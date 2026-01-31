Aunque por cuenta de sus ataques y bombardeos letales la sangre no ha dejado de correr en Gaza, las fuerzas israelíes anunciaron este viernes que reabrirán el cruce fronterizo de Rafah –entre el enclave y Egipto– de manera limitada este domingo 1 de febrero. La medida permitirá la circulación condicionada de personas tras dos años de cierre, mientras el territorio palestino sigue sufriendo una ofensiva incesante, a pesar del alto el fuego que entró en vigencia el pasado 10 de octubre. Solo en la madrugada de este sábado al menos 19 personas fueron asesinadas por ataques en todo Gaza.

"De conformidad con el acuerdo de alto el fuego y la directiva de la cúpula política, el cruce de Rafah se abrirá este próximo domingo (1 de febrero) en ambas direcciones, con circulación limitada de personas", declararon las fuerzas israelíes en un comunicado. Además, detalló que la entrada y salida del enclave a través de este punto se coordinarán con Egipto y estarán sujetas a la autorización de seguridad previa de Israel, bajo la supervisión de una misión de la Unión Europea.

Así mismo, el comunicado estableció que la reapertura también permitirá el regreso de los residentes que abandonaron Gaza durante la brutal ofensiva lanzada en octubre de 2023, tras la coordinación con Egipto y la obtención de la aprobación de seguridad israelí.

No hubo comentarios inmediatos de las autoridades palestinas ni egipcias.

La larga dilación de Israel para reabrir el cruce de Rafah

Se esperaba que el cruce de Rafah, cerrado desde que las fuerzas israelíes tomaron su control en mayo de 2024, se abriera durante la primera fase del acuerdo de alto el fuego hace meses. Sin embargo, las autoridades de Tel Aviv condicionaron su apertura a la recuperación del cuerpo del último rehén israelí , retrasando así la implementación.

Solo tras la devolución de los últimos restos la semana pasada , Israel confirmó una reapertura con límites estrictos, incluyendo la autorización de seguridad previa y la coordinación con Egipto, así como la supervisión de la UE sobre los movimientos de las personas.

Miles de palestinos en Gaza, incluido un alto número de heridos graves que necesitan tratamiento médico en el extranjero, están registrados y a la espera de la reapertura del cruce para acceder a atención urgente que no está disponible dentro del enclave.

Miles de personas también se han registrado en la embajada de Palestina en El Cairo para regresar a Gaza.

Ataques israelíes matan al menos a 19 palestinos en la madrugada de este sábado

Al menos 19 palestinos fueron asesinados por ataques israelíes en toda Gaza durante la madrugada de este sábado. Un bombardeo mató a tres niños y dos mujeres cuando impactó un apartamento residencial en el barrio de Rimal, en el oeste de la Ciudad de Gaza, según informaron fuentes médicas.

Siete palestinos más –un hombre, sus tres hijos y tres de sus nietos pequeños– perdieron la vida en otro ataque aéreo israelí contra una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en la zona de Asdaa, en el noroeste de Jan Yunis, sur del enclave, según paramédicos del Hospital Nasser de la ciudad.

Varios palestinos también resultaron heridos en un ataque israelí contra un apartamento residencial en el barrio de al-Tuffah, en el este de la Ciudad de Gaza, según testigos presenciales. Aviones de combate israelíes además llevaron a cabo un ataque aéreo en la calle al-Jalaa, en esa misma ciudad, así como dos bombardeos al este del campo de refugiados de Bureij, en el centro del enclave, sin que se registraran víctimas.

Desde que entró en vigor el alto el fuego a principios de octubre, los ataques israelíes han matado a 524 palestinos y herido a otros 1.360, cometiendo 1.450 violaciones a la tregua, según informó la Oficina de Prensa de Gaza el sábado.

Y añadió que las fuerzas israelíes han arrestado a 50 palestinos desde la entrada en vigor del acuerdo, deteniéndolos en zonas alejadas de la llamada "línea amarilla" y en barrios residenciales.

Además, la entidad indicó que Israel ha permitido la entrada de 28.927 camiones de ayuda, comerciales y de combustible de un total de 66.600 camiones estipulados en la tregua, lo que refleja una tasa de cumplimiento de apenas el 43%.