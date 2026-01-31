Aunque por cuenta de sus ataques y bombardeos letales la sangre no ha dejado de correr en Gaza, las fuerzas israelíes anunciaron este viernes que reabrirán el cruce fronterizo de Rafah –entre el enclave y Egipto– de manera limitada este domingo 1 de febrero. La medida permitirá la circulación condicionada de personas tras dos años de cierre, mientras el territorio palestino sigue sufriendo una ofensiva incesante, a pesar del alto el fuego que entró en vigencia el pasado 10 de octubre. Solo en la madrugada de este sábado al menos 19 personas fueron asesinadas por ataques en todo Gaza.
"De conformidad con el acuerdo de alto el fuego y la directiva de la cúpula política, el cruce de Rafah se abrirá este próximo domingo (1 de febrero) en ambas direcciones, con circulación limitada de personas", declararon las fuerzas israelíes en un comunicado. Además, detalló que la entrada y salida del enclave a través de este punto se coordinarán con Egipto y estarán sujetas a la autorización de seguridad previa de Israel, bajo la supervisión de una misión de la Unión Europea.
Así mismo, el comunicado estableció que la reapertura también permitirá el regreso de los residentes que abandonaron Gaza durante la brutal ofensiva lanzada en octubre de 2023, tras la coordinación con Egipto y la obtención de la aprobación de seguridad israelí.
No hubo comentarios inmediatos de las autoridades palestinas ni egipcias.
La larga dilación de Israel para reabrir el cruce de Rafah
Se esperaba que el cruce de Rafah, cerrado desde que las fuerzas israelíes tomaron su control en mayo de 2024, se abriera durante la primera fase del acuerdo de alto el fuego hace meses. Sin embargo, las autoridades de Tel Aviv condicionaron su apertura a la recuperación del cuerpo del último rehén israelí, retrasando así la implementación.
Solo tras la devolución de los últimos restos la semana pasada, Israel confirmó una reapertura con límites estrictos, incluyendo la autorización de seguridad previa y la coordinación con Egipto, así como la supervisión de la UE sobre los movimientos de las personas.
Miles de palestinos en Gaza, incluido un alto número de heridos graves que necesitan tratamiento médico en el extranjero, están registrados y a la espera de la reapertura del cruce para acceder a atención urgente que no está disponible dentro del enclave.
Miles de personas también se han registrado en la embajada de Palestina en El Cairo para regresar a Gaza.
Ataques israelíes matan al menos a 19 palestinos en la madrugada de este sábado
Al menos 19 palestinos fueron asesinados por ataques israelíes en toda Gaza durante la madrugada de este sábado. Un bombardeo mató a tres niños y dos mujeres cuando impactó un apartamento residencial en el barrio de Rimal, en el oeste de la Ciudad de Gaza, según informaron fuentes médicas.
Siete palestinos más –un hombre, sus tres hijos y tres de sus nietos pequeños– perdieron la vida en otro ataque aéreo israelí contra una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en la zona de Asdaa, en el noroeste de Jan Yunis, sur del enclave, según paramédicos del Hospital Nasser de la ciudad.
Varios palestinos también resultaron heridos en un ataque israelí contra un apartamento residencial en el barrio de al-Tuffah, en el este de la Ciudad de Gaza, según testigos presenciales. Aviones de combate israelíes además llevaron a cabo un ataque aéreo en la calle al-Jalaa, en esa misma ciudad, así como dos bombardeos al este del campo de refugiados de Bureij, en el centro del enclave, sin que se registraran víctimas.
Desde que entró en vigor el alto el fuego a principios de octubre, los ataques israelíes han matado a 524 palestinos y herido a otros 1.360, cometiendo 1.450 violaciones a la tregua, según informó la Oficina de Prensa de Gaza el sábado.
Y añadió que las fuerzas israelíes han arrestado a 50 palestinos desde la entrada en vigor del acuerdo, deteniéndolos en zonas alejadas de la llamada "línea amarilla" y en barrios residenciales.
Además, la entidad indicó que Israel ha permitido la entrada de 28.927 camiones de ayuda, comerciales y de combustible de un total de 66.600 camiones estipulados en la tregua, lo que refleja una tasa de cumplimiento de apenas el 43%.
Se suponía que el acuerdo pondría fin a la ofensiva genocida de Israel sobre Gaza que en más de dos años ha matado a 71.600 palestinos y herido a 171.300. Los incesantes bombardeos han destruido aproximadamente el 90% de la infraestructura civil en el enclave, y la ONU estima que el costo de la reconstrucción ronda los 70.000 millones de dólares.
Niños palestinos siguen muriendo de hipotermia en medio del invierno
La ONU alertó este viernes que las condiciones invernales en Gaza siguen siendo mortales, tras la muerte de 11 niños por hipotermia. En esa línea, renovó los llamados para que se levanten las restricciones israelíes a las operaciones humanitarias.
Citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés), el portavoz de la ONU, Farhan Haq, declaró este viernes que "las familias en Gaza continúan enfrentándose a duras condiciones invernales".
Informó que "el martes, otro niño murió por hipotermia”. Y añadió: "Este es el undécimo niño que muere de esta manera desde el comienzo del invierno, según el Ministerio de Salud de Gaza".
Tras señalar que desde octubre, "la ONU y nuestros socios han distribuido decenas de miles de tiendas de campaña, proporcionando refugio a más de medio millón de personas", Haq enfatizó que "las tiendas de campaña ofrecen una protección limitada, especialmente durante la temporada de lluvias".
"Seguimos pidiendo soluciones de refugio más duraderas para limitar la dependencia de las personas de las tiendas de campaña", recalcó. Haq también advirtió que el acceso a los alimentos sigue siendo frágil, afirmando: "Incluso con las mejoras en el consumo de alimentos este mes, el personal humanitario insiste en que la entrada de ayuda y suministros comerciales debe mantenerse y diversificarse aún más".
"Reiteramos que deben levantarse las restricciones a las operaciones humanitarias", declaró Haq, instando a Israel a poner fin a la prohibición vigente de la Agencia de la ONU para los Palestinos Refugiados (UNRWA) y pidiendo que se permita a los socios humanitarios operar sin obstáculos en toda Gaza y Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este ocupada.
EE.UU. aprueba nueva venta de armas a Israel
El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, aprobó una nueva serie de ventas de armas a Israel por un valor de 6.670 millones de dólares, incluyendo helicópteros de ataque Apache y vehículos tácticos ligeros, según anunció el Departamento de Estado de EE.UU durante la noche de este viernes.
La aprobación se produce en medio de la creciente tensión en Oriente Medio, que además de la ofensiva israelí contra Gaza ahora enfrenta la amenaza de ataques militares estadounidenses contra Irán.
La mayor parte del paquete incluye 30 helicópteros de ataque Apache, junto con el equipo y las armas correspondientes, valorados en 3.800 millones de dólares. Los helicópteros estarán equipados con lanzacohetes y sistemas avanzados de puntería, según el departamento.
El segundo componente más importante consiste en la venta de 3.250 Vehículos Tácticos Ligeros Conjuntos (JLT, por sus siglas en inglés), destinados al transporte de personal y logística, así como a la ampliación de las líneas de comunicación del ejército israelí.
Esta parte del acuerdo está valorada en 1.980 millones de dólares. Las partes restantes del paquete incluyen 740 millones de dólares para unidades de potencia para el vehículo blindado de transporte de personal Namer y 150 millones de dólares para helicópteros utilitarios ligeros AW-119Kx, según las aprobaciones.
El Departamento de Estado afirmó que la venta de armas tiene como objetivo apoyar las capacidades de defensa de Israel.