Tras semanas de aislamiento, el hasta ahora presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se han comunicado públicamente por primera vez desde su captura por fuerzas de Estados Unidos, describiéndose como “firmes” y “serenos” en un comunicado difundido desde su detención.

La pareja, retenida durante casi tres meses en una cárcel federal de Brooklyn, indicó que mantiene fuerzas gracias al apoyo que recibe, tras la dramática operación de enero que los sacó de Caracas y los trasladó a Estados Unidos para enfrentar cargos penales.

"Estamos bien, firmes, serenos y en constante oración", dice el mensaje, publicado en la cuenta de redes sociales de Maduro, aunque no estaba claro quién lo compartió en su nombre. Maduro y Flores elogiaron lo que describieron como la resiliencia de sus seguidores, expresando “profunda admiración” por quienes continúan mostrando solidaridad dentro y fuera de Venezuela.

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Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, ha declarado públicamente que su padre se mantiene tranquilo y físicamente activo pese a las condiciones de detención.

Desde su captura, Maduro y Flores no han tenido acceso directo a internet ni a noticias, dependiendo únicamente de llamadas telefónicas limitadas con familiares y abogados. Una fuente cercana al gobierno venezolano indicó que Maduro pasa el tiempo leyendo la Biblia y que otros detenidos en el centro se refieren a él como presidente.