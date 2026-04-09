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Ministro turco Fidan advierte que “Israel está extendiendo el genocidio de Gaza a Líbano”
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, pidió que el alto el fuego entre EE.UU. e Irán se extienda a Líbano y afirmó que Israel está extendiendo el genocidio de Gaza a ese país, subrayando la urgencia de un acuerdo duradero.
Ministro turco Fidan advierte que “Israel está extendiendo el genocidio de Gaza a Líbano”
Fidan pide una extensión de la tregua entre Estados Unidos e Irán y advierte contra el sabotaje de Israel. / AA
hace 21 horas

Oriente Medio enfrenta uno de sus desafíos más graves desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, alertó el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan. Este jueves, señaló la necesidad de extender la tregua entre Washington y Teherán a Líbano y advirtió que Israel podría estar expandiendo su genocidio desde Gaza hacia ese país.

El ministro turco añadió que el conflicto corre el riesgo de ampliarse, incluso cuando la tregua, de dos semanas de duración y mediada por Pakistán, abrió una estrecha oportunidad diplomática. Fidan hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo sirio Asaad Al-Shaibani en Ankara.

Fidan instó a la comunidad internacional a estar preparada para responder “de manera apropiada a los posibles actos de sabotaje de Israel” que podrían debilitar el alto el fuego.

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Comentando sobre los ataques letales de Israel en Líbano este jueves, Fidan dijo: “Israel está ahora extendiendo el genocidio en Gaza a Líbano”. Añadió que estos ataques “subrayan la urgencia de un acuerdo diplomático duradero en todo el Oriente Medio”.

Por otro lado, Fidan reafirmó que Türkiye trabaja en estrecha coordinación con sus vecinos y socios internacionales para preservar la paz, describiendo la tregua temporal como un “desarrollo significativo”.

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No obstante, agregó que la tregua de dos semanas podría no ser suficiente y podría extenderse si las partes lo acuerdan. El ministro expresó que Ankara espera un enfoque constructivo de todas las partes en las próximas conversaciones en Pakistán, que se centrarán en mantener la tregua y reducir el riesgo de una escalada militar.

Además, afirmó que Türkiye espera que, a largo plazo, las relaciones entre Irán y los países del Golfo se normalicen y se basen en fundamentos más sólidos, señalando que este reajuste sería clave para restaurar la estabilidad regional a largo plazo. 

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“Esperamos que las relaciones entre Irán y los países del Golfo se normalicen, y que estas relaciones se basen en fundamentos más sólidos”, añadió.

El ministro turco también destacó que la paz duradera en la región es esencial para la estabilidad en Siria, donde señaló que el gobierno sirio ha tomado medidas concretas para restaurar el orden y avanzar en la recuperación del país. Enfatizó que Damasco ha mostrado progresos medibles, y Türkiye continuará apoyando a Siria en esos esfuerzos.

FUENTE:TRT Español y agencias
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