogos a estancarse.

Precisamente, el pasado 18 de agosto, Hamás aceptó una propuesta de mediación para un alto el fuego parcial y un intercambio de prisioneros, pero Israel no respondió, a pesar de que el plan coincidía con una iniciativa anterior presentada por el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y supuestamente ya aprobada por Tel Aviv.