El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye condenó severamente las recientes declaraciones de ministros israelíes, calificándolas de provocadoras y un reflejo de las políticas "agresivas y expansionistas" de Israel.
En un comunicado emitido la noche de este jueves, el ministerio criticó al gobierno fundamentalista de Israel, acusándolo de fomentar la inestabilidad regional. En ese sentido, la declaración cuestionó por qué a Tel Aviv le preocupan tanto los desarrollos en Siria y Líbano, los cuales describió como prometedores para la paz y la estabilidad regionales.
El ministerio enfatizó que dichos desarrollos cuentan con un amplio apoyo de la comunidad internacional y no deben considerarse una amenaza.
La reacción de Ankara se da en respuesta a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, sobre la presencia de Türkiye en Siria, Líbano y otras regiones.
Israel lanza ataques aéreos y terrestres en Siria
Refiriéndose a los ataques aéreos y terrestres que Israel lanzó simultáneamente en múltiples áreas de Siria este miércoles, el comunicado argumentó que no hubo provocación ni amenaza por parte de Damasco.
Türkiye sostuvo que estos ataques forman parte de la política exterior israelí, que, reiteró, se nutre del conflicto.
El comunicado también acusó a los funcionarios israelíes de intentar desviar la atención de sus acciones en Gaza, Cisjordania ocupada y otros lugares.
Además, el ministerio declaró que la expansión de los asentamientos israelíes, sus intenciones de anexión y los ataques en Siria y Líbano representan una amenaza significativa para la seguridad regional.
Llamado a la acción internacional contra el "desestabilizador estratégico"
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkite también calificó a Israel de "desestabilizador estratégico", y lo responsabilizó de fomentar la inestabilidad y el terrorismo.
Ankara instó a Tel Aviv a poner fin a su ocupación de los territorios palestinos y a dejar de obstruir los esfuerzos para restablecer la estabilidad en Siria.
El ministerio también instó a la comunidad internacional a asumir la responsabilidad de frenar lo que describió como la "agresión cada vez más imprudente" de Israel.
La declaración reafirmó el compromiso de Türkiye con la paz y la estabilidad regionales y condenó las políticas de Israel como un importante obstáculo para la seguridad en Oriente Medio.