Israel e Irán protagonizaron una nueva ola de ataques durante la noche del sábado, intensificando un conflicto que amenaza con desatar una guerra regional de mayor escala. Según confirmaron las autoridades israelíes, el país continúa bombardeando objetivos militares en Teherán mientras intercepta misiles lanzados desde territorio iraní. Por su parte, medios iraníes y la televisión estatal informaron sobre el lanzamiento de drones y misiles contra múltiples zonas israelíes.
Muertes y daños causados por ataques israelíes
Durante la ofensiva israelí del sábado por la noche, decenas de personas murieron en Irán, incluidos al menos 60 civiles —29 de ellos niños— al impactar un misil en un edificio de 14 pisos en Teherán. Las autoridades también confirmaron víctimas mortales tras los ataques a instalaciones nucleares y científicas, así como daños en infraestructura crítica. Uno de los objetivos fue el campo de gas South Pars —el mayor del mundo— que suspendió parcialmente sus operaciones tras un incendio causado por un bombardeo israelí.
Se reportaron además ataques a instalaciones del Ministerio de Defensa iraní y un incendio en un complejo de refinería en las afueras de Teherán. Las autoridades iraníes denunciaron que estos ataques representan una violación directa al derecho internacional y buscan deliberadamente agravar la crisis regional.
Alza en víctimas y daños en infraestructura en Israel
En la respuesta iraní a los ataques previos por parte de Israel, los medios israelíes informaron el domingo por la mañana que misiles iraníes impactaron múltiples localidades en el centro y norte de Israel, dejando al menos ocho muertos y 208 heridos. Se lanzaron aproximadamente 50 cohetes contra el centro del país, alcanzando las zonas de Bat Yam y Rehovot, al sur de Tel Aviv. Cuatro personas murieron en esta ofensiva, según la emisora pública Kan.
Además, 35 personas permanecen desaparecidas tras el impacto de un misil en un edificio residencial en Bat Yam. Seis sitios fueron impactados directamente por los misiles, entre ellos el Instituto Weizmann de Ciencias, un centro de investigación fundado en 1934 en Rehovot.
En el norte del país, otros cuatro civiles murieron y 13 resultaron heridos en ataques sobre Haifa, Tamra y Krayot. Las autoridades reportaron "daños severos" en edificios y calles de esas zonas. El ejército israelí informó también que interceptó dos drones en el norte de la ciudad sureña de Eilat. Israel mantiene su campaña aérea en territorio iraní.
Negociaciones nucleares paralizadas y advertencias iraníes
El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, acusó a Israel de intentar sabotear deliberadamente las negociaciones nucleares con Estados Unidos mediante sus recientes ataques. Durante un encuentro con diplomáticos extranjeros, afirmó que Tel Aviv busca impedir cualquier acuerdo sobre el programa nuclear iraní y actúa para socavar los canales diplomáticos. “El régimen israelí no quiere acuerdos ni diplomacia”, aseguró. La sexta ronda de conversaciones indirectas con Washington, prevista para el domingo en Omán, fue oficialmente cancelada.
En paralelo, el presidente iraní Masoud Pezeshkian advirtió que cualquier nueva agresión israelí será respondida con una reacción “más fuerte y decisiva”. En una llamada telefónica con el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, agradeció el respaldo de Islamabad y denunció que Israel, con el apoyo de Estados Unidos y otros países occidentales, viola sistemáticamente el derecho internacional.
Pezeshkian también criticó el papel de Washington, señalando que los últimos acontecimientos confirman la falta de fiabilidad del gobierno estadounidense. Por su parte, Sharif condenó los ataques como una “violación flagrante” de la soberanía iraní y del derecho internacional, y pidió a la comunidad internacional actuar con urgencia para frenar la agresión israelí.
Israel busca apoyo militar de EE.UU. para ampliar ofensiva
Según informó el noticiero estadounidense Axios, Israel solicitó a Estados Unidos que se una formalmente a su campaña militar contra Irán. Fuentes estadounidenses e israelíes indicaron que Tel Aviv necesita asistencia para atacar el sitio de enriquecimiento de uranio de Fordow, ubicado bajo una montaña y fuera del alcance de las capacidades militares israelíes.
Un funcionario estadounidense confirmó que la petición fue realizada, pero que por el momento Washington no contempla participar en la operación. Aunque un asesor israelí aseguró que el presidente Donald Trump consideró una posible participación en conversaciones recientes con Netanyahu, un portavoz de la Casa Blanca lo negó.
Estados Unidos ha reiterado que Israel ha actuado por su cuenta en sus ataques recientes contra territorio iraní.
Daños en infraestructura energética de ambos países
El conflicto ha provocado daños importantes en infraestructuras energéticas tanto en Israel como en Irán. En Haifa, refinerías israelíes informaron sobre daños a oleoductos y líneas de transmisión a causa de los ataques iraníes. Aunque no se reportaron víctimas, algunas instalaciones de procesamiento fueron cerradas temporalmente mientras se evalúan los daños.
Del lado iraní, se reportó un presunto ataque israelí a una instalación vinculada al Ministerio de Defensa en Isfahán. Sin embargo, el Ministerio del Petróleo iraní desmintió estos informes y aseguró que la refinería de Isfahán continúa operando con normalidad. Además, el campo de gas South Pars —el mayor del mundo— suspendió parcialmente sus operaciones debido a un incendio provocado por un bombardeo israelí.
Cierre del espacio aéreo israelí y tensiones en el golfo
El espacio aéreo israelí permanece cerrado por tercer día consecutivo debido a la situación de seguridad, informaron los ministerios de transporte y relaciones exteriores. Todos los vuelos entrantes y salientes han sido suspendidos.
Mientras tanto, un general iraní, Esmail Kosari, anunció que Teherán está considerando el cierre del estrecho de Ormuz, vía estratégica para el tránsito de petróleo desde el Golfo Pérsico. La incertidumbre sobre posibles interrupciones en las exportaciones de energía ya ha elevado los precios del petróleo en un 9 % desde el viernes.