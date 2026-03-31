Türkiye y siete países condenaron con dureza las restricciones de Israel a las prácticas religiosas en Jerusalén Este ocupada, advirtiendo que las medidas amenazan la libertad de culto y la estabilidad regional.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos rechazaron las restricciones impuestas por Tel Aviv contra musulmanes y cristianos en Jerusalén Este ocupada.
Señalaron que las medidas incluyen impedir el acceso de musulmanes a la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam.
En esa línea, los ministros renovaron su rechazo a los intentos por “alterar” el statu quo legal e histórico en los lugares sagrados musulmanes y cristianos de Jerusalén.
“Estas continuas medidas israelíes constituyen una flagrante violación del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, así como del statu quo legal e histórico existente”, señaló el comunicado conjunto.
Añadieron que tales limitaciones vulneran el derecho irrestricto de acceso a los lugares de culto.
Los ministros también rechazaron las medidas que describieron como “ilegales y restrictivas”, entre ellas impedir que los cristianos accedan libremente a la Iglesia del Santo Sepulcro.
Situación de Jerusalén Este ocupada
Los ministros subrayaron la necesidad de respetar el statu quo legal e histórico en Jerusalén Este ocupada y sus lugares sagrados.
Afirmaron que Israel, “como potencia ocupante, no tiene soberanía” sobre Jerusalén Este ocupada.
Llamaron a detener todas las medidas que impidan el acceso a los lugares de culto.
Los ministros también condenaron el cierre continuado de las puertas de la mezquita de Al-Aqsa a los fieles durante 30 días consecutivos, incluido el mes bendito de Ramadán.
Reiteraron que toda el área de la mezquita de Al-Aqsa, con una extensión de 144 dunams, es un lugar de culto exclusivamente para musulmanes.
Añadieron que el Departamento de Dotaciones Religiosas de Jerusalén y Asuntos de la Mezquita de Al-Aqsa, adscrito al Ministerio de Awqaf de Jordania, tiene jurisdicción exclusiva sobre el sitio.
“Los ministros instaron a Israel, como potencia ocupante, a cesar de inmediato el cierre de las puertas de la Mezquita de Al-Aqsa / Al-Haram Al-Sharif”, señaló la declaración.
Asimismo, pidieron la eliminación de las restricciones de acceso en la Ciudad Vieja de Jerusalén Este ocupada e instaron a Israel a no obstaculizar a los fieles musulmanes.
Los ministros exhortaron a la comunidad internacional a adoptar una “postura firme” para poner fin a las violaciones contra los lugares sagrados islámicos y cristianos.