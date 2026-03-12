Washington, DC — Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra contra Irán, bombardeando frontalmente a su liderazgo, sus instalaciones militares y nucleares, además de áreas civiles, y matando al líder Supremo Alí Jamenei, Teherán ha lanzado extensos ataques de represalia con misiles y drones en toda la región del Golfo.

La represalia iraní ha tenido como objetivo activos militares de EE.UU., infraestructura energética, instalaciones civiles y otros lugares estratégicos en múltiples Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) —como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin y Kuwait— que albergan bases militares de Washington o tienen estrechos vínculos con la Casa Blanca, así como Iraq.

Si bien Teherán ha bombardeado a Israel , los misiles también han atravesado hacia Azerbaiyán y Türkiye. Algunos ataques siguen sin ser reconocidos por Teherán , que denuncia operaciones de bandera falsa israelíes destinadas a desatar el caos y provocar a las naciones árabes a participar en la guerra de EE.UU. e Israel en su contra, la cual ya ha dejado más de 1.300 iraníes muertos, incluidas unas 150 niñas en una escuela.

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A pesar de que sus territorios albergan tropas y activos estadounidenses, los Estados del CCG consideran que Washington no les ha proporcionado una protección adecuada contra los ataques iraníes. Algunos funcionarios árabes han expresado públicamente su indignación al respecto, argumentando que las defensas de EE.UU. priorizaron los intereses propios y los de Israel por encima de la seguridad del Golfo.

Esto ha generado preocupaciones más amplias sobre el valor de las alianzas con Washington, al punto que algunos funcionarios del Golfo se encuentran revisando contratos y considerando invocar cláusulas de fuerza mayor debido a la presión económica derivada de la guerra.

Figuras públicas, como el exjefe de inteligencia saudí el príncipe Turki al-Faisal y el multimillonario emiratí Khalaf Ahmad Al Habtoor , han criticado el conflicto calificándolo de “la guerra de Netanyahu”, insinuando que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con su línea dura influyó en las acciones de Washington a expensas de la estabilidad regional.

Los expertos sugieren que, en lo que respecta al armamento de Israel y sus aliados del Golfo, Estados Unidos aplica una “jerarquía” de armas.

“Israel recibe aproximadamente 3.800 millones de dólares anuales en asistencia militar, acceso a los sistemas estadounidenses más avanzados, incluidos los F-35 modificados, acuerdos de codesarrollo, equipamiento estadounidense preposicionado en su territorio y un compromiso legal para mantener su ‘ventaja militar cualitativa’ sobre todos sus vecinos regionales, incluidos los Estados del Golfo”, explica George Bisharat, profesor de derecho y destacado comentarista de asuntos de Oriente Medio, a TRT World.

“Las naciones del Golfo compran armas estadounidenses, a menudo en grandes cantidades, pero estas son transacciones comerciales, no asistencia, y conllevan condiciones a las que Israel nunca se enfrenta”, añade.

Armas que Estados Unidos envía a Israel

La mayor parte de las armas que Estados Unidos envía a Israel son en forma de ayuda militar , con una proporción mínima que paga Tel Aviv.

Estados Unidos envía 3.800 millones de dólares a Israel cada año en ayuda militar, pero esto es solo una cifra base.

Según el Consejo de Relaciones Exteriores, un grupo de expertos con sede en Estados Unidos, Washington ha enviado hasta 21.000 millones de dólares a Israel desde el inicio del genocidio en Gaza en octubre de 2023.

En enero de 2026 , Washington aprobó una venta de armas a Israel por valor de 6.670 millones de dólares, pocas semanas antes de que ambos países lanzaran la actual guerra contra Irán. La semana pasada, el Gobierno del presidente Donald Trump aprobó una posible venta de armas a Israel por valor de 151,8 millones de dólares, invocando una autoridad de "emergencia" para eludir los requisitos de revisión del Congreso.

Washington proporciona a Israel diversos tipos de armamento, incluidos cazas F-15 y F-16, bombas de precisión guiada (kits JDAM, bombas antibúnker) y misiles Hellfire.

Además, Israel es el único país de la región que posee aviones de combate F-35. También tiene acceso al Depósito de Municiones de Reserva de Guerra-Israel (WRSA-I, por sus siglas en inglés), un depósito de propiedad estadounidense ubicado dentro de Israel para uso en emergencias.

Así mismo, Washington destina parte de la ayuda militar anual al mantenimiento de las defensas de Israel, incluyendo los sistemas del Domo de Hierro, Honda de David y de Arrow.

Sin embargo, estas instalaciones no son accesibles para los aliados estadounidenses del Golfo.

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Los estados del Golfo compran principalmente armas a Estados Unidos y reciben una ayuda militar mínima, a diferencia de Israel.

En enero de 2026, Washington aprobó una venta de armas a Arabia Saudí por valor de 9.000 millones de dólares. En 2025, ambos países acordaron un histórico acuerdo de armas por valor de aproximadamente 142.000 millones de dólares.

Según datos del Congreso, Qatar —el mayor inversor individual en Estados Unidos— ha comprado aproximadamente 47.900 millones de dólares en armamento desde 2010.

Otros socios de seguridad estadounidenses como Kuwait y Bahréin también gastan decenas de miles de millones en compras de armas.

Estados Unidos vende cazas F-15 a las naciones del Golfo, principalmente a Arabia Saudí y Qatar, y aviones F-16, principalmente a los Emiratos Árabes Unidos.

Hasta la fecha, ningún estado del Golfo tiene acceso a los cazas F-35 de Estados Unidos.

Un acuerdo propuesto que involucra a Arabia Saudí enfrenta numerosas restricciones y aún no está asegurado. Israel es actualmente el único país de la región con acceso a estos cazas.

Washington también vende helicópteros Boeing AH-64 Apache a todas las naciones del Golfo.

En materia de sistemas de defensa, Estados Unidos vende sistemas de misiles Patriot y el Sistema de Defensa de Área a Gran Altitud Terminal (THAAD) a todas las naciones del Golfo.

La disparidad en el apoyo de Washington a Israel frente a sus aliados del Golfo pone de manifiesto una 'jerarquía clara', afirma Bisharat.

“No hay codesarrollo, no hay una integración de inteligencia comparable, no hay una protección política equivalente. La relación Estados Unidos-Israel es estructural. La relación con el Golfo es transaccional”, comenta.

Ataques iraníes en todo el CCG

En el período previo a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, varios líderes del CCG le habían advertido a Estados Unidos que evitara un escalada con Irán, señalando graves consecuencias regionales para la seguridad y las economías, incluidas las propias.

Estas solicitudes, realizadas supuestamente en enero de 2026 durante los preparativos militares estadounidenses, fueron en gran medida ignoradas, amplificando los sentimientos de traición a medida que las consecuencias previstas se materializaban.