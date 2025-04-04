El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye condenó severamente las recientes declaraciones de ministros israelíes, calificándolas de provocadoras y un reflejo de las políticas "agresivas y expansionistas" de Israel.

En un comunicado emitido la noche de este jueves, el ministerio criticó al gobierno fundamentalista de Israel, acusándolo de fomentar la inestabilidad regional. En ese sentido, la declaración cuestionó por qué a Tel Aviv le preocupan tanto los desarrollos en Siria y Líbano, los cuales describió como prometedores para la paz y la estabilidad regionales.

El ministerio enfatizó que dichos desarrollos cuentan con un amplio apoyo de la comunidad internacional y no deben considerarse una amenaza.

La reacción de Ankara se da en respuesta a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, sobre la presencia de Türkiye en Siria, Líbano y otras regiones.

Israel lanza ataques aéreos y terrestres en Siria

Refiriéndose a los ataques aéreos y terrestres que Israel lanzó simultáneamente en múltiples áreas de Siria este miércoles, el comunicado argumentó que no hubo provocación ni amenaza por parte de Damasco.

Türkiye sostuvo que estos ataques forman parte de la política exterior israelí, que, reiteró, se nutre del conflicto.

El comunicado también acusó a los funcionarios israelíes de intentar desviar la atención de sus acciones en Gaza, Cisjordania ocupada y otros lugares.