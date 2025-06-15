Israel e Irán protagonizaron una nueva ola de ataques durante la noche del sábado, intensificando un conflicto que amenaza con desatar una guerra regional de mayor escala. Según confirmaron las autoridades israelíes, el país continúa bombardeando objetivos militares en Teherán mientras intercepta misiles lanzados desde territorio iraní. Por su parte, medios iraníes y la televisión estatal informaron sobre el lanzamiento de drones y misiles contra múltiples zonas israelíes.

Muertes y daños causados por ataques israelíes

Durante la ofensiva israelí del sábado por la noche, decenas de personas murieron en Irán, incluidos al menos 60 civiles —29 de ellos niños— al impactar un misil en un edificio de 14 pisos en Teherán. Las autoridades también confirmaron víctimas mortales tras los ataques a instalaciones nucleares y científicas, así como daños en infraestructura crítica. Uno de los objetivos fue el campo de gas South Pars —el mayor del mundo— que suspendió parcialmente sus operaciones tras un incendio causado por un bombardeo israelí.

Se reportaron además ataques a instalaciones del Ministerio de Defensa iraní y un incendio en un complejo de refinería en las afueras de Teherán. Las autoridades iraníes denunciaron que estos ataques representan una violación directa al derecho internacional y buscan deliberadamente agravar la crisis regional.

Alza en víctimas y daños en infraestructura en Israel

En la respuesta iraní a los ataques previos por parte de Israel, los medios israelíes informaron el domingo por la mañana que misiles iraníes impactaron múltiples localidades en el centro y norte de Israel, dejando al menos ocho muertos y 208 heridos. Se lanzaron aproximadamente 50 cohetes contra el centro del país, alcanzando las zonas de Bat Yam y Rehovot, al sur de Tel Aviv. Cuatro personas murieron en esta ofensiva, según la emisora pública Kan.

Además, 35 personas permanecen desaparecidas tras el impacto de un misil en un edificio residencial en Bat Yam. Seis sitios fueron impactados directamente por los misiles, entre ellos el Instituto Weizmann de Ciencias, un centro de investigación fundado en 1934 en Rehovot.

En el norte del país, otros cuatro civiles murieron y 13 resultaron heridos en ataques sobre Haifa, Tamra y Krayot. Las autoridades reportaron "daños severos" en edificios y calles de esas zonas. El ejército israelí informó también que interceptó dos drones en el norte de la ciudad sureña de Eilat. Israel mantiene su campaña aérea en territorio iraní.

Negociaciones nucleares paralizadas y advertencias iraníes

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, acusó a Israel de intentar sabotear deliberadamente las negociaciones nucleares con Estados Unidos mediante sus recientes ataques. Durante un encuentro con diplomáticos extranjeros, afirmó que Tel Aviv busca impedir cualquier acuerdo sobre el programa nuclear iraní y actúa para socavar los canales diplomáticos. “El régimen israelí no quiere acuerdos ni diplomacia”, aseguró. La sexta ronda de conversaciones indirectas con Washington, prevista para el domingo en Omán, fue oficialmente cancelada.

En paralelo, el presidente iraní Masoud Pezeshkian advirtió que cualquier nueva agresión israelí será respondida con una reacción “más fuerte y decisiva”. En una llamada telefónica con el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, agradeció el respaldo de Islamabad y denunció que Israel, con el apoyo de Estados Unidos y otros países occidentales, viola sistemáticamente el derecho internacional.