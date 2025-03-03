Tras una cumbre de alto nivel en Londres, a la que asistieron líderes globales clave, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, enfatizó papel crucial de Ankara en los esfuerzos de paz en Ucrania y en la reconstrucción del sistema de seguridad europeo.

En declaraciones posteriores al encuentro, Fidan calificó la cumbre como “una importante” al destacar que asistieron representantes de 17 países, la Unión Europea y Canadá.

“En efecto, la cumbre de hoy ha sido muy importante. Asistieron 17 países, la Unión Europea y Canadá. También estuvieron presentes países de la Unión Europea y de la OTAN. Todos los países, excepto Estados Unidos, estuvieron aquí”, afirmó.

Según Fidan, los desarrollos mundiales recientes han llevado a que surjan diferentes perspectivas dentro de la Unión Europea, especialmente en respuesta a la postura de Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania.

"En la Unión Europea se han planteado diferentes perspectivas a la luz de la posición que Estados Unidos ha adoptado en las últimas semanas, y la creciente claridad de dicha postura. Todos estos temas fueron discutidos en la mesa", señaló.

El papel de Türkiye en Ucrania y la seguridad europea

Fidan también subrayó que Türkiye sigue siendo una figura clave en los esfuerzos por alcanzar una resolución pacífica de la guerra y por abordar las preocupaciones más amplias de seguridad en Europa.

"La contribución de Türkiye es importante tanto para un posible acuerdo de paz en Ucrania como para la reconstrucción de la arquitectura de seguridad europea", enfatizó.

Más allá de las discusiones sobre un alto el fuego inmediato, Türkiye se ha invoucrado activamente en esfuerzos diplomáticos para abordar la estabilidad de la región a largo plazo.