Durante tres semanas y 21 días ininterrumpidos, el fuego de bombas, misiles, drones y explosiones se ha propagado por Oriente Medio a causa de la guerra que lanzaron EE.UU. e Israel contra Irán y la consecuente retaliación de este último. Y, justo este sábado, un nuevo ataque vuelve a detnora las remotas posibilidades de una desescalada. Teherán denunció que su planta de enriquecimiento nuclear de Natanz volvió a ser blanco de un bombardeo por parte de Washington y Tel Aviv en las horas de la mañana, calificando la agresión de “ataques criminales”. La acción se lanzó, además, apenas horas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, señalara este viernes que está evaluando “reducir” las acciones militares en la región.
"Tras los ataques criminales perpetrados por Estados Unidos y el régimen sionista usurpador contra nuestro país, el complejo de enriquecimiento Shahid Ahmadi Roshan de Natanz fue atacado esta mañana", declaró la Organización de Energía Atómica de Irán, a través de un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal Tasnim. En ese sentido, detalló que el bombardeo viola las leyes y compromisos internacionales, incluido el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) y otras normas de seguridad nuclear.
La organización indicó que el Centro del Sistema de Seguridad Nuclear del país realizó evaluaciones técnicas y especializadas para determinar la posibilidad de contaminación radiactiva en el sitio. Según los resultados, no se detectó ninguna fuga de material radiactivo y no existe peligro para los residentes que viven cerca de la planta, completó el comunicado.
La planta nuclear de Natanz ya había sido blanco de un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel el pasado 2 de marzo. Y además fue una de las instalaciones que Washington atacó en junio de 2025 en la llamada Guerra de los 12 Días, junto con Fordow e Isfahán.
Trump había dicho que “evalúa” reducir acciones contra Irán
El ataque llega poco después de que Trump haya dicho el viernes que está evaluando “reducir” las acciones militares de su país en la región. A través de una publicación en su red Truth Social, escribió que está considerando “reducir gradualmente nuestros importantes esfuerzos militares en Oriente Medio contra el régimen terrorista iraní". "Estamos a punto de alcanzar nuestros objetivos militares", agregó.
Ahora bien, sus declaraciones no apuntaron precisamente a una desescalada, pues ese mismo día dijo antes a la prensa que en sus planes no estaba una salida negociada. "No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. Según el mandatario, el objetivo de Washington al igual que el de Israel es la "victoria", por lo que añadió refiriéndose a Irán: "Los estamos golpeando terriblemente fuerte. No creo que sea posible recibir golpes más fuertes".
Pocos días después de los ataques iniciales que desataron la guerra el pasado 28 de febrero, Trump ha hecho múltiples declaraciones, a veces contradictorias, sobre la duración estimada del conflicto. En algunas ocasiones ha prometido un pronto final y en otras ha estimado que no había prisa por concluir los ataques.
A lo que se suman reportes de medios estadounidenses este viernes acerca de que el ejército desplegará tropas adicionales en Oriente Medio, pertenecientes al Cuerpo de Infantería de Marina, lo que podría indicar una posible operación terrestre.
¿Una operación por el uranio de Irán?
La cadena CBS News reportó este viernes que el Gobierno de Trump también está evaluando opciones para asegurar o extraer las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán. En este caso, las conversaciones se centran en el despliegue del Comando Conjunto de Operaciones Especiales para la misión, de acuerdo al informe que citó a varias personas con información sobre el asunto.
Una fuente indicó a CBS que aún no se ha tomado ninguna decisión y que el momento de la operación sigue sin estar claro. Por su parte, una portavoz de la Casa Blanca afirmó que los preparativos son responsabilidad del Pentágono, pero esta agencia no respondió a la solicitud de comentarios del medio.
Gran parte de las reservas de uranio de Irán, estimadas en unos 450 kilogramos (992 libras) enriquecidos al 60%, se encuentran enterradas bajo instalaciones nucleares ya bombardeadas en los ataques estadounidenses de junio de 2025, en la Guerra de los 12 Días.
Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, confirmó que el material se encuentra "bajo los escombros" y que no hay planes inmediatos para recuperarlo. Durante mucho tiempo Teherán ha sostenido que su programa nuclear es de carácter pacífico, tiene fines civiles y no busca desarrollar un arma nuclear, como Washington tanto insiste.
Por su parte, Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, advirtió sobre los graves riesgos que esto implica. El material se presenta como gas hexafluoruro de uranio en cilindros presurizados, lo que lo hace extremadamente peligroso de manipular."Sin duda, sería una operación muy compleja", afirmó, aunque reconoció que no era imposible.
El informe de CBS se suma a informes previos de CNN y Axios, que indicaban que la Casa Blanca ha considerando la posibilidad de recuperar el arsenal y eliminar definitivamente el potencial de armas nucleares de Irán.
Y la semana pasada, al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio se le preguntó durante una sesión informativa ante el Congreso quién se encargaría físicamente de asegurar las reservas de uranio enriquecido de Irán. Su respuesta: “Habrá personas que tendrán que ir a buscarlo”. Sin embargo, no especificó quiénes.
Reino Unido autoriza a EE.UU. uso de bases militares
En medio de la insistente presión que Trump emprendió sobre los aliados de la OTAN a principios de esta semana, el Gobierno de Reino Unido anunció el viernes que se había autorizado la ampliación del acceso de EE.UU. a bases británicas para operaciones dirigidas contra Irán cerca del estrecho de Ormuz.
Según un comunicado, los ministros del gabinete confirmaron en una reunión “que el acuerdo para que Estados Unidos utilice bases en el Reino Unido en la autodefensa colectiva de la región incluye operaciones defensivas estadounidenses para debilitar las bases y capacidades de misiles utilizadas para atacar buques en el estrecho de Ormuz”.
Ahora bien, Downing Street quiso aclarar que “los principios que sustentan el enfoque del Reino Unido ante el conflicto siguen siendo los mismos”, por lo que procedió a insistir en su llamado para “una desescalada urgente y una pronta resolución de la guerra”. Los ministros “condenaron la ampliación de los objetivos de Irán para incluir el transporte marítimo internacional. Coincidieron en que los ataques imprudentes de Irán, incluidos los dirigidos contra buques con bandera británica (Red Ensign) y los de nuestros aliados cercanos y socios del Golfo, corren el riesgo de agravar la crisis en la región y empeorar el impacto económico que se siente en el Reino Unido y en todo el mundo”.
La reacción de Trump a la decisión de Reino Unido no tardó en llegar. El presidente sostuvo estar sorprendido por la “respuesta demasiado tardía” de Londres. “Me sorprendió un poco la actitud del Reino Unido. Deberían haber actuado mucho más rápido”, declaró en conversación con los medios, añadiendo que la demora fue inesperada dada la solidez de la relación.
Irán ataca base militar de EE.UU. y Reino Unido
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, escribió en la red social X que con esta decisión “el señor Starmer pone en peligro vidas británicas al permitir que las bases del Reino Unido se utilicen para agredir a Irán. Irán ejercerá su derecho a la legítima defensa”.
Y este viernes Teherán lanzó dos misiles balísticos contra la base militar estadounidense-británica Diego García en el ccéano Índico, según informó la agencia de noticias semioficial Mehr. La publicación señaló que atacar la instalación fue un "paso significativo... que demuestra que el alcance de los misiles iraníes supera lo que el enemigo había imaginado".
El diario The Wall Street Journal había informado previamente que Teherán había lanzado dos misiles balísticos de alcance intermedio hacia la base, pero que no la impactaron.
Este lanzamiento resulta significativo por lo que revela sobre las capacidades de Irán. La base Diego García se encuentra a unos 4.000 kilómetros de Irán, el doble del límite de 2.000 kilómetros que el ministro Araghchi afirmó el mes pasado que Teherán había impuesto deliberadamente a su arsenal.
La isla, la mayor del archipiélago de Chagos en el océano Índico central, alberga una presencia militar conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido desde la década de 1970, y sirve como base para bombarderos de largo alcance y otros activos estratégicos.
Líder Supremo de Irán dice que la unidad “vencerá” al enemigo
El líder Supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó, en un mensaje escrito este viernes que con la unidad de su pueblo se conseguirá vencer a Israel y Estados Unidos. Sin hacer alusiones directas a estos dos países, y mediante varios mensajes en X, Jamenei consideró una "gran bendición" la "unidad entre los iraníes" y llamó a "aprovecharla".
"De esta manera, esta cohesión se fortalecerá cada vez más y nuestros enemigos se verán sometidos", señaló. Y luego destacó que esta "increíble unidad" se produce "a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político" y se traducirá en el "colapso del enemigo". Jamenei no ha sido visto desde que sucedió a su padre, Alí Jamenei, de 86 años, a quien mató un bombardeo conjunto de Washington y Tel Aviv el primer día de la guerra.
Justamente, el líder Supremo también recordó el asesinato de su padre, y de otros altos funcionarios del país. "Desde el primer día de la guerra, nos hemos despedido gradual y tristemente de otros mártires”, señaló. "Esta guerra se libró bajo la ilusión de que si martirizaban al jefe del sistema y a varias figuras militares influyentes, se crearía miedo y desesperación en la población, y de esta manera se haría realidad el sueño de dominar Irán y luego desintegrarlo", completó.
Sin embargo, Jamenei aseguró que Irán ha mostrado "una vasta línea de defensa, tan amplia como el país" y eso ha asestado "un golpe desconcertante", lo que ha provocado que los agresores digan "palabras contradictorias y muchas cosas absurdas, lo cual es señal de falta de lucidez".
También aseguró que "la estrategia del enemigo se centra en sus operaciones mediáticas, que en estos tiempos pretenden socavar la unidad nacional y, por consiguiente, la seguridad nacional, manipulando la opinión pública".
Irán, dispuesto a facilitar el paso de buques japoneses por el estrecho de Ormuz
El ministro Aragchi afirmó este viernes que Teherán está dispuesto a facilitar el paso seguro de buques japoneses por el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global, señalando que la vía marítima permanece abierta a los países neutrales.
En conversación con la agencia de noticias Kyodo, Araghchi indicó que Irán sólo ha impuesto restricciones a los buques pertenecientes a países involucrados en ataques contra Teherán, ofreciendo asistencia a otros. Añadió que el tema surgió en sus recientes conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, aunque declinó dar detalles.
Trump ha pedido sin éxito a socios de la OTAN y a países asiáticos como Japón, Corea del Sur o China que envíen buques militares para garantizar el flujo en el estrecho de Ormuz. De hecho, en su mensaje de Truth Social este viernes sostuvo que “el estrecho de Ormuz deberá ser custodiado y vigilado, según sea necesario, por las demás naciones que lo utilizan; Estados Unidos no lo hace. Si se nos solicita, ayudaremos a estos países en sus esfuerzos por proteger el estrecho de Ormuz”. Y entonces añadió que “no debería ser necesario una vez que se erradique la amenaza de Irán. Es importante destacar que será una operación militar sencilla para ellos”.
En un mensaje previo el mandatario había arremetido contra la OTAN señalando que los aliados “no quisieron sumarse a la batalla para detener a un Irán dotado del arma nuclear. Ahora que la batalla militar está GANADA, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que tienen que pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz". Y luego lanzó que “sin Estados Unidos, LA OTAN ES UN TIGRE DE PAPEL”.
EE.UU. autoriza temporalmente la venta de petróleo iraní varado en el mar
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este viernes una autorización temporal que permite la venta de petróleo iraní varado en el mar, según el secretario Scott Bessent.
La licencia, de alcance limitado y vigente hasta el 19 de abril, incluye al crudo iraní y los productos derivados del petróleo que ya se encontraban cargados en buques al 20 de marzo, incluidos los de embarcaciones previamente sancionadas. También se permiten servicios relacionados, como la gestión de la tripulación, los seguros y el atraque.
Bessent afirmó que China estaba acaparando petróleo iraní sancionado a precios reducidos, y que la liberación de este suministro aportaría aproximadamente 140 millones de barriles a los mercados mundiales. "Utilizaremos el petróleo iraní contra Teherán para mantener el precio bajo", declaró.
La autorización a corto plazo se limita estrictamente al petróleo que ya está en tránsito y no permite nuevas compras ni producción, explicó, presentando la medida como una forma de aliviar las presiones temporales sobre el suministro causadas por la guerra con Irán.
Bessent añadió que Irán tendría dificultades para acceder a los ingresos generados por las ventas, y afirmó que Estados Unidos "continuaría ejerciendo la máxima presión sobre Irán y su capacidad de acceso al sistema financiero internacional".
Los precios del petróleo se han disparado en medio de la guerra en Oriente Medio: el crudo Brent aumentó cerca de un 4%, hasta los 112,4 dólares, mientras que el West Texas Intermediate alcanzó los 98,35 dólares por barril, un 2,8% más.
El conflicto con Irán ha interrumpido el tráfico marítimo a través de la vía estratégica, con informes de cientos de buques varados a ambos lados del estrecho debido a la creciente preocupación por la seguridad.
El 2 de marzo, Irán anunció restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz y advirtió que podría atacar a los buques que intentaran cruzarlo sin previa coordinación.
Normalmente, unos 20 millones de barriles de petróleo transitan diariamente por el estrecho, y la interrupción ha elevado los costos de transporte marítimo y seguros, a la vez que ha alimentado la preocupación por los mercados energéticos mundiales.