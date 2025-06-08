El Eid al-Adha, una de las festividades más sagradas del islam, ha estado manchada de sangre y muertes en Gaza por cuenta de los incesantes ataques de Israel contra el enclave. Solo este domingo, en el tercer día del Eid, al menos 23 personas perdieron la vida y otras 70 sufrieron heridas, a causa de los bombardeos de Tel Aviv contra refugios, según reportó la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, citando fuentes médicas. Entre las víctimas hay varios niños.

Ocho palestinos murieron en Yabalia al Balad, en el norte de Gaza, mientras cinco más, incluidas dos niñas, fallecieron en un ataque israelí con drones contra tiendas de campaña de desplazados en Mawasi. Dos más perdieron la vida en Ma'an, en el este de Jan Yunis, sur del enclave. A eso se suma que el niño Dima Abu Musa falleció por causa de heridas previas.

Y esto fue solo en las primeras horas del domingo. Este sábado, los bombardeos israelíes empezaron desde la madrugada y mataron a por lo menos 72 palestinos, mientras otros 100 quedaron heridos, de acuerdo al registro de fuentes médicas.

En conversación con la agencia de noticias Anadolu, autoridades de salud indicaron que aviones de guerra de Tel Aviv atacaron con dos misiles una vivienda en el barrio de Sabra, en la Ciudad de Gaza, este sábado. Ese hecho cobró la vida de al menos 15 palestinos y dejó heridos a más de 50. Sin embargo, los equipos de rescate sobre el terreno temen que la cifra de víctimas se pueda duplicar, ya que muchas personas siguen desaparecidas y posiblemente están atrapadas bajo los escombros.

Además, un bombardeo israelí dirigido contra tiendas de campaña que albergaban a palestinos desplazados en el oeste de Jan Yunis mató a otras 12 personas, entre ellas cuatro miembros de una misma familia.

Siguen ataques contra palestinos cerca de centros de ayuda humanitaria





El mismo sábado, las fuerzas israelíes dispararon contra palestinos cerca de un centro de distribución de ayuda humanitaria, en Rafah, sur del enclave. Mataron a por lo menos seis y dejaron heridos a varios más.

No se trata de un hecho aislado, pues desde que se estableció la polémica Fundación Humanitaria de Gaza para repartir alimentos el pasado 27 de mayo, el Ejército de Israel ha abierto fuego contra los palestinos que, en medio del hambre y la desesperación, acudieron a los centros de distribución. La cifra de asesinados en este contexto ha ascendido a 115, con más de 580 heridos y nueve desaparecidos desde esa fecha, según un recuento de Anadolu basado en fuentes palestinas.

De hecho, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) informó este domingo que las personas en Gaza, sometidas a una hambruna sistemática, han sido objeto de ataques israelíes cuando buscaban alimentos en estos centros de distribución. En un comunicado, señaló que los palestinos ponen su vida en riesgo cuando acuden a estos sitios.

La declaración añadió que muchos regresan a casa con las manos vacías tras sobrevivir a los ataques. En ese sentido, reiteró la urgente necesidad de reanudar la distribución segura de ayuda a los habitantes de Gaza y destacó que esta debe llevarse a cabo a través de agencias de la ONU, incluida la UNRWA.