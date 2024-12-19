“Hay muchas buenas noticias de fuera. Y para nosotros es solo cuestión de sacarlo por la puerta”. Estas son las palabras de Gregory J. Hayes, director ejecutivo de RTX Corporation, durante una reunión con accionistas para presentar los resultados del primer trimestre de la compañía en 2023.

La compañía presume en su web de que el 50% de la población mundial está protegida por sus sistemas de defensa. Raytheon Technologies, la división armamentística de la compañía RTX, es uno de los mayores proveedores de sistemas de misiles del mundo. Entre muchos otros fabrica los misiles de la ‘cúpula de hierro’ israelí.

Parte de las buenas noticias a las que Gregory J. Hayes se podía estar refiriendo es que, de acuerdo con el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés) el gasto militar mundial en el 2022 alcanzó los 2,2 billones de dólares, el nivel más alto desde la Guerra Fría, incluso después de ajustarlo a la inflación.

Y por “sacarlo por la puerta” se refería a que la demanda de equipamiento militar es tan alta que el desafío es producir suficiente. Las ventas están aseguradas.

“Existe la absurda creencia de que la guerra crea riqueza, cuando lo real es que la destruye, en especial para las poblaciones que la sufren. El único beneficiario son las empresas militares que vacían stocks y tienen que aumentar su producción, además prueban la eficacia de sus nuevos artilugios militares” asegura Pere Ortega, presidente honorario del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, en Gerona.

El coste de la guerra

Todo conflicto armado tiene un elevado coste. En primer lugar, uno trágico y directo sobre los seres humanos. En segundo lugar, el ligado a la destrucción de la infraestructura civil y económica de los países que lo sufren. En tercer lugar, una factura en gasto militar desorbitada.

En solo los primeros 30 días de bombardeo de Israel sobre la franja de Gaza en octubre de 2023 se usaron 18.000 toneladas de bombas, lo que supone una fuerza destructiva de 1.5 veces más que la bomba atómica detonada por los Estados Unidos en Hiroshima.

Esto causó la muerte de más 10.000 personas además de miles de heridos, la destrucción de 32.500 edificios y daños a 275 escuelas y 12 hospitales.

Prácticamente todas las bombas usadas fueron del modelo Mk80, o “bombas tontas”, usadas desde la guerra de Vietnam y modernizadas para convertirlas en “bombas inteligentes”.

Para transportar y lanzar estas bombas Israel ha usado el avión F-16. Este avión puede transportar, de media y dependiendo del tamaño, 4 bombas en cada vuelo. Teniendo en cuenta una media de 1.000 kg por bomba se requieren, al menos, 4.500 vuelos para 18.000 toneladas.

Israel paga un precio aproximado de 25.000 dólares (22.742,77€) por cada tonelada de bombas. 18.000 toneladas le cuestan 450 millones de dólares (409.369.950€), y esto es solo el coste de la bomba simple sin los añadidos tecnológicos inteligentes.

Para este bombardeo se estima que Israel ha necesitado 300 horas de vuelo diarias del F-16. Este avión se considera “eficiente” teniendo un coste de vuelo de 8.000 dólares (7.279,20€) por hora, lo que nos da 2,4 millones de dólares por día o 72 millones de dólares (65.521.800€) en un mes.

Esto es solo un ejemplo que se podría extender a rifles, munición, vehículos o cualquier otro gasto relacionado con una ofensiva armada.

Brad Wolf, abogado, fiscal y director ejecutivo de la Red de acción por la paz de Lancaster (Pensilvania, EEUU), asegura que “ganar dinero con la guerra es bueno para los fabricantes de armas, pero no es bueno para los contribuyentes estadounidenses, la fuerza laboral estadounidense o los millones de inocentes en el extranjero que mueren innecesariamente a causa de sus armas”.

Los fabricantes de armas

Los cinco mayores fabricantes de armamento del mundo son de Estados Unidos -Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman y General Dynamics- seguidos por Inglaterra -Bae Systems- y China -Norinco y Avic-.

Los cinco fabricantes estadounidenses, sus subsidiarias y otros menores, componen lo que se ha llamado el complejo industrial-militar.

Estados Unidos tiene un gasto en defensa mayor que los diez siguientes países combinados, incluyendo China y Rusia. Gran parte de este gasto -financiado con los impuestos de sus ciudadanos- está dedicado a la compra de armas y equipamiento de estos fabricantes.

Brad Wolf afirma que “numerosos estudios han indicado que, si esos dólares de los impuestos se invirtieran en segmentos no militares de la economía, proporcionarían un retorno de la inversión mucho mejor. El complejo industrial-militar no tiene incentivos para trabajar de manera eficiente o productiva”.

Confirmando esto, Pere Ortega añade que estas empresas no crean riqueza, porque estas empresas necesitan de las ayudas estatales en I+D y de los presupuestos del Estado “unos recursos que destinados a la producción civil crearían más riqueza y puestos de trabajo (demostrado por múltiples investigaciones sobre todo por expertos en EEUU). Sin las ayudas estatales las industrias militares seguramente serían deficitarias”.