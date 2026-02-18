ORIENTE MEDIO
EE.UU. e Israel evalúan un ataque de semanas contra Irán, según un informe
Funcionarios israelíes se estarían preparando para una guerra en cuestión de días, mientras Washington refuerza su presencia militar en la región.
Washington ha desplegado el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln en la región / Reuters
hace 44 minutos

Un posible ataque militar conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán podría convertirse en una ofensiva masiva de semanas de duración, informó el miércoles Axios, citando fuentes cercanas al asunto.

De acuerdo con el medio, la administración Trump estaría al borde de un enfrentamiento militar significativo en Oriente Medio. Mientras tanto, los funcionarios israelíes ya se preparan para la posibilidad de que la guerra estalle en cuestión de días.

Israel se prepara para actuar de inmediato; sin embargo, fuentes estadounidenses señalan que el ejército de Estados Unidos podría necesitar más tiempo para ultimar sus preparativos.

“Creo que hay un 90% de probabilidad de que veamos acción cinética en las próximas semanas”, declaró a Axios un asesor de Trump.

Despliegue militar y diplomacia

Por un lado, Washington ha incrementado de manera notable su presencia militar en la región, enviando al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln junto al USS Gerald R. Ford, además de reforzar la zona con aviones de combate adicionales.

Por otro lado, este despliegue se desarrolla en paralelo con esfuerzos diplomáticos. El martes, funcionarios estadounidenses e iraníes sostuvieron la segunda ronda de conversaciones nucleares en Ginebra. Según el vicepresidente estadounidense JD Vance, las negociaciones fueron productivas “en algunos aspectos”, aunque aclaró que Teherán aún no estaba dispuesto a comprometerse en algunos de los “límites rojos” del presidente Trump.

En contraste, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, destacó avances en las conversaciones y describió el ambiente como “más constructivo”.

Cabe recordar que el encuentro de Ginebra fue la segunda ronda de negociaciones desde que Trump ordenó ataques contra las instalaciones nucleares iraníes en junio pasado; la primera se celebró en Mascat, Omán, el 6 de febrero.

FUENTE:TRT Español y agencias
