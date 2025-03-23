El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, ha sido arrestado tras su detención el miércoles, junto con decenas de personas, como parte de una investigación por corrupción relacionada con el municipio metropolitano de Türkiye.

La Oficina del Fiscal Jefe de Estambul declaró en un comunicado oficial: “En el marco de las investigaciones llevadas a cabo por nuestra Fiscalía, el Juzgado de Paz de Guardia ha decidido arrestar al sospechoso Ekrem Imamoglu por los cargos de establecer y liderar una organización criminal, aceptar sobornos, extorsión, grabación ilegal de datos personales e interferencia en una licitación, en el contexto de una investigación financiera”.

Sin embargo, el tribunal decidió no ordenar su arresto formal en el marco de la investigación por terrorismo.

“Con respecto al sospechoso Ekrem Imamoglu, aunque existen fuertes sospechas de que colaboró con una organización terrorista armada, se consideró innecesario tomar nuevas medidas en esta etapa, ya que ya se ha dictado su arresto por delitos financieros”, señaló el tribunal.

La Fiscalía ha iniciado investigaciones contra Imamoglu y otros 99 sospechosos por cargos que incluyen liderazgo y pertenencia a una organización criminal, malversación, soborno, fraude agravado, adquisición ilegal de datos personales y manipulación de licitaciones públicas.

Tras ser procesados en la comisaría, varios sospechosos fueron trasladados al Palacio de Justicia de Çağlayan, en Estambul, donde se llevaron a cabo los procedimientos ante el tribunal penal de paz de guardia.