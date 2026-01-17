El Ejército de Siria consolidó el control total de Deir Hafir, al este de la ciudad de Alepo, tras la retirada del grupo terrorista YPG hacia el este del río Éufrates. “Anunciamos el establecimiento completo de nuestro control militar sobre la ciudad de Deir Hafir, en la zona rural oriental de Alepo”, confirmó el Comando de Operaciones del Ejército a la agencia estatal SANA este sábado. Señaló además que las fuerzas ya comenzaron a avanzar hacia las áreas vecinas de Maskanah y Dibsi Afnan, al oeste del Éufrates.

Más temprano este sábado, el Ejército sirio informó que sus tropas habían empezado a ingresar a zonas al oeste del Éufrates. En ese contexto, pidió a los civiles que no entren en las áreas designadas para operaciones militares hasta que estén totalmente aseguradas y despejadas de minas y restos de guerra, por motivos de seguridad.

El avance se produce después de que Ferhat Abdi Sahin, uno de los cabecillas de la organización terrorista YPG –rama siria del grupo terrorista PKK– y objetivo de la operación militar del Ejército al oeste del Éufrates, afirmara que los integrantes del grupo se retirarían hacia regiones al este del río a partir de las 7 a.m., hora local.

Escalada de la tensión

El lunes, el Ejército envió refuerzos al este de Alepo luego de detectar la llegada de más terroristas del YPG y de personas con vínculos al régimen de Bashar Al-Assad, cerca de las localidades de Maskanah y Deir Hafir.

El 13 de enero, las fuerzas declararon como zonas militares las áreas al oeste del Éufrates que estaban bajo ocupación terrorista, entre ellas Deir Hafir y Maskanah. En un comunicado emitido el viernes, el Ejército publicó mapas de los lugares señalados como escondites terroristas que serían atacados en Deir Hafir y pidió a los civiles mantenerse alejados de esas zonas, tras establecer corredores humanitarios en la autopista M15 para la evacuación de la población.