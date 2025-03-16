Los hutíes de Yemen informaron que una serie de ataques aéreos de Estados Unidos y el Reino Unido dejaron al menos 31 muertos y un centenar de heridos durante la madrugada del domingo. Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió usar una “fuerza letal abrumadora” hasta que el grupo detenga sus ataques al tráfico marítimo en el Mar Rojo.

Trump declaró en su red social Truth Social que había ordenado una acción “contundente” y “decisiva” contra los hutíes. "Se les acabó el tiempo y sus ataques deben cesar hoy mismo. Si no lo hacen, el infierno caerá sobre ustedes como nunca antes", declaró Trump.

Los hutíes informaron de explosiones la noche del sábado en la capital, Saná, y en la provincia norteña de Saada, con más ataques aéreos reportados en esas áreas la madrugada del domingo, según un informe de la agencia de noticias AP.

Asimismo, imágenes en línea mostraban columnas de humo negro sobre el área del complejo aeroportuario de Saná, que incluye una extensa instalación militar. Los hutíes también reportaron ataques aéreos el domingo por la mañana en las provincias de Hodeida, Bayda y Marib.

El Ministerio de Salud dirigido por los hutíes informó el domingo por la mañana que el número de muertos había aumentado a 31, en su mayoría mujeres y niños. Anees al-Asbahi, portavoz del ministerio, dijo que otras 101 personas resultaron heridas.

Un funcionario estadounidense indicó a AP bajo condición de anonimato que estos ataques aéreos contra objetivos hutíes “son solo el comienzo” y se espera que continúen.