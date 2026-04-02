La incertidumbre sobre los objetivos de Estados Unidos en la guerra contra Irán alimenta temores sobre la falta de un plan militar claro, con el riesgo de aumentar la inestabilidad en el estrecho de Ormuz, una ruta energética clave.

Aunque Washington ha ofrecido ocasionales indicios de que el conflicto podría resolverse pronto, los objetivos poco claros —ya sean reabrir el estrecho, presionar a Teherán o perseguir fines estratégicos más amplios— dejan a aliados y adversarios sin certeza sobre las verdaderas intenciones de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Irán ha manifestado su disposición para una confrontación prolongada, lo que aumenta la probabilidad de un conflicto a largo plazo con importantes repercusiones regionales y económicas.

Desde el inicio de las ofensivas militares, Washington ha ofrecido razones variables para justificar sus ataques, que van desde reducir las capacidades de misiles de Irán hasta limitar sus ambiciones nucleares.

Los analistas advierten que, sin objetivos claramente definidos, los ataques militares estadounidenses corren el riesgo de generar incertidumbre no solo en el campo de batalla, sino también en los mercados energéticos globales, que ya son de por sí sensibles a cambios en la región.

Ozgur Korpe, académico de la Universidad de Defensa Nacional, afirma que los mensajes contradictorios del Gobierno del presidente de EE.UU., Dondld Trump, indican que Washington carece de un objetivo claro y coherente con respecto a Irán.

Esta ambigüedad podría influir negativamente en el desarrollo de una posible operación en el estrecho de Ormuz, para la cual la administración Trump también ha esbozado distintos objetivos, que van desde el control estadounidense del estrecho y el enfoque de "tomar el petróleo" en Irán, hasta aconsejar a sus aliados "ir al estrecho y simplemente TOMARLO" , según Korpe.

Aunque Trump se considera a sí mismo un experto en negociación y frecuentemente oculta sus verdaderos objetivos tras una retórica bélica cambiante, Korpe considera que este enfoque es estratégicamente imprudente desde una perspectiva militar.

“El propósito de la operación, es decir, lo que se pretende lograr, no se oculta; no hay necesidad de hacerlo. Si quieres ganar el apoyo público, declares abiertamente el propósito de la operación”, afirma Korpe, ex oficial militar turco, en declaraciones a TRT World.

“Sin embargo, las condiciones políticas y militares esperadas al final de la operación y la forma en que esta se llevará a cabo sí pueden mantenerse en secreto”.

Si los líderes políticos no expresan sus objetivos con claridad, esto podría derivar en una peligrosa “expansión de la misión” —en términos militares—, señala Korpe, un fenómeno que Robert Pape, académico especializado en el concepto de dominancia en la escalada, denomina la “trampa de la escalada”.

Expansión de la misión y trampa de la escalada

La expansión de la misión o trampa de la escalada hace referencia a una situación en la que una operación militar se extiende más allá de sus objetivos inicialmente declarados sin un punto final claro, lo que se considera un riesgo significativo para los procesos de toma de decisiones político-militares.

Para prevenir la expansión de la misión o las trampas de la escalada, el liderazgo militar estadounidense bajo el mando de Colin Powell, quien dirigió la Primera Guerra del Golfo, elaboró un esquema posteriormente conocido como la Doctrina Powell, según Korpe.

La Doctrina Powell sostiene que la fuerza militar debe ser abrumadora y emplearse como último recurso. Los objetivos deben estar bien definidos, respaldados por una estrategia de salida clara, y la operación debe contar con un amplio apoyo tanto local como internacional.

Bajo el marco militar de la Doctrina Powell, la actual "Operación Furia Épica", incluida la posibilidad de una operación en el estrecho de Ormuz, presenta deficiencias significativas en términos de pensamiento estratégico, según Korpe.

En un principio, Estados Unidos parecía apuntar a una operación limitada contra Irán mediante el ataque a los principales líderes del país, entre ellos el líder Supremo Alí Jamenei, así como Alí Lariyani —la cabeza de facto del establecimiento político-militar— y otros generales de alto rango de la Guardia Revolucionaria iraní.

Sin embargo, la expectativa de la administración Trump de que esto provocaría el colapso del liderazgo iraní o desencadenaría una rebelión interna aún no se ha materializado.

Los ataques de Estados Unidos e Israel también han impactado sitios de misiles, depósitos de petróleo, fuerzas navales y otros objetivos militares y civiles iraníes.

Su objetivo es detener las represalias de Irán contra Israel y las bases estadounidenses en el Golfo.

Sin embargo, Teherán ha persistido en atacar tanto a Israel como a objetivos en el Golfo que albergan activos militares y financieros estadounidenses, indicando recientemente que, incluso si Estados Unidos busca poner fin al conflicto, Irán está dispuesto a continuar luchando.

Según Korpe, esta estrategia estadounidense limitada —destinada a establecer un perímetro de seguridad en torno a Israel— no ha tenido éxito hasta ahora.