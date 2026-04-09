Oriente Medio enfrenta uno de sus desafíos más graves desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, alertó el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan. Este jueves, señaló la necesidad de extender la tregua entre Washington y Teherán a Líbano y advirtió que Israel podría estar expandiendo su genocidio desde Gaza hacia ese país.

El ministro turco añadió que el conflicto corre el riesgo de ampliarse, incluso cuando la tregua, de dos semanas de duración y mediada por Pakistán, abrió una estrecha oportunidad diplomática. Fidan hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo sirio Asaad Al-Shaibani en Ankara.

Fidan instó a la comunidad internacional a estar preparada para responder “de manera apropiada a los posibles actos de sabotaje de Israel” que podrían debilitar el alto el fuego.

Relacionado TRT Español - Líbano guarda luto por ataques de Israel y crece presión para incluir al país en tregua Irán-EE.UU.

Comentando sobre los ataques letales de Israel en Líbano este jueves, Fidan dijo: “Israel está ahora extendiendo el genocidio en Gaza a Líbano”. Añadió que estos ataques “subrayan la urgencia de un acuerdo diplomático duradero en todo el Oriente Medio”.

Por otro lado, Fidan reafirmó que Türkiye trabaja en estrecha coordinación con sus vecinos y socios internacionales para preservar la paz, describiendo la tregua temporal como un “desarrollo significativo”.