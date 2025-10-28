Ante una audiencia global en el debate general número 80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el primer ministro de China, Li Qiang , advirtió que el resurgimiento de una "mentalidad de Guerra Fría" y de las maniobras de poder unilaterales están empujando al mundo hacia una mayor división. Unas declaraciones que, justamente subrayaron la rivalidad de Beijing con Washington.

De hecho, Li hizo un llamado a una cooperación multilateral más sólida, a reformas para amplificar las voces de los países en desarrollo, e incluso prometió nueva financiación para el Sur Global. Esta visión alternativa, sostuvo el funcionario, ofrece un orden internacional más pacífico, inclusivo y próspero.

Al tomar este camino, China se ha posicionado a sí misma como una alternativa prominente al liderazgo de gobernanza global que encabeza EE.UU. Durante décadas, académicos han debatido si China se integraría completamente al orden internacional existente, generalmente denominado el " Club de Occidente ".

Los países en desarrollo a menudo han estado en la periferia del orden internacional, marginados debido a su representación e influencia limitadas. Y su frustración ha avivado los fuertes llamados a reformas fundamentales.

En ese contexto, China se consolida como defensora del “verdadero multilateralismo” y del Sur Global, pidiendo reformas para dar a los países en desarrollo una voz más fuerte en las instituciones internacionales. "Solo cuando todos los países, grandes o pequeños, sean tratados como iguales y se practique el verdadero multilateralismo, podrán protegerse mejor los derechos e intereses de todas las partes", aseveró Li en su discurso en ante la asamblea general.

En la práctica, China está promoviendo su propio marco, como la Iniciativa de Desarrollo Global, la Iniciativa de Seguridad Global, la Iniciativa de Civilización Global y la Iniciativa de Gobernanza Global . Medidas que se posicionan como modelos alternativos o complementarios a las instituciones lideradas por EE.UU.

En la Asamblea General de la ONU, el primer ministro de China también replicó sus comentarios de la Cumbre ASEAN-China-GC de 2025, denunciando una “política de bloques” y el “comportamiento hegemónico”. Las guerras arancelarias y las tácticas unilaterales , argumentó, están amenazando el orden internacional y socavando el crecimiento.

La orden del presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer una oleada de aranceles a las importaciones ha sumido a la economía global en la incertidumbre.

En contraste, el funcionario chino instó a la apertura, el desarrollo y la cooperación entre diferentes civilizaciones: “El autoaislamiento no puede producir un desarrollo duradero. Solo a través de la apertura y la cooperación podemos impulsar el impulso del desarrollo”.

Y este enfoque va más allá del comercio.