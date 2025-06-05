Los palestinos conmemoran el 58º aniversario de la Naksa el 5 de junio, fecha en la que decenas de miles de ellos fueron expulsados de sus tierras al final de la Guerra de los Seis Días en 1967.

Aunque el término Naksa no es tan común, es tan importante para los palestinos como la Nakba —la “catástrofe”— que se recuerda cada 15 de mayo, coincidiendo con la declaración de independencia de Israel.

Este año, la Naksa llega en medio de la ofensiva genocida de Israel en Gaza, que ha dejado casi 55.000 muertos desde el 7 de octubre de 2023.



La Guerra de los Seis Días





También conocida como la Guerra de Junio, la Guerra de los Seis Días terminó con la derrota de los ejércitos de Egipto, Jordania y Siria a manos de Israel.

Israel tomó el control de Cisjordania, Gaza, el Sinaí egipcio y los Altos del Golán sirios, todos territorios con población palestina o árabe.

El primer desplazamiento masivo de palestinos ocurrió en mayo de 1948, poco después de la creación del Estado israelí.

El segundo gran desplazamiento tuvo lugar en 1967.

Numerosas resoluciones de la ONU pidieron la retirada de Israel de los territorios ocupados, sin éxito. Israel sigue ocupando todos ellos, excepto el Sinaí, del que se retiró en 1982 tras un tratado de paz con Egipto.

La guerra comenzó con un ataque aéreo sorpresa de Israel contra las bases aéreas egipcias en el Sinaí el 5 de junio de 1967.

El conflicto, que duró seis días, dejó casi 20.000 muertos árabes (entre civiles y soldados), mientras que Israel perdió a unos 800 combatientes y civiles.

Se estima que entre el 70 y el 80 por ciento del equipamiento militar árabe fue destruido, frente a una pérdida israelí del 2 al 5 por ciento de su arsenal.



Desplazamiento masivo





Alrededor de 300.000 palestinos fueron desplazados de Gaza y Cisjordania, la mayoría huyó hacia Jordania.

Israel aún ocupa el 85 por ciento de la Palestina histórica (27.000 km²).

Solo el 15 por ciento del territorio queda en manos palestinas, y gran parte también está bajo ocupación israelí.

En noviembre de 1967, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 242, en la que instaba a Israel a retirarse de los territorios ocupados durante la guerra.

Pero Israel se negó a retirarse de los Altos del Golán sirios y de otras áreas mencionadas en la resolución.

