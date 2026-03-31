Türkiye y siete países condenaron con dureza las restricciones de Israel a las prácticas religiosas en Jerusalén Este ocupada, advirtiendo que las medidas amenazan la libertad de culto y la estabilidad regional.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos rechazaron las restricciones impuestas por Tel Aviv contra musulmanes y cristianos en Jerusalén Este ocupada.

Señalaron que las medidas incluyen impedir el acceso de musulmanes a la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam.

En esa línea, los ministros renovaron su rechazo a los intentos por “alterar” el statu quo legal e histórico en los lugares sagrados musulmanes y cristianos de Jerusalén.

“Estas continuas medidas israelíes constituyen una flagrante violación del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, así como del statu quo legal e histórico existente”, señaló el comunicado conjunto.

Añadieron que tales limitaciones vulneran el derecho irrestricto de acceso a los lugares de culto.

Los ministros también rechazaron las medidas que describieron como “ilegales y restrictivas”, entre ellas impedir que los cristianos accedan libremente a la Iglesia del Santo Sepulcro.

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Situación de Jerusalén Este ocupada

Los ministros subrayaron la necesidad de respetar el statu quo legal e histórico en Jerusalén Este ocupada y sus lugares sagrados.