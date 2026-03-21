Durante tres semanas y 21 días ininterrumpidos, el fuego de bombas, misiles, drones y explosiones se ha propagado por Oriente Medio a causa de la guerra que lanzaron EE.UU. e Israel contra Irán y la consecuente retaliación de este último. Y, justo este sábado, un nuevo ataque vuelve a detnora las remotas posibilidades de una desescalada. Teherán denunció que su planta de enriquecimiento nuclear de Natanz volvió a ser blanco de un bombardeo por parte de Washington y Tel Aviv en las horas de la mañana, calificando la agresión de “ataques criminales”. La acción se lanzó, además, apenas horas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, señalara este viernes que está evaluando “reducir” las acciones militares en la región.

"Tras los ataques criminales perpetrados por Estados Unidos y el régimen sionista usurpador contra nuestro país, el complejo de enriquecimiento Shahid Ahmadi Roshan de Natanz fue atacado esta mañana", declaró la Organización de Energía Atómica de Irán, a través de un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal Tasnim. En ese sentido, detalló que el bombardeo viola las leyes y compromisos internacionales, incluido el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) y otras normas de seguridad nuclear.

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La organización indicó que el Centro del Sistema de Seguridad Nuclear del país realizó evaluaciones técnicas y especializadas para determinar la posibilidad de contaminación radiactiva en el sitio. Según los resultados, no se detectó ninguna fuga de material radiactivo y no existe peligro para los residentes que viven cerca de la planta, completó el comunicado.

La planta nuclear de Natanz ya había sido blanco de un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel el pasado 2 de marzo. Y además fue una de las instalaciones que Washington atacó en junio de 2025 en la llamada Guerra de los 12 Días, junto con Fordow e Isfahán.

Trump había dicho que “evalúa” reducir acciones contra Irán

El ataque llega poco después de que Trump haya dicho el viernes que está evaluando “reducir” las acciones militares de su país en la región. A través de una publicación en su red Truth Social, escribió que está considerando “reducir gradualmente nuestros importantes esfuerzos militares en Oriente Medio contra el régimen terrorista iraní". "Estamos a punto de alcanzar nuestros objetivos militares", agregó.

Ahora bien, sus declaraciones no apuntaron precisamente a una desescalada, pues ese mismo día dijo antes a la prensa que en sus planes no estaba una salida negociada. "No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. Según el mandatario, el objetivo de Washington al igual que el de Israel es la "victoria", por lo que añadió refiriéndose a Irán: "Los estamos golpeando terriblemente fuerte. No creo que sea posible recibir golpes más fuertes".

Pocos días después de los ataques iniciales que desataron la guerra el pasado 28 de febrero, Trump ha hecho múltiples declaraciones, a veces contradictorias, sobre la duración estimada del conflicto. En algunas ocasiones ha prometido un pronto final y en otras ha estimado que no había prisa por concluir los ataques.

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A lo que se suman reportes de medios estadounidenses este viernes acerca de que el ejército desplegará tropas adicionales en Oriente Medio, pertenecientes al Cuerpo de Infantería de Marina, lo que podría indicar una posible operación terrestre.

¿Una operación por el uranio de Irán?

La cadena CBS News reportó este viernes que el Gobierno de Trump también está evaluando opciones para asegurar o extraer las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán. En este caso, las conversaciones se centran en el despliegue del Comando Conjunto de Operaciones Especiales para la misión, de acuerdo al informe que citó a varias personas con información sobre el asunto.

Una fuente indicó a CBS que aún no se ha tomado ninguna decisión y que el momento de la operación sigue sin estar claro. Por su parte, una portavoz de la Casa Blanca afirmó que los preparativos son responsabilidad del Pentágono, pero esta agencia no respondió a la solicitud de comentarios del medio.

Gran parte de las reservas de uranio de Irán, estimadas en unos 450 kilogramos (992 libras) enriquecidos al 60%, se encuentran enterradas bajo instalaciones nucleares ya bombardeadas en los ataques estadounidenses de junio de 2025, en la Guerra de los 12 Días.

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Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, confirmó que el material se encuentra "bajo los escombros" y que no hay planes inmediatos para recuperarlo. Durante mucho tiempo Teherán ha sostenido que su programa nuclear es de carácter pacífico, tiene fines civiles y no busca desarrollar un arma nuclear, como Washington tanto insiste.

Por su parte, Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, advirtió sobre los graves riesgos que esto implica. El material se presenta como gas hexafluoruro de uranio en cilindros presurizados, lo que lo hace extremadamente peligroso de manipular."Sin duda, sería una operación muy compleja", afirmó, aunque reconoció que no era imposible.

El informe de CBS se suma a informes previos de CNN y Axios, que indicaban que la Casa Blanca ha considerando la posibilidad de recuperar el arsenal y eliminar definitivamente el potencial de armas nucleares de Irán.

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Y la semana pasada, al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio se le preguntó durante una sesión informativa ante el Congreso quién se encargaría físicamente de asegurar las reservas de uranio enriquecido de Irán. Su respuesta : “Habrá personas que tendrán que ir a buscarlo”. Sin embargo, no especificó quiénes.

Reino Unido autoriza a EE.UU. uso de bases militares

En medio de la insistente presión que Trump emprendió sobre los aliados de la OTAN a principios de esta semana, el Gobierno de Reino Unido anunció el viernes que se había autorizado la ampliación del acceso de EE.UU. a bases británicas para operaciones dirigidas contra Irán cerca del estrecho de Ormuz.

Según un comunicado, los ministros del gabinete confirmaron en una reunión “que el acuerdo para que Estados Unidos utilice bases en el Reino Unido en la autodefensa colectiva de la región incluye operaciones defensivas estadounidenses para debilitar las bases y capacidades de misiles utilizadas para atacar buques en el estrecho de Ormuz”.

Ahora bien, Downing Street quiso aclarar que “los principios que sustentan el enfoque del Reino Unido ante el conflicto siguen siendo los mismos”, por lo que procedió a insistir en su llamado para “una desescalada urgente y una pronta resolución de la guerra”. Los ministros “condenaron la ampliación de los objetivos de Irán para incluir el transporte marítimo internacional. Coincidieron en que los ataques imprudentes de Irán, incluidos los dirigidos contra buques con bandera británica (Red Ensign) y los de nuestros aliados cercanos y socios del Golfo, corren el riesgo de agravar la crisis en la región y empeorar el impacto económico que se siente en el Reino Unido y en todo el mundo”.

La reacción de Trump a la decisión de Reino Unido no tardó en llegar. El presidente sostuvo estar sorprendido por la “respuesta demasiado tardía” de Londres. “Me sorprendió un poco la actitud del Reino Unido. Deberían haber actuado mucho más rápido”, declaró en conversación con los medios, añadiendo que la demora fue inesperada dada la solidez de la relación.

Irán ataca base militar de EE.UU. y Reino Unido

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, escribió en la red social X que con esta decisión “el señor Starmer pone en peligro vidas británicas al permitir que las bases del Reino Unido se utilicen para agredir a Irán. Irán ejercerá su derecho a la legítima defensa”.