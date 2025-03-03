TÜRKİYE
3 min de lectura
Türkiye, clave para la paz en Ucrania y la seguridad de Europa, dice ministro Fidan
Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, asistió a la cumbre de alto nivel en Londres para abordar la guerra en Ucrania y las preocupaciones de seguridad de Europa.
00:00
Türkiye, clave para la paz en Ucrania y la seguridad de Europa, dice ministro Fidan
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, junto al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, durante la cumbre de líderes en Londres, el 2 de marzo de 2025. / Others
3 de marzo de 2025

Tras una cumbre de alto nivel en Londres, a la que asistieron líderes globales clave, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, enfatizó papel crucial de Ankara en los esfuerzos de paz en Ucrania y en la reconstrucción del sistema de seguridad europeo.

En declaraciones posteriores al encuentro, Fidan calificó la cumbre como “una importante” al destacar que asistieron representantes de 17 países, la Unión Europea y Canadá. 

“En efecto, la cumbre de hoy ha sido muy importante. Asistieron 17 países, la Unión Europea y Canadá. También estuvieron presentes países de la Unión Europea y de la OTAN. Todos los países, excepto Estados Unidos, estuvieron aquí”, afirmó.

Según Fidan, los desarrollos mundiales recientes han llevado a que surjan diferentes perspectivas dentro de la Unión Europea, especialmente en respuesta a la postura de Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania.

"En la Unión Europea se han planteado diferentes perspectivas a la luz de la posición que Estados Unidos ha adoptado en las últimas semanas, y la creciente claridad de dicha postura. Todos estos temas fueron discutidos en la mesa", señaló.

El papel de Türkiye en Ucrania y la seguridad europea

Fidan también subrayó que Türkiye sigue siendo una figura clave en los esfuerzos por alcanzar una resolución pacífica de la guerra y por abordar las preocupaciones más amplias de seguridad en Europa. 

"La contribución de Türkiye es importante tanto para un posible acuerdo de paz en Ucrania como para la reconstrucción de la arquitectura de seguridad europea", enfatizó.

Más allá de las discusiones sobre un alto el fuego inmediato, Türkiye se ha invoucrado activamente en esfuerzos diplomáticos para abordar la estabilidad de la región a largo plazo. 

RECOMENDADOS

Funcionarios de Ankara han mantenido un estrecho diálogo tanto con Kiev como con Moscú, abogando por soluciones que garanticen la seguridad regional mientras se respeta la soberanía de Ucrania.

Reuniones más frecuentes

Fidan también indicó que las futuras reuniones sobre Ucrania se llevarán a cabo en intervalos más cortos, reflejando la urgencia de los esfuerzos diplomáticos en curso.

"Se planea que las reuniones posteriores se realicen con mayor frecuencia, no cada seis meses ni cada dos meses, sino quizás cada dos o tres semanas", reveló Fidan.

La Cumbre de Londres ocurre en un momento crítico, mientras Ucrania sigue resistiendo los avances rusos y busca incrementar el apoyo internacional.

Türkiye se ha posicionado consistentemente como mediador en el conflicto, facilitando negociaciones previas, incluida la ahora extinta Iniciativa de Granos del Mar Negro.

A medida que la comunidad internacional busca un camino hacia la estabilidad en Ucrania, se espera que los esfuerzos diplomáticos de Türkiye desempeñen un papel significativo en la configuración de iniciativas de paz futuras.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan