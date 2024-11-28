AMÉRICA LATINA
Más de 40.000 personas desplazadas en Haití en diez días, advierte la ONU
La agencia de la ONU para la migración informó que 40.965 personas tuvieron que huir de sus hogares en los últimos días, la peor ola de desplazamientos en dos años debido a la violencia de pandillas.
"Familias desplazadas de sus hogares tras un ataque de miembros de la banda Gran Grif intentan conseguir comida y bebida de voluntarios en Saint-Marc, Haití, el 6 de octubre de 2024. REUTERS, Marckinson Pierre / Foto: Reuters" / Reuters
28 de noviembre de 2024

Haití, el país más pobre de América Latina y el Caribe, enfrenta una trágica crisis humanitaria marcada por la violencia desenfrenada de las pandillas. Esta semana, la agencia de la ONU para la migración informó que al menos 40.965 personas han sido desplazadas de sus hogares en los últimos diez días, en lo que se ha convertido en la ola de desplazamiento más grave de los últimos dos años.

El jefe de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en Haití, Gregoire Goodstein, precisó que los desplazamientos son los mayores desde que el organismo comenzó a responder a la emergencia humanitaria en 2022.

La organización estima que más de 700.000 personas se encuentran actualmente desplazadas internamente en Haití.

Ante estos datos, Goodstein subrayó que la situación no solo representa un desafío humanitario, sino también “una prueba de nuestra responsabilidad colectiva”.

Violencia generalizada y cifras alarmantes

Asimismo, al menos 150 personas murieron tras un brote de violencia desatado en la capital, Puerto Príncipe, según datos de la ONU. Esto elevó el número total de víctimas fatales a más de 4.500 en lo que va del año.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Volker Türk advirtió que la situación en Haití sigue empeorando: “La última erupción de violencia en la capital haitiana es un presagio de que lo peor está por venir. No debe permitirse que Haití se hunda aún más en el caos”.

El epicentro de esta crisis es Puerto Príncipe, ciudad de cuatro millones de habitantes, donde el grupo de pandillas Viv Ansanm controla más del 80% de la ciudad y ha bloqueado las principales carreteras.

Crecen los abusos sexuales y menores vulnerables

Por otro lado, este lunes Human Rights Watch (HRW) denunciaron también un alarmante aumento de los abusos sexuales cometidos por las pantallas, que usan esta forma de violencia como arma para sembrar terror.

Según HRW, entre enero y octubre de este año se han reportado casi 4.000 casos de violencia sexual, incluidas violaciones en grupo, muchas de ellas contra menores de edad.

“El Estado de derecho en Haití está tan resquebrajado que los criminales actúan sin temor a consecuencias”, declaró Nathalye Cotrino, investigadora de HRW.

¿Qué está pasando en Haití?

La actual crisis tiene sus raíces en décadas de inestabilidad política y económica. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, la situación se ha deteriorado rápidamente.

Haití se ha visto sacudido durante mucho tiempo por este tipo de agitación, pero a finales de febrero grupos armados lanzaron ataques coordinados en la capital, diciendo que querían derrocar al entonces primer ministro Ariel Henry.

De momento, la respuesta internacional ha sido limitada. Una fuerza multinacional liderada por Kenia fue desplegada para apoyar a la policía haitiana, pero de momento su presencia no ha logrado frenar el avance de las bandas ni garantizar la seguridad de la población.

FUENTE:Others, TRT Afrika Swahili
