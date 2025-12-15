El mortal y “cobarde” ataque que cobró la vida de tres estadounidenses este sábado en Siria, cerca de la antigua ciudad de Palmira, provocó una respuesta inmediata de las autoridades del país. Este domingo, las fuerzas de seguridad sirias lanzaron una operación “decisiva” contra células del grupo terrorista Daesh (también conocido como ISIS) en la zona rural de la provincia de Homs, que permitió el arresto de cinco sospechosos, según informó el Ministerio del Interior sirio.

Coordinada con la Dirección General de Inteligencia y las fuerzas de la coalición internacional, la operación busca desmantelar pequeños núcleos del grupo terrorista y enviar un mensaje claro sobre la determinación del Gobierno de Siria, en cabeza del presidente Ahmed Al-Sharaa, de proteger la seguridad y la estabilidad de la nación. Los detenidos ahora están siendo interrogados, añadieron las autoridades.

El comunicado del Ministerio del Interior, emitido este domingo, indicó que el “cobarde ataque terrorista” fue ejecutado por un miembro del Daesh que apuntó contra un lugar de reunión de líderes de seguridad interna, entre los que se encontraba una delegación de la coalición internacional contra el grupo terrorista.

En ese sentido, la declaración señaló que los ataques contra las instituciones del Estado “no quedarán sin respuesta”, y subrayó que las fuerzas de seguridad cuentan con plena disposición y capacidad para actuar “con mano de hierro” contra cualquiera que amenace la seguridad y la estabilidad del país.

En paralelo, el canal estatal Alikhbariya informó que la operación se concentró en las áreas de Furqlus, al Qaryatayn y las regiones desérticas circundantes de la provincia de Homs, donde se cree que operan células del Daesh.

Estos operativos se produjeron después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informara este sábado de que dos soldados estadounidenses y un civil murieron, y otros tres militares resultaron heridos, en un ataque perpetrado por un combatiente del grupo terrorista en la zona desértica de Palmira.

Las fuerzas estadounidenses operan en Siria como parte de una coalición internacional contra el Daesh, formada bajo el liderazgo de Estados Unidos en 2014. Siria se incorporó a la coalición el 12 de noviembre de 2025.

Desde su creación, la coalición ha llevado a cabo operaciones militares contra el grupo terrorista en Siria e Iraq, con la participación de varios países, aunque Damasco no había formado parte previamente de la misma. Desde la caída del antiguo régimen de Bashar Al Assad en diciembre de 2024, el nuevo gobierno sirio ha trabajado para restablecer la seguridad y estabilizar la situación en todo el territorio del país.

Por su parte, el presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, le envió un mensaje de condolencias a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por la muerte de los tres ciudadanos de ese país. En el comunicado, el mandatario sirio condenó el ataque, expresó la solidaridad de Damasco con las familias de las víctimas y reafirmó el compromiso del país con el mantenimiento de la seguridad pública, así como la promoción de la estabilidad en Siria y en la región, según el comunicado oficial.

En reacción al ataque, Trump prometió que habría “un gran daño” a los responsables del ataque del Daesh. “Puedo decirles que, en Siria, se infligirán grandes daños a quienes lo hicieron. Capturaron al autor, pero habrá grandes daños”, concluyó.

Un nuevo ataque sacude el noroeste de Siria

Apenas un día después del ataque en Palmira, un nuevo hecho de violencia sacudió Siria y mató a cuatro miembros de las fuerzas de seguridad del país, esta vez en la región noroeste, informaron las autoridades. El Ministerio del Interior detalló que cuatro de sus miembros, que se desempeñaban en el Departamento de Seguridad Vial, murieron y un quinto resultó herido “cuando su patrulla fue atacada mientras estaba de servicio en la carretera Maaret al Numan", en la provincia de Idlib.