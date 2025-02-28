Türkiye presentará una declaración escrita ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las responsabilidades que Israel debe cumplir en relación a la presencia y actividades de la ONU y sus agencias en los territorios palestinos ocupados, según informaron fuentes diplomáticas turcas este jueves.

La declaración responde a la solicitud de una opinión consultiva que la Asamblea General de la ONU le hizo el pasado 19 de diciembre a la CIJ sobre "las obligaciones del estado de Israel respecto a la presencia y actividades de la ONU, otras organizaciones internacionales y otros estados".

La Embajada de Türkiye en La Haya habría entregado el documento en la noche de este jueves, según las fuentes diplomáticas.

También destacaron que Ankara fue uno de los que propuso la resolución de la ONU que inició este proceso, liderado por Noruega. El plazo para presentar declaraciones escritas vence este viernes.

Los tres puntos clave

El documento presentado por Türkiye destaca tres aspectos fundamentales: las responsabilidades de los estados miembros de la ONU, los privilegios e inmunidades de la organización y las obligaciones en los territorios palestinos ocupados.

El documento subraya que la Carta de la ONU establece las responsabilidades de los estados miembros, incluyendo la resolución pacífica de disputas, la abstención de amenazas o uso de la fuerza y el cumplimiento de las resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad de la ONU.

También enfatiza la obligación de cooperar con la ONU en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.