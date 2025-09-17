Movilización de civiles en Venezuela, alarma en América Latina y ahora una ola de advertencias contra Estados Unidos por presuntas violaciones a derechos humanos. Los ataques de Washington a embarcaciones en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, se acumulan como piezas de un tablero: ya son tres desde este mes, afirmó el propio presidente de EE.UU., Donald Trump. Operaciones que, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, dejaron al menos 14 muertos sin ningún proceso judicial previo, ni derecho a la defensa.

Esta situación abre una pregunta: ¿incumplen estos ataques el derecho internacional? A ojos de expertos y también de líderes, quienes iban en los botes eran civiles y no hay pruebas de sus vínculos con el tráfico de drogas, como afirma la Casa Blanca, por lo que el ataque sería una ejecución extrajudicial, y Washington se estaría saltando sus derechos.

Cuestionamientos tras primer ataque: “¿Tienen derecho a asesinar a una persona?”





La tensión se agravó desde el 7 de agosto, cuando la Casa Blanca aumentó la recompensa por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y posteriormente envió buques de guerra al Caribe. Una maniobra que Caracas calificó como la mayor amenaza en un siglo. El 2 de septiembre llegó el punto más crítico: un “ataque letal” de EE.UU. contra una embarcación que, según Trump, dejó 11 “narcoterroristas” muertos, aunque no presentó pruebas de sus acusaciones ni en ese momento ni ahora.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, calificó esto como “ejecuciones extrajudiciales”. “Si lo hicieron de verdad, asesinaron a 11 personas sin fórmula de juicio. Pregunto yo si eso se puede hacer”, cuestionó Cabello horas después. “Supongamos, en un ejercicio, que era droga, que iban 11 personas y que les dispararon. ¿Tienen derecho a asesinar a una persona? Sus propias leyes se lo prohíben”, insistió.

Por su parte, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional expresó su profunda alarma por la situación. “Las circunstancias del incidente plantean serias dudas sobre la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto al derecho internacional de los derechos humanos”, indicó la organización en un comunicado publicado el 4 de septiembre. Añadió que el uso de la fuerza letal en este contexto no tiene justificación alguna.

“Estados Unidos debe demostrar, en cada ataque, que los medios letales intencionales sólo se emplearon cuando era estrictamente inevitable para proteger la vida, que no era posible utilizar ningún medio menos perjudicial, como la captura o la incapacitación no letal, y que el uso de la fuerza fue proporcionado dadas las circunstancias”, señaló.

Petro: “EE.UU. asesina latinoamericanos en su propia tierra”





Casi dos semanas después, este lunes, ocurrió un nuevo ataque contra otra embarcación, confirmó Trump. Afirmó que mató a tres "narcoterroristas" venezolanos, y acompañó su mensaje con un video que muestra una lancha inmóvil, con gente a bordo, que explota en alta mar.

En este contexto, se sumaron más denuncias por parte de organizaciones internacionales y de presidentes de la región, entre ellos el de Colombia, Gustavo Petro, quien tachó lo ocurrido de "asesinato".

"Acaban de destruir otra lancha con tres (personas). Así lleven cocaína, matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato, y el Gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra", expresó Petro este lunes.

Para el mandatario colombiano, el ataque contra los presuntos narcotraficantes ocurrió en "mar territorial" de Venezuela, donde Estados Unidos "no tiene el derecho" de atacar.

Pese a todo, el martes Trump confirmó un tercer ataque, del cual no reveló más información.