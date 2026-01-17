El Ejército de Siria consolidó el control total de Deir Hafir, al este de la ciudad de Alepo, tras la retirada del grupo terrorista YPG hacia el este del río Éufrates. “Anunciamos el establecimiento completo de nuestro control militar sobre la ciudad de Deir Hafir, en la zona rural oriental de Alepo”, confirmó el Comando de Operaciones del Ejército a la agencia estatal SANA este sábado. Señaló además que las fuerzas ya comenzaron a avanzar hacia las áreas vecinas de Maskanah y Dibsi Afnan, al oeste del Éufrates.
Más temprano este sábado, el Ejército sirio informó que sus tropas habían empezado a ingresar a zonas al oeste del Éufrates. En ese contexto, pidió a los civiles que no entren en las áreas designadas para operaciones militares hasta que estén totalmente aseguradas y despejadas de minas y restos de guerra, por motivos de seguridad.
El avance se produce después de que Ferhat Abdi Sahin, uno de los cabecillas de la organización terrorista YPG –rama siria del grupo terrorista PKK– y objetivo de la operación militar del Ejército al oeste del Éufrates, afirmara que los integrantes del grupo se retirarían hacia regiones al este del río a partir de las 7 a.m., hora local.
Escalada de la tensión
El lunes, el Ejército envió refuerzos al este de Alepo luego de detectar la llegada de más terroristas del YPG y de personas con vínculos al régimen de Bashar Al-Assad, cerca de las localidades de Maskanah y Deir Hafir.
El 13 de enero, las fuerzas declararon como zonas militares las áreas al oeste del Éufrates que estaban bajo ocupación terrorista, entre ellas Deir Hafir y Maskanah. En un comunicado emitido el viernes, el Ejército publicó mapas de los lugares señalados como escondites terroristas que serían atacados en Deir Hafir y pidió a los civiles mantenerse alejados de esas zonas, tras establecer corredores humanitarios en la autopista M15 para la evacuación de la población.
Luego, informó que lanzó operaciones contra los objetivos declarados a las 10 p.m., hora local, del viernes.
El mando indicó que los lugares atacados funcionaban como bases militares del grupo terrorista YPG y sus aliados, desde donde se lanzaban drones suicidas de fabricación iraní contra la ciudad de Alepo. Asimismo, señaló que esos mismos sitios desempeñaban un papel clave en los bombardeos contra la zona rural y en el bloqueo que impedía a los civiles abandonar la zona.
Desde la caída del régimen de Al-Assad en diciembre de 2024, el gobierno sirio ha intensificado sus esfuerzos para restablecer la seguridad en todo el país. En marzo de 2025, anunció un acuerdo para la integración del grupo terrorista YPG en las instituciones del Estado, reafirmando la unidad territorial del país y rechazando cualquier intento de división. Sin embargo, las autoridades señalaron que el YPG no cumplió con los términos de esos acuerdos.
Ahora, el cabecilla del grupo terrorista, Ferhat Abdi Sahin, afirmó en un comunicado que la retirada tiene como objetivo demostrar “buena fe” en el cumplimiento de los términos del acuerdo del 10 de marzo.
El Ministerio de Defensa de Siria celebró la decisión del grupo terrorista YPG de retirarse de las líneas de contacto al oeste del río Éufrates. Las autoridades señalaron que el proceso facilitará el regreso seguro y rápido de los residentes a sus hogares y aldeas, y abrirá el camino para la reactivación de las instituciones del Estado.
No obstante, las fuerzas del gobierno continuarán avanzando hacia las áreas vecinas de Maskanah y Dibsi Afnan, al oeste del Éufrates, para asegurar el control del resto del área.