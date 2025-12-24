Convocada con carácter urgente, la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela, celebrada este martes, reflejó un fuerte choque diplomático por la campaña de presión que Estados Unidos mantiene sobre el país latinoamericano. Tras cuatro meses de un amplio despliegue militar y una ofensiva en el Caribe y el Pacífico oriental –que ha incluido ataques letales, incautaciones de buques petroleros y la orden de un bloqueo “total y completo”–, Caracas solicitó la reunión. Durante su intervención, denunció las medidas de Washington como “piratería de Estado”, mientras Rusia y China –aliados de Venezuela– las calificaron de “agresión ilegal”. Pero EE.UU. no cedió en su posición al defender sus acciones como parte de su política de “máxima presión”.

El embajador de Venezuela para Naciones Unidas, Samuel Moncada, sostuvo ante el Consejo de Seguridad que la incautación de Washington de dos buques petroleros, así como el crudo que transportaban, es un caso de “piratería de Estado”. En ese sentido, señaló que se trata de una forma moderna de crimen marítimo orquestada por una potencia soberana.

Este fin de semana, las fuerzas estadounidenses incautaron el buque Centuries, con bandera de Panamá, apenas días después de que se apropiaran del barco Skipper el pasado 10 de diciembre. Sin embargo, Washington no tiene potestad para intervenir buques en aguas internacionales pues la soberanía es exclusivamente del país al que corresponde la bandera que iza. Posteriormente, este lunes, el presidente de EE.UU ., Donald Trump, confirmó que su país se quedará tanto con el crudo como con las embarcaciones.

De ahí que en su intervención, Moncada afirmara que el Gobierno de Trump pretende un control total sobre el territorio venezolano, sus reservas petroleras y su riqueza minera, bajo la amenaza explícita de una intervención armada. “Hoy se han caído las máscaras”, declaró.

Relacionado TRT Español - Trump y Maduro cruzan duros mensajes antes de sesión clave de ONU sobre Venezuela: ¿qué se dijeron?

“Todas las excusas tóxicas utilizadas para envenenar a la opinión pública se enfrentan a una dura realidad: altos funcionarios de Estados Unidos anunciando sus verdaderos objetivos. No son las drogas, no es la seguridad, no es la libertad. Es el petróleo, son las minas y es la tierra”, aseveró.

En este sentido, el embajador calificó dichas exigencias como una “confesión del crimen de agresión”, así como un intento de anexión colonial que revive la Doctrina Monroe, la política con la que EE.UU. marcó a América Latina como su “zona de influencia” desde el siglo XIX. Y acusó al presidente estadounidense de querer “regresar el reloj de la historia 200 años para imponer una colonia en Venezuela".

Eso sí, advirtió al Consejo de Seguridad que su país es apenas el “primer objetivo” de un plan geopolítico más amplio destinado a dominar América Latina. A su consideración. Washington "pretende imponerse sobre los derechos fundamentales de todos los Estados del continente americano, aún a costa de la destrucción de la ONU".

El embajador sostuvo además que el actual bloqueo “total” de EE.UU . a los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela es un acto militar calculado, diseñado para sitiar al país con el fin de degradar sus capacidades económicas y militares, erosionar la cohesión social para facilitar el caos interno, y provocar un ataque armado externo mediante la creación de un estado de vulnerabilidad.

Asimismo, formuló una grave acusación en materia de seguridad aérea, al señalar que fuerzas militares estadounidenses están llevando a cabo una campaña de guerra electrónica en la región. Según afirmó, personal de EE.UU. estaría “cegando” deliberadamente los instrumentos de navegación de aeronaves civiles que transitan el espacio aéreo venezolano. Moncada citó al menos dos incidentes de “casi colisión”, en los que aviones civiles estadounidenses estuvieron a segundos de impactar con aeronaves militares de su propio país debido a estas interferencias.

Washington mantiene su postura con sanciones al “máximo”

Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, quien intervino antes que Moncada, defendió la postura de Washington al afirmar que se implementarán sanciones “al máximo” sobre Venezuela para privar al Gobierno del presidente de Nicolás Maduro de recursos. El diplomático repitió las acusaciones carentes de pruebas de que el mandatario latinoamericano supuestamente financia redes criminales y de “narcotráfico”.

“Estados Unidos aplicará las sanciones en su máxima expresión para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar al Cartel de los Soles”, declaró Waltz sobre una organización con la que Washington ha intentado justificar su presión sobre Caracas, pero cuya existencia han puesto en duda diversos expertos e investigadores sobre crimen organizado. Siguiendo ese discurso, Waltz añadió que en esa política de mano dura están “las ganancias derivadas de la venta de petróleo utilizadas para financiar a cárteles”.

Asimismo, reiteró que Trump ha sido “muy claro” en su intención de emplear toda la capacidad de Estados Unidos para erradicar a los cárteles de la droga que, según afirmó, han operado con impunidad en el hemisferio. Este ha sido el principal argumento empleado –y repetido– por la Casa Blanca para defender lo que ha enmarcado como una supuesta lucha contra el narcotráfico. Y, siguiendo esa línea discursiva, Waltz describió a los petroleros sancionados como la “principal línea de vida económica” de lo que insistió es un liderazgo “ilegítimo”.

Frente a las críticas de otros miembros de la ONU, el embajador estadounidense defendió las acciones de su país y dijo que el gobierno hará “todo lo que esté a su alcance” para proteger sus fronteras, su hemisferio y sus intereses de seguridad nacional”.

Rusia y China condenan el bloqueo de EE.UU.

En paralelo a las denuncias presentadas por Caracas, Rusia y China expresaron su respaldo a Venezuela durante la sesión, al condenar el bloqueo de EE.UU . y acusar a este país de agresión ilegal e intimidación.

Ambos países cuestionaron la decisión de Washington de impedir el ingreso y la salida de buques petroleros sancionados de Venezuela, al advertir que esta medida podría desestabilizar a América Latina y sentar un precedente peligroso en el plano internacional.

El embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, calificó el bloqueo como un “verdadero acto de agresión” y un uso ilegal de la fuerza. “El llamado bloqueo total y completo tiene como objetivo ejercer presión militar, política y económica con el objetivo de un cambio de régimen que resulta incómodo para Estados Unidos”, afirmó.