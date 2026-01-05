TÜRKİYE
Erdogan pide el regreso de Türkiye al programa de F-35 y afirma que reforzará la seguridad de OTAN
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que la entrega de los aviones F-35 y el regreso de Ankara al programa “son importantes y necesarios” para mejorar las relaciones con Estados Unidos y reforzar la seguridad de la OTAN.
Erdogan subrayó que la posición de Türkiye es muy clara y dijo: “Actuamos en línea con nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad energética”. / AA
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, pidió el regreso de Ankara al programa de aviones cazas F-35, liderado por Estados Unidos. Subrayó que ese paso ayudaría a fortalecer las relaciones con Washington, además de reforzar la seguridad de la OTAN.

En declaraciones al medio de noticias Bloomberg, Erdogan se refirió a la reunión que mantuvo en septiembre de 2025 con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington. En este marco, calificó de “injusta” la decisión de expulsar a Türkiye del programa F-35 debido a la compra de equipamiento militar a Rusia hace casi una década, y agregó que transmitió esta posición a Trump.

Además, el mandatario señaló que el regreso de Trump a la Casa Blanca abrió una oportunidad para que los vínculos entre Ankara y Washington avancen hacia “una base más razonable y constructiva”.

“La recepción por parte de Türkiye de los aviones F-35 por los que ya ha pagado, y su reintegración al programa, son importantes y necesarias” para mejorar las relaciones con Estados Unidos y la defensa de la OTAN, indicó.

En cuanto a una posible compra de aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos, Erdogan remarcó que Ankara espera condiciones acordes al espíritu de la alianza de la OTAN y puso como ejemplo la adquisición de cazas Eurofighter por parte de Türkiye.

Por otra parte, el mandatario se refirió al caso penal presentado en Estados Unidos contra el prestamista estatal turco Türkiye Halk Bankasi AS. Remarcó que Ankara considera que las acusaciones son erróneas y afirmó que se han mantenido conversaciones para evitar que la entidad enfrente “sanciones injustas”. “Nuestra esperanza es alcanzar un resultado justo que sea plenamente coherente con la ley”, señaló.

El mandatario turco también abordó los vínculos con Washington en el sector energético. “Hemos incrementado de manera significativa nuestros suministros de Gas Natural Licuado (GNL), en particular desde Estados Unidos”, indicó, y destacó que esto ocupa ahora una “posición destacada” en la cadena de suministro de Türkiye.

En este sentido, Erdogan remarcó que la postura de Türkiye es muy clara y afirmó: “Actuamos en línea con nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad energética”. “Como país que depende de las importaciones para una parte sustancial de sus necesidades de hidrocarburos, debemos seguir un enfoque prudente y equilibrado en todos los asuntos que puedan afectar nuestra seguridad energética”, añadió.

Ankara es el “único actor capaz de hablar directamente” con Rusia y Ucrania

Erdogan destacó que Ankara sigue siendo una sede posible para futuras conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, y que podría brindar apoyo para supervisar un eventual alto el fuego entre las partes.

El mandatario sostuvo que “Türkiye se mantiene como el único actor capaz de hablar directamente” tanto con el presidente ruso, Vladimir Putin, como con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. Y agregó: “Nuestra puerta sigue abierta para todos. He transmitido esta determinación de forma clara y en numerosas ocasiones a ambos” líderes.

Por otro lado, el presidente turco criticó con dureza las acciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Palestina. Señaló que la fuerza internacional de estabilización que se espera establecer en Gaza, propuesta en el marco del plan de paz presentado por Trump en octubre, “tendría dificultades para lograr legitimidad” sin la participación de Türkiye.

“Estamos en posición de ser un país clave para una misión de este tipo, debido a nuestros profundos lazos históricos con el lado palestino, los canales de seguridad y diplomacia que mantuvimos con Israel en el pasado, y nuestra influencia regional como país miembro de la OTAN”, afirmó.

“Nuestra voluntad política es clara: estamos listos para asumir cualquier responsabilidad para lograr una paz duradera en Gaza”, concluyó.

FUENTE:TRT Español y agencias
